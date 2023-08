Mit Camilla Nylund steht eine weitere Gewin­nerin des Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preises 2023 fest. Die finni­sche Sopra­nistin erhält den Medien-Sonder­preis für ihre heraus­ra­genden Verdienste um das Musik­theater, sowohl im Opern­fach als auch als Konzert­sän­gerin, wie die Veran­stalter am Donnerstag mitteilten. Nylund ist nach der letti­schen Mezzo­so­pra­nistin Elīna Garanča im vorigen Jahr die zweite weib­liche und insge­samt achte Trägerin des Sonder­preises.

Camilla Nylund

„Wenn es eine Kunst ist, das Publikum live von der Bühne aus in den Bann zu ziehen, dann ist es die Quadratur des Kreises, dies mittels medialer Über­tra­gung zu leisten. Eine Diszi­plin, die Camilla Nylund ohne Frage nicht nur beherrscht, sondern ihr mit gera­dezu einzig­ar­tiger Leich­tig­keit von der Hand geht“, erklärte Karl-Michael Ebner, Initiator und Präsi­dent des Öster­rei­chi­schen Musik­thea­ter­preises.

Zu den bishe­rigen Trägern des Medien-Sonder­preises zählen der polni­sche Tenor Piotr Beczała (2015), der 2017 verstor­bene russi­sche Bariton Dmitri Hvor­os­tovsky (2016), der öster­rei­chi­sche Bass Günther Groiss­böck (2020) und der deut­sche Tenor Jonas Kauf­mann (2021).

Der Öster­rei­chi­sche Musik­thea­ter­preis wird seit 2013 für heraus­ra­gende Leis­tungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veran­stalter ist der Verein Art Projekt. Die dies­jäh­rige Verlei­hung findet am 7. September im Wiener Rathaus statt. Es gibt 48 Nomi­nie­rungen in 13 Kate­go­rien.

