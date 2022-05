Die Mez­zoso­pranistin Tere­sa Bergan­za ist tot. Sie starb am Fre­itag in Madrid, wie spanis­chen Medi­en unter Beru­fung auf die Fam­i­lie berichteten. Die Sän­gerin wurde 89 Jahre alt. Auf Bergan­zas Wun­sch werde es keine Totenwache oder öffentliche Beerdi­gung geben. “Ich bin auf die Welt gekom­men und nie­mand hat es her­aus­ge­fun­den, also will ich das­selbe, wenn ich gehe”, wurde die Kün­st­lerin zitiert.

Tere­sa Bergan­za (1933–2022)

Die 1933 geborene Bergan­za studierte zunächst Klavier, Har­monielehre, Kam­mer­musik, Kom­po­si­tion, Orgel und Vio­lon­cel­lo, entsch­ied sich dann aber für den Gesang. Ihr offizielles Debüt gab sie Anfang 1957 bei einem Lieder­abend in Madrid. Im sel­ben Jahr stand sie erst­mals auf der Opern­bühne, als Dora­bel­la in Mozarts “Così fan tutte” beim Fes­ti­val in Aix-en-Provence. 1959 trat sie an der Wiener Staat­sop­er und der Lon­don­er Roy­al Fes­ti­val Hall sauf, 1962 an der Lyric Opera in Chica­go und in der New York­er Carnegie Hall.

Zu Bergan­zas berühmtesten Par­tien zählte die Titel­rolle in Georges Bizets “Car­men”. Neben der Oper war sie eine aus­geze­ich­nete Lied­sän­gerin und eine bedeu­tende Vertreterin der Zarzuela, ein­er typ­isch spanis­chen Gat­tung des Musik­the­aters. 2018 wurde sie mit dem Inter­na­tion­al Opera Award für ihr Lebenswerk geehrt.

