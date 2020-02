Willkommen zur neuen Klassik-Woche,

wäh­rend wir seit letz­ter Woche nichts mehr von Bog­dan Roščić gehört haben, ent­wi­ckelt sich das Opern­ball-Desas­ter in Dres­den zu einer unend­lich pein­li­chen Geschich­te. Außer­dem: ein ver­steck­ter Pro­fes­sor, Diven gegen Trump und Pio­tr Bec­zała über das Regie­thea­ter.

WAS WAR

In Dres­den tappt Hans-Joa­chim Frey von Fett­napf in Fett­napf – in Erfurt will er „Lohen­grin“ insze­nie­ren (hier das Büh­nen­bild).

DAS DRESDNER DEBAKEL

Seit wir an die­ser Stel­le vor zwei Wochen die Fra­ge auf­ge­wor­fen haben, ob es nicht an der Zeit sei, dass der MDR sich vom Dresd­ner Opern­ball und sei­nem Ver­an­stal­ter Hans-Joa­chim Frey ver­ab­schie­det, ist viel pas­siert: Nach­dem Sem­per­opern-Inten­dant Peter Thei­ler bei uns ange­ru­fen hat, um klar zu machen, dass sein Haus nichts mit dem Ball zu tun hät­te, hat letz­te Woche Judith Rakers als Mode­ra­to­rin abge­sagt, eben­so wie wenig spä­ter Marei­le Höpp­ner (sie aller­dings wünscht Solo-Mode­ra­tor Roland Kai­ser noch „viel Kraft“). Etwas lus­tig: Fuß­ball-Mana­ger Uli Hoe­neß hat sein Kom­men expli­zit zuge­sagt! Der­weil hat der Tages­spie­gel her­aus­ge­fun­den, dass Sach­sens Regie­rung die Ver­lei­hung des Ball-Ordens an Ägyp­tens Dik­ta­tor Al-Sisi im Vor­feld wohl abge­nickt hat­te. Ball-Orga­ni­sa­tor Hans-Joa­chim Frey lässt kei­nen Fett­napf aus, und auch der MDR mach­te kei­ne gute Figur: In einer Radio-Sen­dung wur­de Judith Rakers zwar die Gret­chen­fra­ge gestellt, ob sie den Ball wirk­lich mode­rie­ren wol­le – der Sen­der ver­zich­te­te aber dar­auf, sei­ne eige­nen Ver­ant­wort­li­chen zu befra­gen. Statt­des­sen wurs­tel­te sich der MDR durch und wird den Ball am 7. Febru­ar trotz aller Kri­tik über­tra­gen. „Dafür ist die Fern­seh­un­ter­hal­tung ver­ant­wort­lich“, heißt es von leicht generv­ten Mit­ar­bei­tern des MDR, „und die schau­en eben auf die Quo­te.“ Die Klas­sik-Redak­ti­on hat in die­sem Fall eh nichts zu mel­den. Auch das ZDF hat Ende letz­ten Jah­res übri­gens eine inves­ti­ga­ti­ve Repor­ta­ge über den Ein­fluss Wla­di­mir Putins auf die inter­na­tio­na­le Klas­sik-Sze­ne (und die Rol­le von Hans-Joa­chim Frey und Vale­ry Ger­giev) auf Grund von „Bud­get-“ und „Sen­de­platz­schwie­rig­kei­ten“ kur­zer­hand abge­sagt.

