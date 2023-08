Die russi­sche Sopra­nistin Anna Netrebko soll wieder an der Berliner Staats­oper auftreten. Das habe man nach einem Gespräch zwischen Inten­dant Matthias Schulz und der Sängerin beschlossen, teilte das Haus am Donnerstag mit. Die 51-Jährige werde Mitte September an vier Abenden als Lady Macbeth in der Verdi-Oper „Macbeth“ zu erleben sein.

Anna Netrebko als Lady Macbeth

Die Sängerin habe sowohl durch State­ments als auch durch ihr Handeln eine klare Posi­tion zu dem russi­schen Angriffs­krieg gegen die Ukraine einge­nommen und sich distan­ziert. Das gelte es anzu­er­kennen. „Darüber hinaus kennt Anna Netrebko unsere klar pro-ukrai­ni­sche Posi­tion als Bühne. Unter diesen Umständen sollte man unseres Erach­tens dieser Künst­lerin eine Chance geben und sie auch dem Publikum nicht vorent­halten.“ Der Staats­oper sei einer­seits die volle Soli­da­rität mit der Ukraine überaus wichtig, ande­rer­seits ein verant­wor­tungs­voller Umgang mit ihren Künst­lern.

Netrebko hatte den Über­fall Russ­lands auf die Ukraine im Februar 2022 ausdrück­lich verur­teilt und den Menschen in der Kriegs­re­gion ihr Mitge­fühl ausge­drückt. Gleich­wohl wurde sie wegen angeb­li­cher Nähe zum russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin kriti­siert und von einigen Auftritten ausge­laden. Ihre Mitwir­kung an der „Turandot“-Neuproduktion der Berliner Staats­oper im Juni 2022 wurde einver­nehm­lich abge­sagt. „Ohne eine deut­liche Posi­tio­nie­rung der Künst­lerin war und wäre eine weitere Zusam­men­ar­beit für die Staats­oper Unter den Linden nicht tragbar“, hieß es in der Mittei­lung.

Inten­dant Schulz habe sich nun ein persön­li­ches Bild von der Authen­ti­zität der Haltung Netrebkos zu dem Krieg in der Ukraine machen können. „Es ist wichtig hier diffe­ren­ziert vorzu­gehen und zwischen vor und nach dem Kriegs­aus­bruch zu unter­scheiden“, erklärte die Staats­oper. Netrebko habe seitdem keine Enga­ge­ments in Russ­land ange­nommen und ihr Manage­ment habe bestä­tigt, dass es auch weiterhin keinerlei Vorhaben für Auftritte in Russ­land gibt.

