Die­se Tagen und Wochen sind auf vie­len Ebe­nen ein Rea­li­tät­scheck für die Klas­sik. Spie­len oder nicht spie­len? Strea­men oder nicht strea­men? Pro­tes­tie­ren oder fas­zi­nie­ren? Da wird so man­chem Inten­dan­ten allein zu Haus schon ganz schwin­de­lig. Also los: Ein Blick auf die aktu­el­len The­men der Woche.

SPIELEN ODER NICHT SPIELEN?

Wenigs­tens der „Jeder­mann“ – wie geht es wei­ter mit den Som­mer­fest­spie­len?

Wie geht es wei­ter – das fra­gen sich beson­ders die gro­ßen Fes­ti­vals, die noch nicht abge­sagt sind. Die Beet­ho­ven Jubi­lä­ums GmbH hat nun eine Ent­schei­dung gefällt: BTHVN2020 wird mit einem Groß­teil sei­ner geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen bis Sep­tem­ber 2021 ver­län­gert. Die Salz­bur­ger Fest­spie­le und Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser wie­der­ho­len der­weil gebets­müh­len­ar­tig, dass die Salz­bur­ger Jubi­lä­ums-Fest­spie­le „in irgend­ei­ner Form“ statt­fin­den wer­den (hier ein aus­führ­li­ches Inter­view mit der Wie­ner Zei­tung). Dahin­ter steht frei­lich auch der Druck der Tou­ris­mus-Indus­trie von Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er. Die Bre­gen­zer Fest­spie­le, die Sty­ri­ar­te und das Gra­fen­egg Fes­ti­val schei­nen ähn­lich zu den­ken und wol­len irgend­wie wei­ter­ma­chen. Unter­stüt­zung bekom­men sie vom Öster­rei­chi­schen Musik­rat, der eben­falls For­de­run­gen und Mög­lich­kei­ten auf­ge­stellt hat. Der­weil fragt Der Tages­spie­gel, ob es über­haupt mög­lich ist, die alten Insze­nie­run­gen neu nach Coro­na-Regeln in Sze­ne zu set­zen. Kri­ti­ker hal­ten das unbe­ding­te Fest­hal­ten an „irgend­wel­chen Auf­füh­run­gen“ für Quatsch. Sie befürch­ten, dass exklu­si­ve Ver­an­stal­tun­gen von weni­gen Musi­kern vor wenig Publi­kum die Exklu­si­vi­tät der Klas­sik nur unter­strei­chen wür­den und dass die Kos­ten nicht im Ver­hält­nis zum Erfolg ste­hen – abge­se­hen von der Fra­ge, wer eigent­lich wirk­lich bereit wäre, eine Auf­füh­rung unter die­sen Umstän­den zu besu­chen (Manu­el Brug hat in der Welt tref­fend beschrie­ben, war­um Inten­dan­ten sich selbst und ihr Publi­kum mit dem Hin­aus­zö­gern von Absa­gen betrü­gen). Fakt ist: Auf der Sei­te der Salz­bur­ger Nach­rich­ten haben sich beson­ders die Nicht-Klas­sik-Fans in den Leser­brief­spal­ten über die Plä­ne der Fest­spiel­lei­tung echauf­fiert (Ton­la­ge: „Gehts in Oasch mit Eure drecks Fest­spie­le! Aber kei­ne Par­tys und Fes­ti­vals????“) . Die Peti­ti­on deut­scher Som­mer­fest­spie­le, „Ver­spielt nicht die Musik“, fin­det indes nur wenig Reso­nanz. Den Auf­ruf, hin­ter dem alle gro­ßen Fes­ti­vals des Lan­des ste­hen, haben bis­lang ledig­lich 156 Men­schen unter­schrie­ben. All­mäh­lich stellt sich die Fra­ge, ob die Musik-Sze­ne die Coro­na-Pau­se nicht nut­zen soll­te, um ihren tat­säch­li­chen Stel­len­wert inner­halb der Gesell­schaft zu hin­ter­fra­gen, um eine ehr­li­che Ana­ly­se über die neue Distanz zu brei­ten Publi­kums­schich­ten anzu­stel­len und um sich grund­le­gend zu erneu­ern. Der­zeit sieht es so aus, als müss­te sich die Klas­sik-Sze­ne nach Coro­na voll­kom­men neu auf­stel­len: in ihren Struk­tu­ren, in ihren Finan­zie­rungs­me­tho­den, in ihrem Selbst­ver­ständ­nis und mit neu­em Per­so­nal.

