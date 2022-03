Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens ist mit neuer Musik von Olav Lervik und einer Dokumentation am 9. März 2023 auf dem Fernsehsender Arte zu sehen.

Gruselfilme können einem schon mal die Kehle zuschnüren. Im Fall der Arte-Hommage an Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilmklassiker Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens, der am 4. März vor 100 Jahren in Berlin Premiere feierte, besonders, gibt es doch eine neue Dokumentation zum Film: Nosferatu – ein Film wie ein Vampir. Die ausgesprochen sehenswerte, weil kurzweilige und originelle Regie führt zum einen durch die abenteuerliche Produktion des Films und seine 100-jährige Präsenz in der Hoch- und Popkultur sowie das erfolgreiche Weiterleben Nosferatus in den verschiedenen Kunstsparten wie Musikvideo, Film, Malerei und Comics. Daneben ordnet sie den Film und das Schaffen Murnaus aber auch historisch ein, und plötzlich findet man sich zurückversetzt in eine Zeit zwischen zwei Kriegen und am Ende einer Pandemie, der Spanischen Grippe – eine buchstäblich schauderhafte Aktualität.

Spielt die neue Musik zu dem Stummfilmklassiker Nosferatu: das Ensemble der/gelbe/klang

Murnaus Meisterwerk selbst hat man zum Jubiläum eine fotochemische Restaurierung sowie neue Musik spendiert. Und was dem 39-jährigen französischen Filmkomponisten Olav Lervik mit dem Ensemble der/gelbe/klang hier gelungen ist, darf man gern als kongenial bezeichnen, begleitet die Musik die Entwicklung der Geschichte des Grafen Orlok – Max Schrecks prominenteste Rolle – doch so spannungsreich, beredt und bildhaft, dass man darüber die Tatsache vergisst, dass es ein Stummfilm ist.

Die Dokumentation Nosferatu – ein Film wie ein Vampir und der Film Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens sind am 9. März 2022 auf dem Fernsehsender Arte zu sehen.

