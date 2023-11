Die Ernst von Siemens Musik­stif­tung zeichnet das Broken Frames Syndi­cate aus Frankfurt/​Main und das Ensemble Frames Percus­sion aus Barce­lona aus. Beide Klang­körper erhalten den mit jeweils 75.000 Euro dotierten Ensemble-Förder­preis ’24, teilte die Stif­tung am Donnerstag in München mit. Durch eine neue Koope­ra­tion mit dem Beet­ho­ven­fest Bonn bekommen die Preis­träger auch die Möglich­keit, sich dort im Herbst 2024 live zu präsen­tieren. Die Gruppen setzten sich unter Bewer­bern aus 15 Ländern durch.

Broken Frames Syndi­cate und

Ensemble Frames Percus­sion

Das Broken Frames Syndi­cate hat sich 2018 an der Inter­na­tional Ensemble Modern Academy in Frank­furt zusam­men­ge­schlossen. Die zehn Musiker arbeiten mit jungen Kompo­nisten und entwi­ckeln expe­ri­men­telle Konzert­for­mate. Das 2014 gegrün­dete Ensemble Frames Percus­sion erwei­tert in Koope­ra­tion mit Kompo­nisten das Reper­toire für zeit­ge­nös­si­sches Percus­sion-Ensemble. Zudem gestalten und inter­pre­tieren die acht Perkus­sio­nisten und ein Klang­re­gis­seur Musik­thea­ter­werke.

Der Ensemble-Förder­preis wird heuer zum vierten Mal vergeben. Mit der 2020 ins Leben geru­fenen Auszeich­nung will die Stif­tung jeweils zwei heraus­ra­gende, junge Ensem­bles indi­vi­duell und nach­haltig in ihrer künst­le­ri­schen und struk­tu­rellen Weiter­ent­wick­lung fördern. Über die Preis­träger entscheidet das Kura­to­rium, dem etwa die Kompo­nisten Isabel Mundry und Enno Poppe, die Inten­dantin Ilona Schmiel und die Geigerin Carolin Widmann ange­hören.

Die Stif­tung vergibt jedes Jahr den Ernst von Siemens Musik­preis, eine der welt­weit renom­mier­testen Auszeich­nungen für Kompo­nisten, Inter­preten oder Musik­wis­sen­schaftler. Zudem unter­stützt sie zeit­ge­nös­si­sche Musik­pro­jekte und Nach­wuchs­künstler mit Preis- und Förder­gel­dern.

