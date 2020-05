Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

Wenn da nicht die Ego-Inten­dan­ten wären, hät­ten wir die­ser Tage wenig zu lachen: Unsi­cher­heit, war­ten auf Hilfs­gel­der und Kata­stro­phen­mel­dun­gen aus Bay­reuth. Da ist man ja fast dank­bar für ein wenig Wahn­sinn!

UNSERE KLEINEN KEVINS

Unter Para­si­ten: Uwe Eric Lau­fen­bergs Solo-Dis­kur­se im Dop­pel.

ANZEIGE









Mein klei­ner vir­tu­el­ler Video-Schlag­ab­tausch mit Mün­chens Staats­opern­in­ten­dant Niko­laus Bach­ler hat für erschre­ckend viel Wir­bel gesorgt. In unse­rem lus­ti­gen Mail-Ver­kehr waren wir am Ende ledig­lich uneins, ob ich sei­ne You­Tube-Steil­vor­la­ge blö­de gegen die Lat­te geknallt oder in ein Wem­bley-Tor ver­wan­delt habe. Inzwi­schen hat Regie-Enfant-ter­ri­ble Frank Cas­torf nach­ge­zo­gen und dem Spie­gel erklärt, dass er sich von Ange­la Mer­kel nicht dik­tie­ren las­sen will, wann er sei­ne Hän­de wäscht. Ach, Mut­ti, drück Dei­ne ver­wöhn­ten ver­lo­re­nen Kin­der in der Kri­se doch ein­fach mal fest an Dei­nen Busen – das brau­chen sie offen­bar! Und dann hat mich noch ein ande­rer Kevin-ist-allein-zu-Haus-Inten­dant als „Para­sit“ beschimpft und mit „Klo­pa­pier“ ver­gli­chen – sei­ne Mail schick­te er in CC an den Kol­le­gen Bach­ler, qua­si um aus dem fer­nen Hes­sen nach Mün­chen zu schrei­en: „Ich, ich, ich – bin auch noch da!“ Aller­dings rief Uwe Eric Lau­fen­berg damit den Wies­ba­de­ner Kurier und Hes­sens Kunst­staats­mi­nis­te­rin Ange­la Dorn-Rancke (Grü­ne) auf den Plan, die ihn zu sich zitier­te.

————————————————————

Das „Spotify für Klassik“

- gratis testen bis 30. Mai 2020

Kos­ten­frei und unver­bind­lich in Pre­mi­um­qua­li­tät hören. Wir wol­len Ihnen ein­fach eine Freu­de machen. Hier kön­nen Sie sich regis­trie­ren

————————————————————

Anschlie­ßend ließ sie wis­sen, sie habe Lau­fen­berg „bei einem Dienst­ge­spräch im Minis­te­ri­um erläu­tert, dass sein Ver­hal­ten einen schwer­wie­gen­den Ver­stoß gegen dienst­li­che Pflich­ten dar­stellt“. Immer­hin! Vie­le Mit­ar­bei­ter des Wies­ba­de­ner Thea­ters haben in die­sen Tagen bei mir durch­ge­klin­gelt und mir mit Sicher­heits­ab­stand vom All­tag am Hau­se berich­tet – hei­ei­ei­ei, da braut sich eini­ges zusam­men. Ich ver­mu­te ja, dass der klei­ne Uwe Eric in Wahr­heit auch nur ein Video wie der gro­ße Niko­laus woll­te. Mei­net­we­gen. Hier, lie­ber Uwe Eric – aber damit Du nicht noch grö­ßen­wahn­sin­ni­ger wirst, habe ich den Film für Dich gut ver­steckt. Also, wenn Du es wirk­lich, wirk­lich willst – dann schau: hier.

