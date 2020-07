William Byrd ließ im Bass seines Virginalstücks „The Bells“ zwei Glocken pendeln, als zeitgleich im Markusdom von Venedig vier Chöre sangen. Orff verknüpfte beides und schuf aus den „Bells” das fünfchörige Orchesterwerk „Entrata”, 1930 mittels Großlautsprecher uraufgeführt auf dem Königsberger Messegelände.

In dem Gershwin-Song „Let’s Call The Whole Thing Off” streitet sich ein Paar über die richtige Aussprache, aber beide meinen dasselbe. In der Parodie wurde daraus:

„You say Carmina, and I say Carmana

You say Burina, and I say Burana

Carmina, Carmana, Burina, Burana

Let’s Carl the whole thing Orff.”