STREAMEN ODER NICHT STREAMEN?

Die Wahr­heit ist: Nur weni­ge schau­en zu. Stills aus Live-Über­tra­gun­gen auf Face­book

Das Bild zeigt es: Das Netz hat sich weit­ge­hend satt gestreamt. Selbst gro­ße Namen errei­chen live oft nur noch weni­ge hun­dert Zuschau­er. Eine Aus­nah­me war die Gro­ße Wohn­zim­mer Gala der MET in New York am Wochen­en­de: so vie­le Zuschau­er welt­weit, dass man vor Beginn des Streams in ein vir­tu­el­les „War­te­zim­mer“ geschickt wur­de. Das, was zu sehen war, hat Spaß gemacht: Sehr bekann­te, eini­ger­ma­ßen bekann­te und weni­ger bekann­te Sän­ge­rin­nen und Sän­ger haben sich den Staf­fel­stab von Wohn­zim­mer zu Wohn­zim­mer in die Hand gege­ben (beson­ders sehens­wert, die Ein­la­ge von Erin Mor­ley). Klei­ne Plau­de­rei­en, gro­ße Musik, lus­ti­ge Ide­en und unprä­ten­tiö­se Mode­ra­ti­on von Inten­dant Peter Gelb und sei­nem Chef­di­ri­gen­ten Yan­nick Nézet-Ségu­in. Die MET hat ver­stan­den, dass auch im digi­ta­len Zeit­al­ter der Live-Effekt zählt. Das Kon­zert stand nur für begrenz­te Zeit online und ist heu­te schon nicht mehr zu sehen. Damit hat die Oper einen der größ­ten Zau­ber ihrer Kunst ins Netz geret­tet: das kol­lek­ti­ve Erleb­nis im Hier und Jetzt. Mal sehen, was sich Jonas Kauf­mann für heu­te Abend (27. April) um 20.15 Uhr für sein Live-Kon­zert auf der Sei­te der Baye­ri­schen Staats­oper ein­fal­len lässt.

PROTESTIEREN ODER FASZINIEREN?

Das Ver­hält­nis von Staat und Künst­lern scheint der­zeit ein wenig zer­rüt­tet. Musi­ker füh­len sich – oft zu Recht – im Stich gelas­sen. Zuletzt unter ande­rem der Sän­ger Mat­thi­as Goer­ne, der etwas absurd von einem „staat­lich auf­er­leg­ten Berufs­ver­bot“ spricht und sich über man­geln­de Soli­da­ri­tät von Staat und Publi­kum beklagt. Es scheint mir wich­tig, sich jetzt nicht in die Opfer­rol­le zu bege­ben – und vor allen Din­gen nicht das Publi­kum in die Ver­ant­wor­tung zu neh­men, das viel­leicht gera­de sel­ber um die nack­te Exis­tenz kämpft. Es ist ange­sagt, krea­tiv zu blei­ben und zu fas­zi­nie­ren, statt zu lamen­tie­ren. Denn Fakt ist auch: Der von vie­len Künst­lern kri­ti­sier­te „deut­sche Staat“ leis­tet sich in Nicht-Kri­sen­zei­ten so viel Kul­tur, wie kaum ein ande­res Land. Ein Groß­teil unse­rer Kul­tur ist – sowohl bei künst­le­ri­schen Groß­ver­die­nern als auch bei pre­kär arbei­ten­den Künst­lern – nur durch Sub­ven­tio­nen mög­lich. Ein Umstand, der schnell ver­ges­sen lässt, dass sich in Zei­ten wie die­sen nicht alles um die Kunst dre­hen kann: Fri­sö­re und Ein­zel­händ­ler, Restau­rants und, ja, auch Groß­un­ter­neh­men, ste­hen eben­falls vor exis­ten­zi­el­len Pro­ble­men. Auch sie gehen ihren Jobs zum gro­ßen Teil aus Beru­fung und mit Lei­den­schaft nach. Ich fin­de, Künst­ler wären gut bera­ten, mit dem zu über­zeu­gen, was sie am bes­ten kön­nen: fas­zi­nie­ren statt pro­tes­tie­ren.