VORSICHTIGES ÖFFNEN

Ein Zei­chen, immer­hin – aber nicht viel mehr: Das Euro­pa-Kon­zert der Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker

Die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker waren nicht die Ers­ten, sind aber das pro­mi­nen­tes­te Orches­ter, das ein öffent­li­ches Zei­chen gege­ben hat: In Kam­mer­mu­sik-For­ma­ti­on haben sie ihr Euro­pa-Kon­zert gege­ben, das eigent­lich in Isra­el statt­fin­den soll­te: zwei Meter Abstand zwi­schen den Strei­chern, fünf zwi­schen den Blä­sern, jeder Musi­ker wur­de auf Coro­na getes­tet – und das alles natür­lich ohne Publi­kum. Aus­ge­strahlt wur­de es im Fern­se­hen. Ein Zei­chen der Hoff­nung. Aber eben auch nicht viel mehr. So, wie die anhal­ten­de Sehn­sucht von Mar­kus Hin­ter­häu­ser und ande­ren Inten­dan­ten, dass die Salz­bur­ger Fest­spie­le irgend­wie statt­fin­den. Aber sei­en wir ehr­lich: Der­ar­ti­ge Kon­zer­te sind gut für die Moral der Musi­ker und viel­leicht auch für das Stamm­pu­bli­kum – aber sie sind kei­ne lang­fris­ti­ge Lösung, weil sie viel zu teu­er, zu exklu­siv und am Ende auch musi­ka­lisch zu begrenzt sind.

Luzern jeden­falls hat inzwi­schen sein Som­mer­fes­ti­val abge­bla­sen, und auch Simon Ratt­le sag­te in einem Zoom-Gespräch mit Alan Gil­bert, dass er nicht vor Novem­ber an Kon­zer­te den­ke – wenn über­haupt. Noch rea­lis­ti­scher sind da die pri­va­ten Ver­an­stal­ter: Peter Schwen­kow macht mit sei­ner DEAG der­zeit monat­lich erheb­li­che Ver­lus­te, erklärt aber, dass nicht ein­mal die poli­ti­sche Ent­schei­dung das Ende sei­ner Sor­gen bedeu­tet: „Selbst danach ist offen, ob die Fans noch Angst haben und vor den Besu­chen zögern und ob die Künst­ler ver­füg­bar sind. Vor dem Früh­jahr 2021 wird sich wohl nichts wesent­lich ändern.“

DIE LASCHETISIERUNG DER KULTUR

Will im Sep­tem­ber wie­der spie­len: die Mai­län­der Sca­la

Die „Lascheti­sie­rung“ der Kul­tur schrei­tet vor­an. Vie­len Inten­dan­ten kann es mit der Öff­nung der­zeit nicht schnell genug gehen: Die Opern in Nord­rhein-West­fa­len wol­len die Poli­tik zu kon­kre­ten Aus­sa­gen zwin­gen. „Ziel muss“ es sein, heißt es, „den Vor­stel­lungs­be­trieb bald­mög­lichst, jedoch spä­tes­tens ab dem 1. Sep­tem­ber 2020, wie­der­auf­zu­neh­men“. Als ob Viren sich an For­de­run­gen hal­ten. Ähn­lich drän­gend der Brief der Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­ren an Moni­ka Grüt­ters: Sie for­dern „jetzt drin­gend kla­re und belast­ba­re Rah­men­be­din­gun­gen und Vor­ga­ben sei­tens der Poli­tik bzw. der Gesund­heits­äm­ter“.

Wie stel­len sich die Inten­dan­ten den Betrieb denn vor? Wel­ches Publi­kum ist dabei, wenn jeder zwei­te oder drit­te Platz freiblei­ben muss? Der Chef des durch sei­ne inter­na­tio­na­len Musi­ker beson­ders gebeu­tel­ten Gus­tav Mah­ler Jugend­or­ches­ters, Alex­an­der Meraviglia, schrieb mir nicht ganz zu Unrecht: „Also, wenn die Luft­han­sa (natür­lich aus rei­nen Kos­ten­über­le­gun­gen) argu­men­tiert, dass Mund­schutz statt frei­em Neben­sitz für die Gesund­heit aus­reicht– dann soll­te das auch für Zuschau­er in Oper und Kon­zert gel­ten.“

Frag­lich, ob Domi­ni­que Mey­er Wort hal­ten kann und sei­ne Mai­län­der Sca­la im Sep­tem­ber mit Ver­dis Requi­em eröff­net – auf jeden Fall stell­te er schon Mal außer­plan­mä­ßig die „Volks­opern“ Aida, Tra­via­ta und Bohè­me auf das Pro­gramm.

GUTE IDEEN

Erklärt gro­ße Wer­ke mit Kam­mer­mu­sik­ensem­bles: Joana Mall­witz.

