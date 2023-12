Die Wiener Sänger­knaben erhalten in finan­zi­eller Notlage Hilfe von der öster­rei­chi­schen Bundes­re­gie­rung. Das Bildungs- und das Kultur­mi­nis­te­rium stellen dem tradi­ti­ons­rei­chen Klang­körper 800.000 Euro zur Verfü­gung, sagte Bundes­kanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Samstag. Damit sollen die Sänger­knaben ohne exis­ten­zi­elle Sorgen ins kommende Jahr gehen können.

Bundes­kanzler Nehammer (r.) und Sänger­knaben-Vorstand Arthold

Während der Corona-Pandemie musste der Chor alle Tour­neen absagen, aus denen sich der gemein­nüt­zige Verein über­wie­gend finan­ziert. Damals stellte die Stadt Wien 500.000 Euro für das Schul­jahr 2021⁄ 22 zur Verfü­gung. Einem Bericht der „Kronen­zei­tung“ zufolge sind zuletzt die Kosten für Personal, Energie und Lebens­mittel durch die Infla­tion gestiegen und gleich­zeitig Spon­so­ren­gelder ausge­blieben.

Anfang Dezember hatte der Vorstand der Sänger­knaben, Erich Arthold, dem Bundes­kanzler die Lage in einem persön­li­chen Termin geschil­dert. „Seitdem haben wir hinter den Kulissen an einer Lösung gear­beitet, die nun auf dem Tisch liegt“, erklärte Nehammer. In den kommenden Monaten wolle man eine nach­hal­tige Lösung erar­beiten, die die Finan­zie­rung der Wiener Sänger­knaben und der Wiener Chor­mäd­chen dauer­haft sicher­stellt. „Wir sind stolz auf diesen welt­be­rühmten Chor, der seit mehr als 500 Jahren besteht und zur öster­rei­chi­schen Iden­tität gehört und werden alles dafür tun, dass er eine gesi­cherte Zukunft hat“, betonte der Kanzler.

