Willkommen in der neuen Klassik-Woche

heu­te mit Coro­na-Klas­sik-News, Dom­in­gos geplatz­tem Deal und eini­gen Hän­den voll Schlamm bei den Oster­fest­spie­len in Salz­burg.

WAS IST

Beson­ders betrof­fen von Coro­na: das Klas­sik-Leben in Ita­li­en

UND SCHON WIEDER EIN CORONA-UPDATE

ANZEIGE









Die Sache wird all­mäh­lich unüber­sicht­lich – Mai­land und Vene­dig abge­rie­gelt. Inter­na­tio­nal spie­len vie­le Orches­ter nur noch vir­tu­ell, um das Publi­kum zu Hau­se per You­Tube zu unter­hal­ten. Per­vers schon fast die so genann­te „Coro­na Sick List“, die Nor­man Leb­recht führt – jeder infi­zier­te Klas­sik-Künst­ler wird hier auf­ge­führt. Ernüch­ternd dage­gen die öffent­li­chen Erklä­run­gen der Künst­ler sel­ber. Kom­po­nist Brett Dean schreibt aus der aus­tra­li­schen Qua­ran­tä­ne, wie bei ihm in Asi­en immer wie­der – ohne Sym­pto­me fest­zu­stel­len – Fie­ber gemes­sen wur­de und er zwei Mal nach Hau­se geschickt wur­de, als er mit Hus­ten zum Arzt ging. Der­weil fal­len immer mehr Gast­spie­le dem Virus zum Opfer. Für anste­hen­de Tour­ne­en des Beet­ho­ven Orches­ters sol­len bereits Car­go-Flü­ge im Früh­ling gestri­chen sein, und immer mehr Ensem­bles aus den USA den­ken dar­über nach, ihre Tour­ne­en nicht nur nach Asi­en, son­dern auch nach Euro­pa abzu­sa­gen. In San Fran­cis­co wur­den eben­falls ers­te Kon­zer­te abge­sagt, in Mos­kau wird bei Musi­kern Fie­ber gemes­sen – mit mehr als 37,2 Grad darf nie­mand auf die Büh­ne. Auch die Musik­mes­se in Frank­furt wur­de bereits abge­sagt.

DOMINGO-DEAL PLATZTE

Etwas unan­ge­nehm für Pláci­do Dom­in­go: Der 500.000 Dol­lar-Deal, den er in den USA schlie­ßen woll­te, platz­te. Das Geschäft wur­de von einem Whist­leb­lo­wer an die New York Times wei­ter­ge­ge­ben. Dem­nach soll Dom­in­go die Zah­lung zuge­si­chert haben, wenn die Ame­ri­can Guild Of Musi­cal Artists die Ergeb­nis­se ihrer juris­ti­schen Unter­su­chun­gen nicht wei­ter breittritt. Die AGMA plan­te also ledig­lich eine ober­fläch­li­che Zusam­men­fas­sung und den Ver­zicht auf wei­te­re Schrit­te. Nach dem Plat­zen des Deals sicker­te nun durch: Der Tenor habe Frau­en begrapscht, ihnen uner­wünsch­te Küs­se auf­ge­drückt, sie spät­nachts mit Anru­fen beläs­tigt und zum Geschlechts­ver­kehr gedrängt. In einer Umfra­ge in mei­ner Ins­ta-Sto­ry waren von meh­re­ren 100 Teil­neh­mern knapp 60 Pro­zent dafür, dass Dom­in­go trotz­dem wei­ter auf­tre­ten soll. Dom­in­go sel­ber aber scheint all­mäh­lich zu begrei­fen, dass Rück­zug eine Alter­na­ti­ve sein könn­te. Sei­ne kom­men­den Auf­trit­te in Lon­don hat er bereits abge­sagt. Die Washing­ton Post berich­tet, wie Opern­häu­ser den Namen Dom­in­gos etwa aus ihren Nach­wuchs-Pro­gram­men til­gen.

ZUM FREMDSCHÄMEN: SCHLAMMSCHLACHT IN SALZBURG

Das Maga­zin News ver­öf­fent­lich­te die Mail von Bach­ler, die im Netz kur­sier­te (Aus­riss).

Die Oster­fest­spie­le in Salz­burg star­ten mit einer Schlamm­schlacht. Noch-Inten­dant Peter Ruzi­cka und Diri­gent Chris­ti­an Thie­le­mann benut­zen neu­er­dings Öster­reichs ope­ret­ten­haf­ten Bou­le­vard-Kul­tur-Jour­na­lis­ten Heinz Sich­rovs­ky vom Maga­zin News für ihren Rache­feld­zug. Der ver­öf­fent­lich­te eine per­sön­li­che Mail, die der zukünf­ti­ge Fest­spiel-Inten­dant, Niko­laus Bach­ler, offen­sicht­lich in Rage an Peter Ruzi­cka geschrie­ben hat­te. Sich­rovs­ky, der im Vor­feld mit sei­nen Spe­ku­la­tio­nen über die Zukunft der Fest­spie­le andau­ernd falsch gele­gen hat­te (wahr­schein­lich damals schon von Ruzi­cka mani­pu­liert), regt sich nun über Bach­lers Recht­schreib­feh­ler auf und legt sich rhe­to­risch für Thie­le­mann ins Zeug. Dabei steht in Bach­lers Mail viel Wah­res: Ruzi­cka wür­de Thie­le­mann benut­zen, wür­de die Fest­spie­le abwirt­schaf­ten und sei­ne Auf­trit­te sei­en weit­ge­hend zum Fremd­schä­men. Fakt ist: Die Oster­fest­spie­le haben schnell noch ein Jugend-Abo auf­ge­legt, um die frei­en Plät­ze zu stop­fen.