Prag­ma­tisch dage­gen: Die Münch­ner Phil­har­mo­ni­ker hel­fen der Stadt in Tele­fon­hot­lines oder im Lager aus. Der Orga­nist Came­ron Car­pen­ter pack­te sei­ne Giga-Tou­ring­or­gel in Ber­lin auf einen Las­ter, hielt vor Alten­hei­men und ande­ren Ein­rich­tun­gen und spiel­te. Das Augs­bur­ger Staats­thea­ter ver­schickt per­sön­li­che musi­ka­li­sche Gruß­bot­schaf­ten. Sehens­wert: Nürn­bergs Gene­ral­mu­sik­di­rek­to­rin Joana Mall­witz erklärt in Kam­mer­mu­sik-Ver­si­on die Sieb­te Sin­fo­nie von Beet­ho­ven. Und dann ist da noch das DRIVE&LIVE der Musik­land­schaft West­fa­len: Ein Klas­sik-Auto­ki­no, in dem vom 15. Mai an neben Jus­tus Frantz auch Felix Klie­ser oder Chris­toph Eschen­bach live in Bor­ken auf­tre­ten wer­den.

HORROR-JAHR FÜR BAYREUTH

Sor­ge um Bay­reuths Fest­spiel­che­fin Katha­ri­na Wag­ner, die auf län­ge­re Frist erkrankt ist und die Bay­reu­ther Geschäf­te der­zeit nicht wahr­neh­men kann – Heinz-Die­ter Sen­se wird ihre Auf­ga­ben zwi­schen­zeit­lich wahr­neh­men. Alex­an­der von Schön­burg von BILD ist der wohl beknack­tes­te Kom­men­tar in einer der­ar­ti­gen Situa­ti­on gelun­gen: „Ganz Bay­reuth hofft auf eine schnel­le Erho­lung Katha­ri­na Wag­ners. Nicht unbe­dingt aber auf ihre Rück­kehr auf den Chef­ses­sel.“ Was für ein Jahr: Pres­se­spre­cher Peter Emme­rich ist ver­stor­ben, und die Fest­spie­le muss­ten wegen Coro­na ver­scho­ben wer­den – ich wün­sche Katha­ri­na Wag­ner viel Kraft für eine bal­di­ge und gute Gene­sung.

HILFE, WO BLEIBT DIE HILFE?

Wer­den ihre Ankün­di­gun­gen auch umge­setzt – über Moni­ka Grüt­ters spal­ten sich die Mei­nun­gen.

Vor­an ging es in der letz­ten Woche beim Run­den Tisch des Deut­schen Bühe­nen­ver­eins. Dort wur­de ein Kurz­ar­bei­ter-Tarif­ver­trag für Stadt­thea­ter (und für Gäs­te) abge­schlos­sen. Ange­stell­te mit weni­ger als 2.757 € brut­to bekom­men 100% vom Net­to, zwi­schen 2.757 und 4.990 € brut­to min­des­tens 95%, mehr als 4.990 € brut­to min­des­tens 90%. (Alle Ver­ein­ba­run­gen hier). Wäh­rend die Ber­li­ner Zei­tung schon über den neu­en Vor­stoß von Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters jubel­te (ein Fonds für Pro­jek­te, die Mög­lich­keit, Aus­fall­ho­no­ra­re zu zah­len und die Abstim­mung eines Bun­des­fonds), macht sich nun Ernüch­te­rung breit. Die Initia­ti­ve Kul­tur­schaf­fen­der erklärt, dass es – anders als von der Minis­te­rin ange­kün­digt – kein bun­des­ein­heit­li­ches Ver­fah­ren beim Sozi­al­schutz­pa­ket gebe. Den Wor­ten von Grüt­ters wür­den kei­ne Taten fol­gen: „Lei­der muss­ten wir … fest­stel­len, dass das Sozi­al­schutz­pa­ket in diver­sen Fäl­len nicht greift. Ver­mö­gens­prü­fun­gen fin­den grund­sätz­lich trotz­dem statt und sind nicht aus­ge­setzt. Neben der all­ge­mei­nen Ver­mö­gens­gren­ze von 60.000 Euro der Per­son selbst exis­tie­ren wei­te­re Ein­zel­gren­zen, z.B. darf ein pri­va­tes Kraft­fahr­zeug mit einem Zeit­wert von mehr als 7.500 Euro nicht behal­ten wer­den. Dar­über hin­aus irri­tier­te vor allem, dass wil­li­ge Antrag­stel­ler immer wie­der bei Ein­rei­chung des ver­ein­fach­ten Antrags auf den nor­ma­len Antrag vor dem Sozi­al­schutz­pa­ket ver­wie­sen wer­den – in unter­schied­li­chen Kon­stel­la­tio­nen.“ Vor­bild­lich trans­pa­rent geht das Kon­zert­haus Ber­lin vor, das die Rege­lun­gen der Stif­tung Oper in Ber­lin auf sei­ner Sei­te ver­öf­fent­licht: Für Vor­stel­lungs­ga­gen unter 1.000 € brut­to erfolgt eine Aus­zah­lung von bis zu 70 % pro Vor­stel­lung, maxi­mal jedoch 300 € pro Vor­stel­lung, für Vor­stel­lungs­ga­gen ab 1.000 € brut­to erfolgt eine Aus­zah­lung von bis zu 25 %, maxi­mal jedoch 10.000 € je Gast­künst­ler pro Spiel­zeit, Nach­ge­wie­se­ne nicht stor­nier­ba­re Rei­se- und Über­nach­tungs­kos­ten wer­den erstat­tet, die Rege­lung fin­det rück­wir­kend ab dem 13.03.2020 Anwen­dung.

