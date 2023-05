Welchen Stel­len­wert haben Theater, Oper und klas­si­sche Konzerte in Deutsch­land? 91 Prozent der Erwach­senen finden es wichtig, die kultu­rellen Ange­bote der Thea­ter­häuser für kommende Gene­ra­tionen zu erhalten. Diese sollten weiter mit öffent­li­chen Mitteln finan­ziert werden, meinen 76 Prozent. Das geht aus einer am Mitt­woch veröf­fent­lichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Liz-Mohn-Centers der Bertels­mann-Stif­tung hervor. Die Ange­bote gehörten zur Bildung (91 Prozent) und kultu­rellen Iden­tität (82 Prozent).

Grafik Kultur­ange­bote für kommende Gene­ra­tionen erhalten

Die Zustim­mung zum Erhalt der kultu­rellen Ange­bote ist in allen Alters­gruppen fast gleich hoch. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind 92 Prozent dieser Meinung, bei den 30- bis 44-Jährigen 89 Prozent. Auch die öffent­liche Finan­zie­rung befür­worten Jüngere ebenso stark wie Ältere. „Gemessen an der zuge­schrie­benen Rele­vanz müsste das Publikum eigent­lich in die Kultur­in­sti­tu­tionen strömen. Das Gegen­teil ist leider momentan der Fall“, erklärte Doro­thea Gregor, Kultur­ex­pertin des Liz-Mohn-Centers. So hätten 43 Prozent der 18- bis 29-Jährigen das Gefühl, das Angebot richte sich gar nicht an sie.

Die Entscheider in den Insti­tu­tionen sollten den großen Rück­halt in der Bevöl­ke­rung nutzen, um ihr Publikum besser kennen­zu­lernen, zu errei­chen und zu begeis­tern, resü­mierte Gregor. Aus den Umfra­ge­er­geb­nissen ergäben sich Hand­lungs­emp­feh­lungen. So wünschten 85 Prozent der Menschen Ange­bote, die sich speziell an Kinder und Jugend­liche richten und die für jeden verständ­lich sind (81 Prozent). Die Häuser sollten sich als Treff­punkt für Menschen verstehen, meinen 80 Prozent der Befragten. Auftritts­mög­lich­keiten von Laien­thea­ter­gruppen und ‑orches­tern wünschen sich 74 Prozent.

Für den erst­mals erstellten „Rele­vanz­mo­nitor Kultur“ wurden 2.505 Frauen und Männer ab 18 Jahren befragt. Die bundes­weit reprä­sen­ta­tive Unter­su­chung soll 2025 und 2027 erneut durch­ge­führt werden.

