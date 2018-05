„Wir Musiker kreieren immer nur für den Moment!“ Pianistin Olga Scheps über ­Inspiration, die Universalität von Emotionen und neue Wege der Musikvermittlung.

crescendo: Heute haben Sie frei und sind zu Hause in Köln. Das kommt nicht oft vor. Was machen Sie, wenn Sie freihaben?

Olga Scheps: Ich koche und backe. Neulich habe ich bei Instagram ein Tutorial für eine Regenbogentorte entdeckt, die habe ich dann zur Freude meines Freundes sofort nachgemacht. Man schichtet im Wechsel Pfannkuchen, die man vorher mit verschiedenen Lebensmittelfarben bunt einfärbt, mit ganz viel Sahne. Kochen und Backen macht mich immer froh.

Ihr letztes Album ist in der Kölner Philharmonie entstanden – das war quasi ein Heimspiel.

Oh ja, das WDR Sinfonieorchester ist großartig, ein sehr energiereiches Orchester. Außerdem ist die halbe Kölner Musikhochschule darin vertreten. Das war sehr nett, denn ich kenne sie alle von früher. Wir hatten nur zwei Tage Zeit, und beim ersten Zusammentreffen mit dem Orchester war sofort das Mikrofon an. Im Laufe der Proben wird man dann eins, das ist schwer mit Worten zu beschreiben. Vor allem ist wichtig, dass sich alle gegenseitig gut zuhören. Ich kenne Tschaikowskys Erstes Klavierkonzert in- und auswendig und wusste vor der Aufnahme genau, wie ich es haben möchte. Aber man lernt das Werk dabei noch mal ganz neu kennen, selbst wenn es vorher so vertraut ist. Eine intensive Erfahrung!

Auf dem Album kann man Sie nicht nur mit Orchester, sondern auch allein mit Solostücken von Tschaikowsky hören. Wie entstehen Ihre Programme?

Was ich selbst gerne höre, möchte ich auch gerne spielen. Ich kenne natürlich viel mehr Stücke, als ich spielen kann. Wenn ich in meinem Proberaum sitze und fertig mit Üben bin, spiele ich vor mich hin und probiere aus. Dabei komme ich oft auf neue Ideen. Und meistens liegt da sowieso schon ein Stapel von Sachen, die ich lernen muss. Der wird irgendwie nie kleiner. Für die zweite Hälfte des Albums habe ich unter anderem Ballettmusik ausgesucht. Das hat viel mit mir selbst zu tun, denn ich habe früher Ballett gemacht. Besonders schön finde ich, dass Michail Pletnjow die Stücke aus dem Nussknacker arrangiert hat, die auf dem Klavier schön klingen, und nicht die, die am bekanntesten sind. Wir haben also die komplexeren Stücke gewählt, in denen man wunderbar die Harmonien und die Orchestrierung erkennen kann.

Tschaikowskys Musik ist sehr bildhaft. Denken Sie sich beim Spielen manchmal in seine Zeit zurück?

Ich denke vor allem oft darüber nach, wie die Musik in der damaligen Zeit gewirkt hat. Und was im Leben des Komponisten los war, als er das Stück geschrieben hat. Ob er krank oder gesund war, wie es seiner Familie ging, wie die politische Situation war. Grundsätzlich glaube ich aber, dass die Menschen damals vielleicht eine andere Art zu leben hatten. Aber ihre Gefühle waren die gleichen wie heute. Menschen bleiben Menschen. Und das macht die Musik letztlich so lebendig, dass sie über all die Jahrhunderte überlebt und immer aktuell ist.

Glauben Sie, dass klassische Musik die Gabe hat, jeden emotional zu erreichen?

Ja, davon bin ich überzeugt. Man sagt sogar, dass jedes Baby mit einem absoluten Gehör auf die Welt kommt. Allein die sogenannte klassische Musik umspannt 500 Jahre mit unterschiedlichen Stilen – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ich denke viel über Musikvermittlung nach und glaube, dass die Hemmungen eher durch die Art der Darbietung kommen als durch die Musik. Dabei kann man überall musizieren. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr ein Konzert auf der Straße gegeben.

Warum trauen sich viele trotzdem nicht ins Konzert?

Wir sind gewohnt, dass man ins Konzert geht und dabei still ist. Für viele ist es total fremd und unangenehm, dass man sich nicht bewegen darf, während man im Publikum sitzt. Nur in der Klassik hört man Musik und ist dabei völlig still. Andererseits finde ich, dass die Musik die Stille im Publikum braucht. Es gibt keine Verstärker, keine Effekte. Es gibt nur das Instrument und die Akustik und die Person, die die Musik spielt. Man muss bei den Zuhörern erreichen, dass sie sich darauf einlassen, die Musik still anzuhören, und ihnen zeigen, dass es auch sehr schön sein kann, sich darauf einzulassen. Und dass die Stille im Publikum nicht beklemmend ist, sondern die Sinne öffnet.

Sie kommen aus einer musikalischen Familie. Stellte sich für Sie je die Frage, ob Sie diesen Weg gehen möchten?

Ich glaube, dass wir dieses Infragestellen als Musiker immer haben und haben müssen. Als Kind macht man einfach. Bei mir in der Familie war Musik ganz normal. Da stand ein Klavier und alle konnten es spielen, inklusive mir. Aber irgendwann denkt man darüber nach, wie man eigentlich leben will. Als Musiker muss man viel reisen. Es ist kein klassischer Beruf mit festen Arbeitszeiten. In den letzten Jahren meiner Schulzeit habe ich über Alternativen nachgedacht. Zum Beispiel hätte ich mir vorstellen können, Jura zu studieren. Niemand aus meinem Freundeskreis hat Musik gemacht. Alle waren Juristen, Ärzte, Designer oder Models, ganz bunt gemischt. Aber irgendwann in der Abizeit habe ich gemerkt, dass mir die Musik schrecklich fehlen würde, dass sie mir Spaß macht, dass ich mich darin selbst verwirklichen kann. Und dass sie als Lebensunterhalt funktionieren kann. Ich beschloss, es zu riskieren.

Sind Sie vor Konzerten nervös?

Oh ja! Lampenfieber ist immer da und geht gar nicht weg. Die Stunde vor dem Konzert bin ich jedes Mal sehr aufgeregt. Aber es ist auch ein großes Glücksgefühl, wenn es gelingt und ich merke, dass ich meine Ideen musikalisch erzählen kann. Das ist auch meine Hauptmotivation. Man geht immer wieder raus und kreiert etwas Neues. Und man ist immer nur so gut, wie das letzte Konzert war. Es ist nicht wie bei einem Maler, der ein Bild malt und das dann ausstellen kann. Wir Musiker kreieren immer nur für den Moment.