Der Bass Georg Zeppe­n­feld kann bei den verblei­benden zwei Silves­ter­kon­zerten 2023 der Berliner Phil­har­mo­niker nicht mitwirken. Der Sänger habe seine Auftritte aus gesund­heit­li­chen Gründen abge­sagt, teilte das Orchester am Samstag mit. Tobias Kehrer über­nehme am Abend und am Sonn­tag­nach­mittag die Partie des Hunding in der konzer­tanten Auffüh­rung des ersten Aktes der Wagner-Oper „Die Walküre“.

Tobias Kehrer

Der gebür­tige Dessauer gibt damit sein Debüt bei den Berliner Phil­har­mo­ni­kern. Das Orchester danke Kehrer für sein kurz­fris­tiges Einspringen und wünsche Zeppe­n­feld eine baldige Gene­sung.

Bei den Konzerten zum Jahres­wechsel inter­pre­tiert Chef­di­ri­gent Kirill Petrenko Werke von Richard Wagner. Die Abende beginnen mit der Ouver­türe und der ersten Szene (Der Venus­berg) aus „Tann­häuser und der Sänger­krieg auf der Wart­burg“. Es folgt der erste Akt aus der „Walküre“ mit Jonas Kauf­mann als Sieg­mund und Vida Mikne­vičiūtė als Sieg­linde sowie nunmehr Kehrer als Hunding.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.