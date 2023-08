Die Sanie­rung des Kölner Opern- und Schau­spiel­hauses kommt voran. Im Juli wurden weitere 16 Bereiche auf der Baustelle endgültig fertig­ge­stellt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Schüs­sel­über­gabe sei weiterhin für den 22. März 2024 vorge­sehen.

Baustelle Oper Köln

In der Haus­technik gebe es Fort­schritte beim Einbau von Brand­schutz­klappen und Brand­schot­tungen. Die Venti­la­toren zur Rauch­ab­lei­tung im Brand­fall seien erfolg­reich getestet und Mängel in den Schächten der Rauch­schutz­druck­an­lagen besei­tigt worden. In den elek­tri­schen Anlagen setze der Prüf­sach­ver­stän­dige seine Arbeit fort.

„Jeder baulich abge­schlos­sene Bereich ist erstmal ein Gewinn für uns, weil die Kräfte dann für andere Aufgaben zur Verfü­gung stehen“, sagte der tech­ni­sche Betriebs­leiter Bernd Streit­berger. In den noch unfer­tigen Berei­chen habe man jedoch sehr unter­schied­liche Fertig­stel­lungs­stände. Das erhöhe den ohnehin hohen Koor­di­na­ti­ons­auf­wand und führe zu Verzö­ge­rungen. „Da arbeiten wir gerade intensiv gegen, um die termin­li­chen Meilen­steine zu sichern“, betonte Streit­berger.

Die 2012 begon­nene Sanie­rung des Baus in der Kölner Innen­stadt sollte eigent­lich schon 2015 beendet sein. Die Arbeiten waren wegen zahl­rei­cher Mängel bei Brand­schutz und Technik ins Stocken geraten. Zwischen­zeit­lich trennte sich die Stadt von dem zustän­digen Planungs­büro. Ursprüng­lich hatte der Stadtrat für die Sanie­rung 253 Millionen Euro bewil­ligt. Ende Juli 2023 belief sich die Kosten­pro­gnose auf 674,7 Millionen Euro. Hinzu kommen 317 Millionen Euro an Finan­zie­rungs­kosten.

Nach jetzigem Stand sollen Oper, Schau­spiel­haus, Kleines Haus und Kinder­oper Mitte September 2024 mit einem drei­tä­gigen Festival eröffnet werden. Die erste Opern­pre­miere am Offen­bach­platz könnte Anfang Oktober statt­finden.

