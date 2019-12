Es war ein jugend­li­cher Genie­streich: Jean Sibe­li­us, noch sin­fo­ni­scher Nobo­dy, bringt 1892 unter wid­ri­gen Umstän­den sei­ne Ver­to­nung des fin­ni­schen Natio­nal­epos Kale­va­la zur Auf­füh­rung. Die muss Augen- und Ohren­zeu­gen­be­rich­ten zufol­ge denk­wür­dig gewe­sen sein, genau­so wie das Werk an sich, das nicht nur Fin­nen auch heu­te merk­lich beein­druckt. Noch tief in Bruck­ners Fuß­stap­fen, beweist Sibe­li­us schon in sei­nem sin­fo­ni­schen Erst­ling For­mat und kom­po­si­to­ri­sches Pro­fil.

Hannu Lintu, der Chefdirigent des Finnischen Radio-Sinfonieorchesters

(Foto: © Veikko Kähkönen)

Der viel­fach apo­stro­phier­te „nor­di­sche Ton“, hier ist er in Rein­kul­tur zu erle­ben. Zumal, wenn man die­se Auf­nah­me des Fin­ni­schen Radio-Sin­fo­nie­or­ches­ters unter Han­nu Lin­tu in den Play­er schiebt. Die Män­ner­chö­re röh­ren mit mar­ki­gem Tim­bre, das Orches­ter spielt mit melan­cho­li­schem Brio und eini­gem Nach­druck. Man wähnt sich mit einem Mal gera­de­zu in die Zeit des titel­ge­ben­den Hel­den Kul­ler­vo zurück­ver­setzt.

Jean Sibe­li­us: „Kul­ler­vo”, Johan­na Rusa­nen, Vil­le Rusa­nen, Esto­ni­an Natio­nal Male Choir, The Poly­tech Choir, Fin­nish Radio Sym­pho­ny Orches­tra, Han­nu Lin­tu (Ondi­ne)