NIE SOLLST DU FREY BEFRAGEN

Einen Tag nach dem Ball in Dres­den, am 8. Febru­ar, hat der „Lohen­grin“ am Thea­ter Erfurt Pre­mie­re – Regie führt: Hans-Joa­chim Frey. In sei­nem News­let­ter bat das Thea­ter: „Sie sind herz­lich ein­ge­la­den, Ihre Fra­gen an das Regie-Team ein­zu­sen­den (pr@theater-erfurt.de | Betreff: „Lohen­grin“).“ Das habe ich natür­lich sofort getan, und zwar so: „Sehr geehr­te Damen und Her­ren, mit gro­ßer Freu­de habe ich gele­sen, dass wir Ihnen Fra­gen zur Insze­nie­rung von Hajo Frey stel­len kön­nen. Mich wür­de – auch für mei­nen News­let­ter – inter­es­sie­ren: wie ist das Ver­hält­nis zwi­schen Hajo Frey und Ihrem Inten­dan­ten Guy Mon­ta­von? Kon­kre­ter: Wie oft wur­de Ihr Inten­dant in den letz­ten zehn Jah­ren von Herrn Frey nach Russ­land ein­ge­la­den? Und wie kon­kret sah das Unter­hal­tungs­pro­gramm dort aus?“ Ant­wor­ten soll­ten eigent­lich bis ges­tern gege­ben wer­den – aber hey, viel­leicht hat man sich’s auch anders über­legt: „Nie sollst du Frey befra­gen!“ Fakt ist: Jeder war zum Fra­gen auf­ge­for­dert, und Fra­gen kos­tet bekannt­lich nix – soll­ten Sie noch etwas von Hans-Joa­chim Frey wis­sen wol­len: Die nöti­ge E‑Mail-Adres­se haben Sie ja nun.

MAUSER ENTZIEHT SICH DER HAFT

Zwei Jah­re und neun Mona­te soll die Haft­stra­fe dau­ern, die der ehe­ma­li­ge Prä­si­dent der Münch­ner Musik­hoch­schu­le, Sieg­fried Mau­ser, antre­ten muss. Doch, wie die Süd­deut­sche Zei­tung nun berich­tet, ent­zieht er sich dem Haft­an­tritt seit dem 13. Janu­ar. Die Zei­tung schrieb: „Nach SZ-Infor­ma­tio­nen hat Mau­ser sei­nen Wohn­sitz in Mün­chen ver­las­sen und hält sich in Salz­burg auf. ‚Er wur­de nicht ord­nungs­ge­mäß gela­den‘, meint Anwalt Ste­vens. Mau­ser habe in Öster­reich sei­nen Haupt­wohn­sitz und einen öster­rei­chi­schen Pass – was dazu bei­tra­gen könn­te, dass er sei­nen Haft­an­tritt noch län­ger hin­aus­zö­gern kann.“ Eine wei­te­re Ver­höh­nung sei­ner Opfer.

WAS IST

Im neu­en Video der Salz­bur­ger Oster­fest­spie­le ori­en­tie­ren sich Chris­ti­an Thie­le­mann und Peter Ruzi­cka offen­sicht­lich an den Böse­wich­tern aus den 007-Fil­men.

TICHY LIEBT THIELEMANN

Nach­dem Chris­ti­an Thie­le­mann kürz­lich einem deutsch­tü­meln­den Ver­bin­dungs-Maga­zin ein aus­führ­li­ches Inter­view gab, wird der Diri­gent nun im neo­kon­ser­va­ti­ven Maga­zin „Tichys Ein­blick“ gefei­ert (auf einen Link wird an die­ser Stel­le bewusst ver­zich­tet). Mat­thi­as Niko­lai­dis ver­sucht in sei­nem Por­trät, den kon­ser­va­ti­ven Thie­le­mann zu fei­ern, deu­tet dabei Thie­le­manns Aus­boo­tung von Andris Nel­sons in Bay­reuth als Beweis der „Lei­den­schaft für die Kunst“ und inter­pre­tiert die Aus­sa­gen des Diri­gen­ten zu den „Meis­ter­sin­gern“ als moder­nes, kon­ser­va­ti­ves Ide­al: „Ein ‚Lehr­stück des Benimms’ sei Wag­ners komi­sches Musik­dra­ma, die ‚per­fek­te Inte­gra­ti­ons­oper‘. Was pas­se bes­ser in unse­re Zeit, schließt der kon­ser­va­tiv den­ken­de Diri­gent sibyl­li­nisch.“ Bleibt am Ende aller­dings eine viel wesent­li­che­re Fra­ge: War­um sti­li­sie­ren sich sowohl Chris­ti­an Thie­le­mann, als auch sein Salz­burg-Inten­dant Peter Ruzi­cka in ihrem aktu­el­len Video für die Salz­bur­ger Fest­spie­le im James-Bond-Böse­wicht-Look?

