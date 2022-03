Die Ausstel­lung Paul Gau­guin – Why are you angry? beleuchtet vom 26. März bis 10. Juli 2022 in der Alten Nation­al­ga­lerie der Staatlichen Museen zu Berlin den Mythos des „wilden Künstlers“.

„Ich fahre nach Tahi­ti, ein­er kleinen Insel im Ozean, wo man noch ohne Geld leben kann“, schrieb Paul Gau­guin 1897 in der auto­bi­ografis­chen Schrift Noa Noa, die er mit dem Schrift­steller Charles Morice ver­fasste und mit Aquarellen illus­tri­erte. „In Europa bere­it­et sich für das kom­mende Geschlecht eine furcht­bare Zeit vor: die Herrschaft des Goldes. Alles ist ver­fault, die Men­schen und die Kun­st.“ Was Gau­guin auf die süd­paz­i­fis­che Insel trieb, war die Sehn­sucht nach dem Urzu­s­tand. Er wollte den Quell­grund des Ursprünglichen und Mythis­chen aufdeck­en. Als erster europäis­ch­er Kün­stler ver­ließ er seinen Kon­ti­nent, um sich auf diese Suche zu begeben. Auf Tahi­ti lebte er mit den ein­heimis­chen Insel­be­wohn­ern, lernte ihre Sprache und ihre Sit­ten und wurde von ihnen aufgenom­men. Von der 13-jähri­gen Tehune, die ihm die Fam­i­lie als „Vahine“ (Geliebte) zuführte, lernte er die Geschichte und die Mythen.

Das Gemälde Vahine no te Tiare (Frau mit ein­er Blume) aus dem Jahr 1891 zeigt Paul Gau­guins Geliebte, mit der eine Tochter hat­te

(Foto: © Ny Carls­berg Glyptote)

„Im Augen­blick, da die höch­sten Gefüh­le im tief­sten Innern des Wesens zusam­men­schmelzen. Im Augen­blick, da sie zum Aus­bruch kom­men und da der ganze Gedanke her­vor­bricht wie die Lava aus dem Vulkan, gibt es da nicht ein Auf­blühen des plöt­zlich geschaf­fe­nen Werks, bru­tal, wenn man so will, aber groß und über­men­schlich?“, schrieb Gau­guin über seine Bilder aus Tahi­ti. Seine Farbe bere­icherte sich um einen der­ar­ti­gen Glanz, dass der Dichter Stéphane Mal­lar­mé erstaunt fragte, wie es denn möglich sei, dass sie so viel Geheim­nis enthalte. Die Ausstel­lung Paul Gau­guin – Why are you angry? beleuchtet den Mythos des „wilden Kün­stlers“ und fragt nach dem kolo­nialen Traum vom irdis­chen Paradies hin­ter Gau­guins Auf­bruch nach Tahi­ti. Gezeigt wer­den neben Gau­guins Werken auch Arbeit­en zeit­genös­sis­ch­er Kün­stler wie des tahi­tian­is­chen Aktivis­ten Hen­ri Hiro.