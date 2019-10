Der Geist der Roman­tik ist in Frank­reichs Haupt­stadt noch immer zu spü­ren. In einem ver­steck­ten Win­kel des Pigal­le-Vier­tels am Mont­mart­re liegt das Musée de la Vie Roman­tique, das sei­ne Besu­cher auf eine Zeit­rei­se ins 19. Jahr­hun­dert schickt. In der klei­nen Vil­la des Malers Ary Schef­fer gibt es Bil­der, Möbel und Schmuck zu sehen, unter ande­rem von der Schrift­stel­le­rin Geor­ge Sand, die hier mit ihrem Gelieb­ten Frédé­ric Cho­pin ein- und aus­ging. Auf einem Gemäl­de ist die legen­dä­re Opern­di­va Maria Mali­bran ver­ewigt. Charles Goun­od fühl­te sich schon als Kind der­art in ihren Bann gezo­gen, dass er sein Leben der Musik wid­men woll­te. Ihre Schwes­ter, die Sän­ge­rin Pau­li­ne Viar­dot, führ­te den jun­gen Goun­od nicht nur in Schef­fers Zir­kel ein, son­dern öff­ne­te ihm auch die Türen der Pari­ser Oper.

Kerzenausblasen zum zehnten Geburtstag des Zentrums für französische Musik der Romantik.

(Foto und Foto oben: © Nicola Bertasi)

Nicht alle sei­ne Krea­tio­nen wur­den aller­dings so gro­ße Erfol­ge wie Faust oder Roméo et Juli­et­te. Dass auch ein lang ver­ges­se­nes Werk wie Le tri­but de Zamo­ra inzwi­schen wie­der­auf­ge­führt wird, ist dem vene­zia­ni­schen Palaz­zet­to Bru Zane und sei­ner enga­gier­ten Mäze­nin Nico­le Bru zu ver­dan­ken. Zum 200. Geburts­tag des Kom­po­nis­ten hat­te das Münch­ner Rund­funk­or­ches­ter 2018 Goun­ods letz­tes Büh­nen­werk im Prinz­re­gen­ten­thea­ter auf CD ein­ge­spielt. Als das Zen­trum für fran­zö­si­sche Musik der Roman­tik jetzt sei­nen zehn­ten Geburts­tag fei­er­te, erklang beim Gala-Kon­zert im Théât­re des Champs-Ély­sées ein zacki­ger spa­ni­scher Tanz aus die­ser Oper.

ANZEIGE









Eine großartige Sängerriege stellte mit dem Orchestre de Chambre de Paris

unter Hervé Niquet zahlreiche Trouvaillen vor.

(Foto: © Nicola Bertasi)

Mit Ver­ve stell­te eine groß­ar­ti­ge Sän­ger­rie­ge mit dem Orches­t­re de Chambre de Paris unter Her­vé Niquet zahl­rei­che Trou­vail­len vor, die der Palaz­zet­to seit 2009 aus­ge­gra­ben hat. Für ihre uner­müd­li­che For­schungs­ar­beit erhielt die Stif­tung in die­sem Jahr einen Inter­na­tio­nal Ope­ra Award und einen Preis des Maga­zins Oper! Links und rechts von der Büh­ne des Théât­re des Champs-Ély­sées prang­ten bun­te Opern­pla­ka­te, die das Publi­kum auf den musi­ka­li­schen Quer­schnitt ein­stim­men soll­ten. Der zeit­li­che Bogen spann­te sich vom spä­ten 18. Jahr­hun­dert bis zur Bel­le Épo­que.

Virtuos interpretierte der international preisgekrönte Solist Emmanuel Ceysson das „Concertstück“ von Gabriel Pierné auf der Harfe.

(Foto: © Nicola Bertasi)

Hei­ter-Skur­ri­les wech­sel­te sich an dem kurz­wei­li­gen Abend mit Tra­gik ab. So sang die Sopra­nis­tin Judith von Wan­roij eine Trau­e­r­a­rie aus Jean-Bap­tis­te Lem­oy­nes Phèd­re von 1786, danach lamen­tier­te der Tenor Rodol­phe Bri­and über einen ver­lo­re­nen Hut. Dem absur­den Lied J’vi­ens d’per­dr‘ mon gibus von Félix Chau­doir folg­te ein dra­ma­ti­sches Duett der Sopra­nis­tin Véro­ni­que Gens mit dem Tenor Cyril­le Dubo­is aus der 1900 ent­stan­de­nen Oper Lan­ce­lot von Vic­to­rin Jon­ciè­res, der sich von Wag­ner inspi­rie­ren ließ. Der stimm­ge­wal­ti­ge Bari­ton Tas­sis Chris­toyan­nis beein­druck­te mit dem Lied Exta­se von Camil­le Saint-Saëns. Einer der musi­ka­li­schen Höhe­punk­te war das „Con­cert­stück“ von Gabri­el Pier­né, das der inter­na­tio­nal preis­ge­krön­te Solist Emma­nu­el Ceysson vir­tu­os auf der Har­fe inter­pre­tier­te.

Regisseur Romain Gilbert sorgte für Kontraste.

(Foto: © Nicola Bertasi)

Auch Regis­seur Romain Gil­bert sorg­te für Kon­tras­te. Am lin­ken Büh­nen­rand ließ er eine Grup­pe erns­ter, zumeist schwarz­ge­klei­de­ter Sän­ger zehn Ker­zen auf einer Geburts­tags­tor­te aus­pus­ten. Rechts ver­gnüg­te sich ein Trupp schrill kos­tü­mier­ter Scherz­bol­de zwi­schen bunt zusam­men­ge­wür­fel­ten Möbeln. Erst nach anfäng­li­chem Miss­trau­en fan­den bei­de Lager zuein­an­der. Der Schau­spie­ler und Regis­seur Oli­vi­er unter­hielt das Publi­kum mit quir­li­gen Sprech­ein­la­gen und gab, als Frau ver­klei­det, mit Bri­and ein Duett aus Edmond Aud­rans komi­scher Oper La mas­cot­te zum Bes­ten.

Heiter-Skurriles wechselte sich mit Tragik ab.

(Foto: © Nicola Bertasi)

Nicht feh­len durf­te auch der Wahl-Pari­ser Jac­ques Offen­bach, der in die­sem Jahr sei­nen 200. Geburts­tag gefei­ert hät­te. Gleich zu Beginn spiel­te das Orches­ter die schwung­vol­le Ouver­tü­re aus sei­ner spä­ten Ope­ret­te Madame Favart, die in die­sem Som­mer von der Pari­ser Opé­ra Comi­que in Koope­ra­ti­on mit dem Palaz­zet­to Bru Zane gezeigt wur­de. In aus­ge­las­se­ner Cham­pa­gner­lau­ne ende­te der Abend mit dem Fina­le aus Offen­bachs La vie pari­si­en­ne, zu dem alle Künst­ler noch ein­mal gemein­sam auf die Büh­ne kamen. Als Zuga­be gab es dann noch einen Refrain aus Her­vés tur­bu­len­ter Komö­die Les Che­va­liers de la table ron­de. Das Publi­kum lie­be das Fröh­li­che an der Kunst, hat­te Offen­bach sei­ner­zeit der Zei­tung Le Figa­ro gesagt. Der begeis­ter­te Applaus der Gäs­te im Théât­re des Champs-Ély­sées gab ihm wie­der ein­mal Recht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Zen­trum für fran­zö­si­sche Musik der Roman­tik: www.bru-zane.com