Zur Wahr­heit gehört natür­lich auch, dass Moni­ka Grüt­ters in all dem eine eher schlech­te Figur macht. Sie ist eine Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin der Ankün­di­gun­gen und lee­ren Ver­spre­chen. Seit Aus­bruch der Coro­na-Kri­se kün­digt sie ganz unter­schied­li­che Din­ge an: Hilfs­pa­ke­te, Geld – und nun: Aus­fall­ho­no­ra­re, zumin­dest an staat­lich geführ­ten Büh­nen. Im Deutsch­land­funk erklär­te Grüt­ters jetzt, dass sie über einen an die­ser Stel­le bereits vor vier Wochen auf­ge­stell­ten und auch von Ulrich Khuon in die Debat­te ein­ge­brach­ten Vor­schlag nach­den­ken wer­de. Es geht dar­um, Geset­ze für Thea­ter zu lockern, damit Häu­ser auch nicht erbrach­te Leis­tun­gen bezah­len dür­fen. Es gin­ge jetzt dar­um, „recht­li­che Hür­den befris­tet zu besei­ti­gen“, sag­te Grüt­ters. Sie wol­le „mit den Bun­des­län­dern spre­chen, ob und wie es mög­lich sei, auf schon beschlos­se­ne Gagen und Enga­ge­ments einen Abschlag min­des­tens in der Höhe des Kurz­ar­bei­ter­gel­des zu zah­len“. Letzt­lich schiebt die Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin damit die Ver­ant­wor­tung wie­der zurück an die Län­der und Kom­mu­nen, denn die müs­sen am Ende zah­len. Nicht aus­zu­schlie­ßen, dass die gewief­te Ankün­di­gungs-Poli­ti­ke­rin auch die­se Mal wie­der nur ankün­digt, um ihre Hän­de anschlie­ßend in Unschuld zu waschen.

INTENDANT ALLEIN ZU HAUS

Ich konn­te nicht wider­ste­hen – aber die Vor­la­ge von Niko­laus Bach­ler war ein­fach zu steil: der Blick eines ver­las­se­nen Künst­lers in einem ver­las­se­nen Büro auf den Virus und die Kri­se – ich war so frei, ein wenig zu extem­po­rie­ren… Gepos­tet von Axel Brüg­ge­mann am Sams­tag, 25. April 2020

Niko­laus allein zu Haus – eine Steil­vor­la­ge von Staats­opern-Inten­dant Niko­laus Bach­ler, der ich nicht wider­ste­hen konn­te.

Ganz schön schwer, für unse­re Inten­dan­ten, allein das Haus zu hüten! Oft sind es ja Alpha­män­ner, die nicht ver­ste­hen, dass plötz­lich jemand ande­res die Geset­ze macht – ja, dass sie weder Rei­bung, noch Applaus bekom­men. Kurz gesagt: dass sie gera­de nicht im Ram­pen­licht ste­hen. Eini­ge von ihnen wir­ken ein wenig wie kas­trier­te Gockel, wie Kai­ser ohne Hof­staat oder: wie der letz­te Atem einer alten Epo­che. Und so sitzt der Inten­dant der Baye­ri­schen Staats­oper, Niko­laus Bach­ler, ver­lo­ren in sei­nem Büro und lamen­tiert über … – tja, man weiß es nicht genau (sie­he Video). Sein Kol­le­ge Uwe Eric Lau­fen­berg vom Thea­ter in Wies­ba­den ent­deckt „mein Ich als Künst­ler“ wie­der, stellt fest, dass er eigent­lich gar kein Ensem­ble braucht und erklärt noch schnell, dass sei­ne „Solo Dis­kur­se“ nichts mit sei­ner poli­ti­schen Ver­ant­wor­tung als Inten­dant zu tun hät­ten, um dann in End­los-Mono­lo­gen drauf­los­zu­plap­pern. Dage­gen wirkt Ex-Wien-Inten­dant Ioan Holen­der fast schon zurück­hal­tend, wenn er das wirk­lich sehr hüb­sche Fami­li­en-Video sei­nes Soh­nes Liviu Holen­der für die Oper in Frank­furt am Ende doch noch fast über­nimmt und es ihm offen­sicht­lich schwer fällt, nicht das letz­te Wort (die letz­ten Fin­ger auf dem Kla­vier!) zu haben – immer­hin: zum Schmun­zeln. Echt läs­sig dage­gen Bar­rie Kos­ky, der auf der Büh­ne sei­ner Komi­schen Oper jid­di­sche Lie­der mit Alma Sadé singt.