FEYHEIT FÜR DIE SEMPEROPER

Er und sei­ne Machen­schaf­ten haben uns an die­ser Stel­le lan­ge beschäf­tigt: Nun wur­de Hans-Joa­chim Freys Ver­trag über den Opern­ball mit der Sem­per­oper in Dres­den gekün­digt. Frey sorg­te für Ärger, unter ande­rem, weil er Ägyp­tens tyran­ni­schen Macht­ha­ber El-Sisi ein­la­den woll­te. Am Ball sel­ber wol­le man in Dres­den aller­dings fest­hal­ten und Neu­ver­hand­lun­gen füh­ren, um „Anpas­sun­gen“ von Ver­trags­in­hal­ten zu errei­chen, erklär­te Opern-Inten­dant Peter Thei­ler.

WAS WAR

Büh­nen­bild von Falk Rich­ters „Fear“ an der Schau­büh­ne Ber­lin

PEINLICH: AfD WILL MEHR DEUTSCHES THEATER

In einem Ände­rungs­an­trag zum sach­sen-anhal­ti­schen Haus­halt for­dert die AfD, die Mit­tel für die Büh­nen im Land bereits in die­sem Jahr um 18 Mil­lio­nen Euro zu kür­zen. Sie argu­men­tiert: „Ins­be­son­de­re wer­den kaum deut­sche Thea­ter­stü­cke auf die Büh­ne gebracht.“ Johan­nes Wei­gand, Gene­ral­inten­dant des Anhal­ti­schen Thea­ters, sieht in der For­de­rung vor allem den Ver­such, Druck auf die Thea­ter­ma­cher aus­zu­üben. Die ver­meint­li­chen Jün­ger der Kul­tur­na­ti­on Deutsch­land bewei­sen, dass sie ihren Beet­ho­ven und Goe­the nie ver­stan­den haben.

ALLE MUSIK FÜR ALLE

Der Musi­ker und Anwalt Dami­en Riehl hat ein Pro­gramm ent­wi­ckelt, in dem ein Com­pu­ter per Algo­rith­mus Noten erar­bei­tet. Die Noten-Fol­gen will Riehl gemein­frei (also ohne Rech­te-For­de­run­gen) zur frei­en Ver­fü­gung stel­len. Die Crux dabei: Der Com­pu­ter gene­riert 300.000 Melo­di­en mit der Abfol­ge von acht Tönen und zwölf Schlä­gen pro Sekun­de. Dar­un­ter eben auch „zufäl­lig“ bekann­te Melo­di­en, die aber – da offen­sicht­lich vom Com­pu­ter „neu erfun­den“ – von jedem kos­ten­los kopiert wer­den dür­fen. Als Moti­va­ti­on nennt Riehl bekann­te Copy­right­kla­gen unter Musi­kern – etwa als die Chif­fons gegen­über dem Ex-Beat­les-Mit­glied Geor­ge Har­ri­son den Vor­wurf auf­brach­ten, er hät­te in sei­nem Song „My Sweet Lord“ die Melo­die von „He’s So Fine“ abge­kup­fert. Fast 30 Jah­re lang wur­de dar­um pro­zes­siert, ehe ein Gericht Har­ri­son wegen „unter­be­wuss­ten Pla­gi­ats“ ver­ur­teil­te.

PERSONALIEN DER WOCHE

Der Tenor Jonas Kauf­mann ist vom Roy­al Col­le­ge of Music (RCM) in Lon­don zum Ehren­dok­tor ernannt wor­den. Der Titel wur­de dem gebür­ti­gen Münch­ner am Diens­tag von Prinz Charles ver­lie­hen. Die Ehren­dok­tor­wür­de erhielt auch der Diri­gent und Musik­di­rek­tor des Roy­al Ope­ra House, Anto­nio Pap­pa­no. +++ Der Preis der Chris­toph-und-Ste­phan-Kas­ke-Stif­tung 2020 geht an den Kom­po­nis­ten Peter Micha­el Hamel. +++ Auf­re­ger der Woche in den sozia­len Netz­wer­ken: Musik­kri­ti­ker Wolf­ram Goertz erklär­te in der Rhei­ni­schen Post eine Lis­te über­schätz­ter Opern – dazu gehö­ren für ihn „Der Frei­schütz“ oder „Die Göt­ter­däm­me­rung“.

UND DAS NOCH

Neu­er­dings ver­an­stal­te ich auf mei­ner Ins­ta-Sto­ry regel­mä­ßig Umfra­gen zu aktu­el­len The­men der Klas­sik. Hier die Ergeb­nis­se der letz­ten Woche:

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de