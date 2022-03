Die Oster­fest­spiele Baden-Baden stellen in diesem Jahr Werke von Peter Tschaikowsky und Igor Straw­in­sky in den Mit­telpunkt. “Dass wir rus­sis­che Musik präsen­tieren, die friedlich und gemein­schaftlich von Men­schen viel­er Natio­nen inter­pretiert wird, kann als Sig­nal für mehr Men­schlichkeit und Frieden ver­standen wer­den”, sagte Fest­spiel­haus-Inten­dant Benedikt Stam­pa am Dien­stag. Es sind die acht­en Oster­fest­spiele mit den Berlin­er Philharmonikern.

Kir­ill Petrenko

Zen­trale Fest­spiel-Oper ist Tschaikowskys “Pique Dame” in ein­er Neuin­sze­nierung von Moshe Leis­er & Patrice Cau­ri­er. Neben den vier Vorstel­lun­gen ste­ht eine konz­er­tante Auf­führung von dessen Einak­ter “Jolan­the” auf dem Pro­gramm. In sin­fonis­chen Konz­erten erklin­gen Straw­in­skys “Le sacre du print­emps” sowie die Suit­en “Petr­usch­ka” und “Der Feuer­vo­gel”. Am Pult der Phil­har­moniker ste­hen Chefdiri­gent Kir­ill Petrenko sowie François-Xavier Roth und Andris Nelsons.

Es sei ihm wichtig, die großen Werke der rus­sis­chen Musikkul­tur weit­er­hin mit einem inter­na­tionalen Ensem­ble umzuset­zen”, erk­lärte Petrenko. “Wir möcht­en hier ein Beispiel dafür geben, wie man das ohne Vor­be­halte auch in diesen Zeit­en machen kann.” Im Rah­men der Fest­spiele wollen die Phil­har­moniker für die Ukraine-Nothil­fe der UNO-Flüchtling­shil­fe wer­ben, sagte die Inten­dan­tin des Orch­esters, Andrea Zietzschmann.

Ein Konz­ert mit der rus­sis­chen Sopranistin Anna Netre­bko als Solistin soll nach deren Absage aller Auftritte zu einem Galakonz­ert erweit­ert wer­den. Dazu habe man Sänger aus ganz Europa ein­ge­laden, hieß es.

