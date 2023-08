Das Hamburger Konser­va­to­rium hat am Donnerstag Richt­fest an seinem neuen Haupt­standort gefeiert. Im Stadt­teil Ottensen entsteht ein Gebäu­de­kom­plex, der im August 2024 den Betrieb aufnehmen soll. Mit der „Musik.Werk.Stadt“ gehe das 1908 gegrün­dete Konser­va­to­rium „einen mutigen Schritt in die Zukunft und beweist dabei, dass Tradi­tion und Inno­va­tion keine Gegen­sätze sind“, sagte Hamburgs Kultur­se­nator Carsten Brosda (SPD). „Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Kultur und Stadt­ent­wick­lung inein­an­der­greifen und welche Impulse von der Kultur ausgehen können.“

Hamburger Konser­va­to­rium

Auf einer Fläche von 4.646 Quadrat­me­tern sind 60 Unter­richts­räume geplant sowie zwei Konzert­säle, elf Kita-Räume und zwei Kita-Außen­spiel­flä­chen. Jede Woche sollen hier 2.300 Musik­schüler, 400 Studenten und 115 Kita-Kinder ihren Platz finden. Auch Ältere und Menschen mit Beein­träch­ti­gung sollen damit einen Ort zum gemein­samen Musi­zieren erhalten. Die Musik.Werk.Stadt wird von der Stadt Hamburg, dem Bund und weiteren Unter­stüt­zern finan­ziert.

Die neue Adresse Lilly-Giordano-Stieg erin­nert an die jüdi­sche Klavier­päd­agogin Lilly Giordano, die um 1920 am Hamburger Konser­va­to­rium unter­rich­tete. Mit dem Umzug wird der jetzige Haupt­standort in Süll­dorf aufge­geben. Eine weitere Depen­dance in Blan­ke­nese soll erwei­tert werden. Darüber hinaus verfügt das Konser­va­to­rium noch über einen Standort in Barmbek.

© MH – Alle Rechte vorbe­halten.