DIVEN GEGEN TRUMP

Ange­fan­gen hat alles mit dem Face­book-Ein­trag von Bar­ba­ra Bon­ney. Als sich abzeich­ne­te, dass das Impeach­ment-Ver­fah­ren gegen Donald Trump im San­de ver­lau­fen wür­de, schrieb sie: „Die USA sind nun das kor­rup­tes­te, ober­fläch­lichs­te und ver­ach­tens­wer­tes­te Land der Welt. Ich bin nicht län­ger stolz, Ame­ri­ka­ne­rin zu sein. Ich bin ange­ekelt und schä­me mich.“ Sofort stimm­te Kol­le­gin Lau­ra Aikin ein: „So vie­les am Land ist gut, es ist das Sys­tem, das regiert, das so kor­rupt ist. (…) Die Son­ne wird wie­der her­vor­kom­men. Das ist sie bis­lang immer.“ Dar­auf kom­men­tier­te auch Chris­ti­ne Goer­ke: „Mein Herz bricht, wenn ich an unser Land den­ke. Mein Herz bricht, wenn ich mir vor­stel­le, dass die­ses das Erbe ist, das wir mei­nen Töch­tern über­las­sen.“ Am Ende kom­men­tiert auch der kana­di­sche Tenor Micha­el Scha­de: „Amen, Liebs­te – ich befürch­te, Du hast Recht. Aber ich freue mich, dass ich Dich, eine stol­ze, schö­ne Ame­ri­ka­ne­rin ken­ne!“

SANTA CECILIA VERBANNT „ASIATEN“

Und noch mehr Tages­po­li­tik in der Klas­sik: Eigent­lich soll­te man von Kul­tur­schaf­fen­den Aus­ge­ruhtheit erwar­ten und kei­ne Panik­ma­che. Aber wie passt fol­gen­de Mel­dung dazu? Das römi­sche Kon­ser­va­to­ri­um San­ta Ceci­lia hat per E‑Mail alle „ori­en­tal stu­dents“, also „alle Stu­den­ten aus Chi­na, Korea, Japan etc.“ wegen des Coro­na-Virus’ vom Unter­richt aus­ge­schlos­sen. Kein Wun­der, dass es bei Stu­den­ten zum Auf­schrei gegen die Mails und den Direk­tor Rober­to Giu­lia­ni per­sön­lich kam. Der ver­tei­digt sei­ne Maß­nah­me aller­dings auch wei­ter­hin.

FRANKFURTER THEATERDILEMMA

Wie viel ist die Kunst wert? Das fragt Hubert Spie­gel in der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung und nimmt dabei die nöti­ge Sanie­rung von Oper und Schau­spiel der Stadt als Anlass. Sein lesens­wer­ter Arti­kel beginnt mit fol­gen­der Zusam­men­fas­sung: „Seit fast vier Jah­ren wis­sen nicht nur Thea­ter­gän­ger, dass die Frank­fur­ter Dop­pel­an­la­ge für Schau­spiel und Oper sanie­rungs­be­dürf­tig ist. Von drei­hun­dert Mil­lio­nen war damals zunächst die Rede. Ein Jahr spä­ter, im Juni 2017, hat­te sich die Sum­me bereits ver­drei­facht. Für mehr als sechs Mil­lio­nen Euro hat­te die Stadt eine mit stolz­ge­schwell­ter Brust vor­ge­stell­te Mach­bar­keits­stu­die in Auf­trag gege­ben, die zwei Sanie­rungs­mo­del­le sowie einen Ent­wurf für einen Neu­bau am alten Stand­ort durch­spiel­te und Pla­nungs­si­cher­heit garan­tie­ren soll­te. Alle drei Vari­an­ten wür­den nach heu­ti­gem Stand mehr als eine Mil­li­ar­de kos­ten.“