UND SONST SO?

Wird mit dem Robert Schu­mann-Preis geehrt: die Kom­po­nis­tin Olga Neu­wirth

Schluss. Ende. Aus! Eli­sa­beth Kul­man hat ihr end­gül­ti­ges Kar­rie­re­en­de als Sän­ge­rin bis Ende 2021 bekannt gege­ben. „Ich habe mich ent­schie­den, mein Sän­ger­da­sein mit Ende 2021 zu been­den, sofern wir bis dahin über­haupt auf­tre­ten dür­fen“ – mit die­sen Wor­ten wird die Mez­zo­so­pra­nis­tin Eli­sa­beth Kul­mann im aktu­el­len „pro­fil“ in einem Inter­view zu ihren Plä­nen für die Zukunft zitiert. +++ Olga Neu­wirth bekommt den Robert Schu­mann-Preis für Dich­tung und Musik: „Eine neue poe­ti­sche Zeit“ streb­te einst Robert Schu­mann an: Damit wand­te er sich vor allem gegen ober­fläch­li­che Betrieb­sam­keit, inne­ren Leer­lauf und ästhe­ti­sche Belie­big­keit im Musik­le­ben sei­ner Gegen­wart. „Mit Olga Neu­wirth trifft Schu­mann bald 200 Jah­re spä­ter auf eine Geis­tes­ver­wand­te“, so die Jury, und: „Mit ihrem offe­nen, jeder Red­un­danz wider­stre­ben­dem Schaf­fen tritt die Kom­po­nis­tin für eine erfüll­te poe­ti­sche Zeit des 21. Jahr­hun­derts ein.“ +++ Wie so vie­le Häu­ser hat nun auch die Wie­ner Staats­oper ihr Jah­res­pro­gramm her­aus­ge­ge­ben, von dem nie­mand weiß, was davon am Ende gespielt wird. Hin­reißt es aber nicht so schlimm, weil ein Groß­teil der Pro­duk­tio­nen eh auf Abruf ste­hen – Inten­dant Bog­dan Roščić setzt auf Zweit­ver­wer­tung aus inter­na­tio­na­len Opern­häu­sern, auf Stars und Regis­seu­re, die sich schon vor­ges­tern als siche­re Soft-Skan­dal-Publi­kums­bän­ke her­aus­ge­stellt haben. Ach ja, und Pláci­do Dom­in­go darf auch wie­der sin­gen. Das gan­ze Pro­gramm: hier. +++ Coro­nabe­dingt muss auch die Eröff­nung der alten Ton­hal­le in Zürich ver­scho­ben wer­den – das ers­te Kon­zert soll nun nicht im März, son­dern erst im Sep­tem­ber 2021 statt­fin­den. +++ Die Baden-Bade­ner Oster­fest­spie­le sol­len über das Jahr 2022 hin­aus in künst­le­ri­scher Koope­ra­ti­on mit den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern statt­fin­den. Der Fest­spiel­haus-Inten­dant Bene­dikt Stam­pa und Andrea Zietz­sch­mann, Inten­dan­tin der Stif­tung Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker, unter­zeich­ne­ten einen ent­spre­chen­den Let­ter of Intent. +++ Die Ruhr­tri­en­na­le-Inten­dan­tin Ste­fa­nie Carp wird nicht ver­län­gert. Sie war zuletzt in die Kri­tik gera­ten, weil sie mit Achil­le Mbembe einen Red­ner für die Eröff­nung der Ruhr­tri­en­na­le 2020 ein­ge­la­den hat­te, der wegen israel­feind­li­cher und den Holo­caust rela­ti­vie­ren­der Ansich­ten in der Kri­tik steht.

BESINNUNG UND UNTERHALTUNG

Ans Herz möch­te ich Ihnen noch die Gedan­ken von Eri­ka Plu­har über die Ein­sam­keit legen, die CRESCENDO ver­öf­fent­licht hat, und viel­leicht haben Sie ja Lust, gemein­sam mit dem Gei­ger und Diri­gen­ten Emma­nu­el Tje­kna­vo­r­i­an in sei­ne Kind­heit in Arme­ni­en abzu­tau­chen und ihm zuzu­hö­ren, wie er sein ers­tes Kon­zert gespielt hat und war­um er über­zeugt ist, dass Diri­gie­ren und Gei­ge­spie­len durch­aus zusam­men­pas­sen.

