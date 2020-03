Wir las­sen uns nicht unter­krie­gen – gera­de in schwe­ren Zei­ten ist Mensch-Blei­ben beson­ders wich­tig. Machen Sie mit bei unse­rer Not­hil­fe für Musi­ker:



CRESCENDO will frei­schaf­fen­den Musi­ke­rin­nen und Musi­kern, die sich durch „Coro­na-Aus­fäl­le“ vor einer exis­ten­zi­el­len Not­la­ge befin­den, spon­tan und kurz­fris­tig hel­fen. Ab sofort eröff­nen wir bis zum 28. März dafür ein Hilfs-Kon­to. So wol­len wir Musi­ke­rin­nen und Musi­kern mit einer maxi­ma­len Unter­stüt­zung von 500 Euro unter die Arme grei­fen, damit wenigs­tens die April-Mie­te gezahlt wer­den kann.

CRESCENDO füllt das Kon­to mit 2.000 Euro, der Musik­jour­na­list Axel Brüg­ge­mann mit wei­te­ren 1.000 Euro.

Und Sie kön­nen auch mit­ma­chen: Betei­li­gen Sie sich zum Bei­spiel mit dem Betrag, den Ihnen ein Kon­zert­haus oder ein Thea­ter gera­de für eine aus­ge­fal­le­ne Vor­stel­lung erstat­tet hat.

Oder schlie­ßen Sie bis zum 28. März ein CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe-für-Künst­ler-Abo ab: Die Ein­nah­men wer­den eben­falls in vol­ler Höhe gespen­det.

Kunst und Kul­tur sind For­men der Mit­mensch­lich­keit – jetzt, da unse­re Künst­ler vor dem Nichts ste­hen, kön­nen wir ihnen etwas zurück­ge­ben!

Wir las­sen uns nicht unter­krie­gen – gera­de in schwe­ren Zei­ten ist Mensch-Blei­ben beson­ders wich­tig. Machen Sie mit bei unse­rer Not­hil­fe für Musi­ker:

Betrof­fe­ne Künst­le­rin­nen und Künst­ler kön­nen sich bis zum 28. März per Mail an uns wen­den und ihre Situa­ti­on form­los, aber ehr­lich beschrei­ben. Ein Kura­to­ri­um aus Ver­tre­tern von CRESCENDO (Win­fried Hanuschik/ Her­aus­ge­ber, Petra Lettenmeier/ Ver­lags­lei­te­rin, Axel Brüggemann/ Kolum­nist), Art But Fair e.V. (Johan­nes Maria Schatz/ Vor­sit­zen­der Deutsch­land), der GEMA (Johan­nes Everding/ Direk­ti­on), der Deut­schen Wel­le (tbc), und dem Deut­schen Musik­rat (tbc) wer­den bis zur Aus­schüt­tung am 29. März über die Ver­ga­be ent­schei­den. Die Über­prü­fung der Ein­nah­men und deren voll­stän­di­ge Aus­schüt­tung bis zum 3. April 2020 wird durch die Wirt­schafts­prü­fungs­kanz­lei Enke/Feil garan­tiert, der wir unse­re Kon­ten offen­le­gen. Alle Betei­lig­ten erhal­ten kei­ne Ver­gü­tung. Die Spen­den wer­den zu 100% an die aus­ge­wähl­ten Ein­rei­chun­gen aus­ge­schüt­tet.

So können Sie helfen:

Spen­den per Pay­pal an: Nothilfe@crescendo.de

Oder per Bank­über­wei­sung an: Ver­lag Port Media GmbH

Ver­wen­dungs­zweck (unbe­dingt ange­ben): Not­hil­fe-für-Künst­ler

IBAN: DE30 7015 0000 0034 1250 05

BIC: SSKMDEMMXXX

Oder als CRE­SCEN­DO-Not­hil­fe für Künst­ler-Abo: Die gesam­ten 55 EUR wer­den gespen­det. Alle Kos­ten für Maga­zin und Por­to über­nimmt der Ver­lag.

Mail­kon­takt für Künst­ler in Not: Nothilfe@crescendo.de