UND SONST SO?

Lynn Har­rell – eine Cel­lis­ten-Legen­de ist tot.

Alex­an­der Buhr von DECCA wird neu­er A&R‑Chef bei Sony Clas­si­cal und damit einer der wich­tigs­ten Mit­ar­bei­ter für Sonys Klas­sik-Chef Per Hau­ber. +++ Mit der Ver­län­ge­rung des Beet­ho­ven-Jubi­lä­ums­jah­res BTHVN2020 soll auch – so ist zu hören – der Ver­trag von Beet­ho­ven­fest-Inten­dan­tin Nike Wag­ner um ein Jahr ver­län­gert wer­den. Die Suche nach einer Nach­fol­ge­rin oder einem Nach­fol­ger scheint sich zu stre­cken. +++ Der Münch­ner Kon­zert­ver­an­stal­ter Georg Hört­na­gel ist gestor­ben. Die SZ ruft ihm nach: „Auf­ge­wach­sen auf einem Bau­ern­hof im All­gäu lern­te Hört­na­gel früh alle mög­li­chen Instru­men­te spie­len, mit 14 Jah­ren mach­te er heim­lich die Auf­nah­me­prü­fung am Augs­bur­ger Kon­ser­va­to­ri­um. (…) Die Agen­tur, die sei­nen Namen trägt, betrieb und lei­te­te Hört­na­gel bis vor weni­gen Jah­ren selbst. Er wur­de 93 Jah­re alt.“ +++ Abschied auch von der Cel­lis­ten-Legen­de Lynn Har­rell,: „Sein Erken­nungs­zei­chen: die­ser wei­che, sam­ti­ge Ton, der das Ohr anweht wie ein Luft­hauch und dabei eine kla­re, fest­ge­füg­te Bot­schaft trans­por­tiert“, schreibt der BR, „Für Lynn Har­rell war das Cel­lo eine wei­te­re Stim­me – weni­ger ein Instru­ment als mehr ein Organ, mit dem der Mensch all das äußern konn­te, was sei­ne See­le bewegt. Ganz nah sol­le der Musi­ker sei­nem Instru­ment sein.“

Und nun noch ein Lese-Tipp: Die Schau­spie­le­rin Maria Schra­der, die in der Net­flix-Serie Unor­tho­dox Regie geführt hat, spricht mit mei­nem Kol­le­gen Rüdi­ger Sturm über ihre musi­ka­li­sche Sei­te: „Ich wünsch­te, ich hät­te gelernt, wie man impro­vi­siert. Dann wäre ich unter Umstän­den dem Kla­vier auch treu­er geblie­ben.“

Und weil wir mit den Inten­dan­ten begon­nen haben: auch die­se Woche geht der Preis für den ver­ant­wor­tungs­volls­ten, cools­ten und läs­sigs­ten Chef wie­der an die Komi­sche Oper – auch wegen die­ses Inter­views.

In die­sem Sin­ne: Hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de

Jeden Mon­tag neu: Brüg­ge­manns-Klas­sik­wo­che kos­ten­los abon­nie­ren