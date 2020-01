Am 29. Janu­ar 2020 kommt Gia­co­mo Puc­ci­nis Oper „La Bohè­me“ mit Sony Yon­che­va als Mimì live aus dem Roy­al Ope­ra House Lon­don in die deut­schen Kinos. Charles Cas­tro­no­vo über­nimmt die Par­tie des Dich­ters Rodol­fo. Richard Jones’ hat das Werk in Sze­ne gesetzt.

„Das ist ein fan­tas­ti­sches Stück“, schwärmt Jones in der bri­ti­schen Zei­tung The Guar­di­an über Puc­ci­nis La Bohè­me. Es erzäh­le vom Ver­lie­ben, Strei­ten, von Abschied und Wie­der-Zusam­men­fin­den, bis am Ende etwas Erschüt­tern­des gesche­he. Das sei groß­ar­tig.

Die Geschich­te von den jun­gen Men­schen auf der Suche nach sich selbst, die in eine gro­ße Stadt kom­men, um ein frei­es Leben zu füh­ren, aber statt­des­sen mit dem Tod kon­fron­tiert wer­den, „erfreut die Men­schen und bricht ihre Her­zen“.

Verkörpert die Rolle der Mimì: Sonya Yoncheva

(Foto: © Juli­an Har­grea­ves / Sony Music)

Jones’ Insze­nie­rung kommt mit Sonya Yon­che­va als Mimì und Charles Cas­tro­no­vo als Rodol­fo live aus dem Roy­al Ope­ra House Lon­don in die deut­schen Kinos.

Übernimmt die Partie des Dichters Rodolfo: Charles Castronovo

Der ers­te Akt spielt in einer Pari­ser Man­sar­de. Hier hau­sen die vier Bohe­mi­ens, der Maler Mar­cel­lo, der Dich­ter Rodol­fo, der Phi­lo­soph Col­li­ne und der Musi­ker Schau­nard. Wäh­rend Mar­cel­lo, Col­li­ne und Schau­nard vor­aus ins Café Momus auf­bre­chen, klopft es schüch­tern an der Tür. Es ist Mimì, deren Ker­ze erlo­schen ist und die um Feu­er bit­tet. Mit Rodol­fos Arie „Che geli­da mani­na“ (Wie eis­kalt ist dies Händ­chen) und Mimìs Erzäh­lung von ihrem Dasein als Sti­cke­rin „Mi chia­ma­no Mimì“ (Man nennt mich nur Mimi) erwacht ihre Lie­be: „O soave fan­ciul­la“ (O du süßes­tes Mäd­chen).

Die Bohemiens stürzen sich ins Pariser Vergnügen.

(Foto © ROH / Cathe­ri­ne Ashmo­re)

Der zwei­te Akt zeigt leb­haf­tes Trei­ben vor dem Café Momus. Die Freun­de stür­zen sich ins Ver­gnü­gen. Da taucht Muset­te auf, die eins­ti­ge Gelieb­te Mar­cel­los: „Quan­do men vo“ (Will ich allein).

Vor einer Schenke am Stadtrand klagt Mimì dem Maler Marcello ihr Leid.

(Foto © ROH / Cathe­ri­ne Ashmo­re)

Der drit­te Akt führt zu einer klei­nen Schen­ke an der Gren­ze der Stadt. Mimì klagt Mar­cel­lo ihr Leid, dass Rodol­fo sie mei­de: „Rodol­fo m’ama e mi fug­ge“ (Ach, Rodol­fo liebt mich von Her­zen). Als Rodol­fo aus der Schen­ke kommt, ver­steckt sich Mimì. Rodol­fo erzählt Mar­cel­lo, dass Mimì tod­krank sei und er ihr Dahin­ster­ben nicht ertra­gen kön­ne. Ihr Hus­ten ver­rät Mimì. Wie­der ver­si­chern die bei­den ihre Lie­be zuein­an­der, wäh­rend Mar­cel und Muset­te in der Schen­ke zan­ken.

Mimì und Rodolfo in der Mansarde

(Foto © ROH / Cathe­ri­ne Ashmo­re)

Der vier­te Akt spielt wie­der in der Man­sar­de. Muset­te stürzt zu den vier Freun­den hin­ein. Die tod­kran­ke Mimì will Rodol­fo noch ein­mal sehen. Rodol­fo legt sie aufs Bett. Muset­te geht einen Muff für ihre kal­ten Hän­de kau­fen. Col­li­ne nimmt Abschied von sei­nem Man­tel, den er ins Pfand­haus trägt, damit man den Dok­tor holen kann: „Vec­chia zimar­ra, sen­ti“ (Höre, du alter Man­tel). Mimì und Rodol­fo hän­gen dem Glück ihrer Lie­be nach. Als Muset­te mit dem Muff kommt, schläft Mimì ein. Und Rodol­fo bricht mit einem ver­zwei­fel­ten Auf­schrei über ihr zusam­men.