PERSONALIEN DER WOCHE

Nach­dem Aria­ne Matiakh ihren Ver­trag als Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­rin in Hal­le erst im Herbst ange­tre­ten hat­te, will sie das Haus nun vor­zei­tig ver­las­sen. Grund für den Abgang von Matiakh soll man­geln­de Prä­senz in Hal­le sein, heißt es aus Auf­sichts­rats­krei­sen. Det­lef Bran­den­burg kri­ti­siert in einem lesens­wer­ten Text in der Deut­schen Büh­ne der­weil die Rol­le, die Matiakh bei der Ent­las­sung von Inten­dant Flo­ri­an Lutz gespielt habe. +++ Die Sän­ge­rin Ran­di Ste­ne wird neue Che­fin der Nor­we­gi­schen Oper und folgt auf Anni­le­se Mis­kim­mon. +++ Nicht so ganz kön­nen wir die Infor­ma­ti­on glau­ben, die Nor­man Leb­recht aus Ams­ter­dam in die Welt trägt. Dem­nach favo­ri­siert das Con­cert­ge­bou­wor­kest fol­gen­de Kan­di­da­ten als Nach­fol­ger von Danie­le Gat­ti: Andris Nel­sons (der ist aller­dings glück­lich in Leip­zig), Vale­ry Ger­giev (nicht im Ernst!) und Iván Fischer. +++ Lob für Anna Netreb­ko, Ver­ris­se für ihren Gat­ten Yusif Eyva­zov und ein Über­ra­schungs-Fest für die Sopra­nis­tin Sele­ne Zanet­ti – so lässt sich die Münch­ner „Turandot“-Premiere zusam­men­fas­sen. +++ Die Che­mie schien nicht mehr zu stim­men: Der Chef­di­ri­gent der Süd­west­deut­schen Phil­har­mo­nie Ari Rasi­lai­nen wird das Kon­stan­zer Orches­ter zum Ende der Sai­son 2020/21 ver­las­sen. +++ Er war Chef­di­ri­gent in Göt­tin­gen, Nürn­berg, Däne­mark und Korea – nun ist Oth­mar Mága im Alter von 90 Jah­ren gestor­ben. +++ Der Pia­nist Peter Ser­kin ist im Alter von 72 Jah­ren gestor­ben.

PIOTR BECZAŁA KRITISIERT REGIETHEATER

Boden­stän­dig, nah­bar, authen­tisch – Pio­tr Bec­zała spricht mit mir über sein Leben als Sän­ger.

Ich ken­ne kei­nen ande­ren Tenor, der so boden­stän­dig, gerad­li­nig und klar ist wie der Pole Pio­tr Bec­zała. Fast zwei Stun­den lang haben wir mit­ein­an­der über Gott und die Welt geplau­dert: Wie er als pol­ni­scher Schwarz­ar­bei­ter nach Wien kam, aus Not in der Fuß­gän­ger­zo­ne sang, bevor er sein ers­tes Enga­ge­ment in Linz bekam und zufäl­lig in Zürich ein­sprang. Bec­zała kri­ti­siert das Regie­thea­ter, das bewusst alles anders machen will und ent­schei­det sich nach viel Nach­den­ken eher für sei­nen Lands­mann Papst Johan­nes Paul II. als für Fran­zis­kus – da man als Pole wis­se, wie viel der alte Papst für den Fall des Eiser­nen Vor­hangs getan hät­te. Das gesam­te Gespräch hören Sie hier.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

