Bach-Bear­bei­tun­gen gibt es wie Sand am Meer: unzäh­li­ge. Und schein­bar gibt es noch nicht genug. Jeden­falls haben sich die nie­der­län­di­schen Orga­nis­ten Leo van Doe­sela­ar und Erwin Wier­sin­ga noch­mal an die Arbeit gemacht und das getan, was unzäh­li­ge Kom­po­nis­ten und auch Bach selbst schon vor ihnen getan haben: Wer­ke des Tho­mas­kan­tors für Orgel ein­ge­rich­tet. Bach soll hier „aus einem neu­en Blick­win­kel“ prä­sen­tiert wer­den. Das funk­tio­niert ver­blüf­fend gut. Zum einen weil bei­de Inter­pre­ten die his­to­ri­schen Instru­men­te der Gro­nin­ger Mar­ti­ni­kerk wun­der­bar viel­sei­tig aus­nut­zen und mit einer gera­de­zu über­wäl­ti­gen­den Spiel­freu­de ans Werk gehen. Zum ande­ren wer­fen auch die eigens ange­fer­tig­ten Bear­bei­tun­gen ein neu­es, orgel­ge­mä­ßes Licht auf Bach. So ist es ins­ge­samt nicht zu viel ver­spro­chen, hier hört man Bach tat­säch­lich völ­lig neu – und erfri­schend wie am ers­ten Tag.

Johann Sebas­ti­an Bach: „A New Ang­le”, Leo van Doe­sela­ar, Erwin Wier­sin­ga (MDG)