In Henry Murgers Roman entdeckte Giacomo Puccini den Stoff zu seiner Oper „La Bohème“.

36 Jah­re war Puc­ci­ni alt, als ihm Hen­ry Mur­gers auto­bio­gra­fi­scher Roman Scè­nes de la vie de Bohè­me in die Hän­de fiel. Mög­li­cher­wei­se hat­te der Ver­le­ger Tito Ricor­di ihm das Buch geschickt, der wuss­te, dass der Ver­lag Son­zo­gno den Kom­po­nis­ten Rug­ge­ro Leon­ca­val­lo mit sei­ner Ver­ope­rung beauf­tragt hat­te. Fran­zö­si­sche Stof­fe und vor allem das The­ma Bohè­me wur­den um die Jahr­hun­dert­wen­de plötz­lich aktu­ell.

Luigi Illica erarbeitete das Szenario zu „La Bohème“

Puc­ci­ni wand­te sich an Lui­gi Illi­ca mit dem Auf­trag, ein Sze­na­rio zu erar­bei­ten. Die Aus­füh­rung des Tex­tes und der Ver­se soll­te Giu­sep­pe Gia­co­sa über­neh­men. Die „hei­li­ge Drei­ei­nig­keit“ nann­te Tito Ricor­di sie. Doch Einig­keit war nicht immer gege­ben. Puc­ci­ni maß dem Libret­to gro­ße Bedeu­tung bei. Er wuss­te, wie wich­tig ein stim­mi­ges, wir­kungs­vol­les Libret­to für den Erfolg einer Oper war. „Ich soll mit geschlos­se­nen Augen das Evan­ge­li­um Illi­cas anneh­men?“, ent­rüs­tet er sich gegen­über Ricor­di. „Auch den Tod will ich so haben, wie ich ihn mir gedacht habe.“ Es wur­de so viel umge­schrie­ben und ver­wor­fen, dass Illi­ca spä­ter klag­te, „als die Bohè­me erschien, blie­ben uns im Kof­fer zehn Bohè­mes übrig“.

Henry Murger lieferte mit seinem Roman „Scènes de la vie de Bohème“ die Vorlage zu Puccinis Oper.

Mur­ger, der selbst das Leben eines Bohe­mi­ens führ­te, hat­te sei­ne Erleb­nis­se zunächst in loser Fol­ge in Zeit­schrif­ten ver­öf­fent­licht. 1849 kam im Théât­re des Varié­tés unter dem Titel La vie de Bohè­me eine Büh­nen­fas­sung her­aus. Und zwei Jah­re dar­auf erschien sie als Roman, in dem Mur­ger sei­ne vier Freun­de schließ­lich in ein bür­ger­li­ches Leben führt. Die Lie­bes­ge­schich­te von Mimì und Rodol­fo als roter Faden war erst die Idee der Libret­tis­ten.

Puc­ci­ni über­nahm von Mur­ger vie­le Details. Er war um eine far­ben­rei­che Dar­stel­lung des Milieus bemüht, und er woll­te rea­le Men­schen auf die Büh­ne brin­gen. Paris kann­te er damals noch gar nicht. Den­noch beton­te Clau­de Debus­sy spä­ter, nie­mand habe das Paris die­ser Zeit so gut beschrie­ben wie er in La Bohè­me. Zwei Jah­re nahm die Arbeit an dem Libret­to in Anspruch. Inner­halb von acht Mona­ten brach­te Puc­ci­ni sodann die Musik zu Papier.

„ Diese Blätter werden dich unsterblich machen!“

Sogar ein Bohè­me-Club wur­de ins Leben geru­fen. Bei Puc­ci­ni kam er zusam­men. Bewe­gend ist der oft geschil­der­te Abschluss der Kom­po­si­ti­on. Wäh­rend die Freun­de Kar­ten spie­len, arbei­tet Puc­ci­ni am Kla­vier. Um Mit­ter­nacht dreht er sich ihnen zu: „Ruhe, ihr Bur­schen! Ich bin fer­tig!“ Und er spielt ihnen den Schluss vor. „Als die zer­rei­ßen­den Akkor­de ihres Todes erklan­gen“, schreibt der Maler Fer­ru­cio Pagni, „über­lief es uns wie Schau­er, und kei­ner von uns konn­te sich der Trä­nen ent­hal­ten. Auch Gia­co­mo wein­te. Wir umring­ten ihn und umarm­ten ihn stumm. Dann sag­te einer: ‚Die­se Blät­ter wer­den dich unsterb­lich machen!‘“

Eine Pro­phe­zei­ung, die sich erfüll­te. Die Urauf­füh­rung am 1. Febru­ar 1896 im Tea­tro Regio in Turin brach­te nur freund­li­chen Bei­fall, und die Kri­ti­ken fie­len nicht gut aus. Erst am 13. April in Paler­mo erreich­te die Oper jene Wir­kung, von der Puc­ci­ni geträumt hat­te. 3000 Hörer woll­ten am Ende, eine Stun­de nach Mit­ter­nacht, das Haus nicht ver­las­sen, bis der Diri­gent Leo­poldo Mugno­ne mit dem noch anwe­sen­den Teil des Orches­ters und den zum Teil bereits umge­klei­de­ten Sän­ge­rIn­nen das gan­ze Fina­le wie­der­hol­te.

Begleitete Puccini zur ersten Aufführung von „La Bohème“ in England: der Verleger Tito Ricordi

Noch im sel­ben Jahr wur­de die Oper zum ers­ten Mal in Eng­land gezeigt. Das Come­dy Thea­t­re in Man­ches­ter spiel­te am 22. April „The Bohemi­ans“ in eng­li­scher Spra­che. Um der Auf­füh­rung bei­zu­woh­nen, über­quer­te Puc­ci­ni in Beglei­tung sei­nes Ver­le­gers Tito Ricor­di erst­mals den Kanal. Der Musik­kri­ti­ker der Sunday Times schil­dert die bei­den: „Noch nie habe ich zwei jun­ge Män­ner gese­hen, die in einer so ver­zag­ten Fas­sung und eines Fehl­schla­ges so sicher waren. Die Pro­ben waren schlecht gegan­gen, und es schien unmög­lich, dass die Oper Erfolg haben soll­te. Ihre schmerz­li­chen Ahnun­gen haben sich aber nicht bewahr­hei­tet…“ Fünf Mona­te dar­auf, am 2. Okto­ber 1897, kam die Oper aber­mals in eng­li­scher Spra­che am Covent Gar­den her­aus.

Der bewusste Weg zum unbewussten Schaffen

Richard Jones’ Insze­nie­rung hat­te am 11. Sep­tem­ber 2017 Pre­mie­re. Wie Jones gegen­über The Guar­di­an erzählt, durch­leb­te er nach sei­nem Anthro­po­lo­gie-Stu­di­um selbst eine Bohe­mi­en-Peri­ode. Er arbei­te­te als Jazz-Pia­nist in Bars und wirk­te in Shows im Lon­do­ner West End mit. So fand er Ein­gang in die Welt des Thea­ters. Inspi­riert fühl­te er sich von den Insze­nie­run­gen John Dex­ters und dem klas­si­schen Bal­lett.

Inspiration für Richard Jones: der Begründer des Moskauer Künstlertheaters Konstantin Stanislawski

Auch die Beschäf­ti­gung mit dem Schau­spie­ler, Regis­seur und Mit­be­grün­der des Mos­kau­er Künst­ler­thea­ters Kon­stan­tin Sta­nislsw­ski übte gro­ßen Ein­fluss auf ihn aus. Die­ser streb­te nach der voll­kom­me­nen Ver­kör­pe­rung einer Rol­le. Er nann­te es den bewuss­ten Weg zum unbe­wuss­ten Schaf­fen, wenn er vom Schau­spie­ler ver­lang­te, sich in das Erle­ben, Den­ken und Füh­len einer Figur hin­ein­zu­ver­set­zen. Sogleich nach sei­ner ers­ten Regie­ar­beit für das Thea­ter wand­te sich Jones der Oper zu. La Bohè­me setz­te er erst­mals 2001 bei den Bre­gen­zer Fest­spie­len auf der See­büh­ne in Sze­ne.

Übernimmt die musikalische Leitung: Emmanuel Villaume

(Foto © Mar­co Borg­gre­ve)

Julia Bur­bach, die als Regis­seu­rin ihre ers­te Begeg­nung mit La Bohè­me an der Baye­ri­schen Staats­oper an der Sei­te von Chris­toph Loy hat­te, erweck­te Richard Jones’ Insze­nie­rung zu neu­em Leben. In den Büh­nen­bil­dern und der Aus­stat­tung von Ste­wart Laing stu­dier­te sie sein Regie­kon­zept mit den Sän­ge­rIn­nen ein. Der Bari­ton Andrzej Filońc­zyk singt die Par­tie des Mar­cel­lo, wäh­rend die Sopra­nis­tin Aida Gari­ful­li­na als Muset­ta ihr Debüt an der Roy­al Ope­ra gibt. Der Bari­ton Gyu­la Nagy über­nimmt die Par­tie von Schau­nard, und der Bass Peter Kell­ner steht als Col­li­ne auf der Büh­ne. Die musi­ka­li­sche Lei­tung liegt in den Hän­den von Emma­nu­el Vil­lau­me.

