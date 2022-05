Der Coun­tertenor Philippe Jaroussky erhält den Musik­fest-Preis Bre­men 2022. Mit der undotierten Ausze­ich­nung würdi­ge man die Ver­di­en­ste des 44-Jähri­gen für das Fes­ti­val, teil­ten die Ver­anstal­ter am Mon­tag mit. Bei dem diesjähri­gen Musik­fest präsen­tiert der Fran­zose ein Recital, das durch 400 Jahre Liedgut ver­schieden­er Kul­turen führt.

Philippe Jaroussky

“Seit seinem Musik­fest-Debüt in 2009 hat Philippe Jaroussky mit seinen Fes­ti­val-Auftrit­ten in Bre­men, Old­en­burg und Varel ein­drucksvoll unter­strichen, warum er seit zwei Jahrzehn­ten ein­er der führen­den Coun­tertenöre in der inter­na­tionalen Musik­welt ist”, hieß es in der Jury­be­grün­dung. Seine glock­en­klare, into­na­tion­srein geführte Stimme fasziniere durch ein sinnlich­es Tim­bre, und jede Form von Vir­tu­osität stelle der Sänger kon­tinuier­lich in den Dienst ein­er berühren­den Inten­sität des Aus­drucks. “Immer schaut er dabei unter die Ober­fläche der Musik und zeigt ger­ade in der Fähigkeit, mit jed­er Arie Sit­u­a­tio­nen und Fig­uren zu beglaubi­gen, seine Meisterschaft.”

Der Musik­fest-Preis Bre­men wird seit 1998 jährlich an bedeu­tende Solis­ten, Ensem­bles, Orch­ester und Diri­gen­ten ver­liehen, die durch ihr her­aus­ra­gen­des kün­st­lerisches Wirken in der inter­na­tionalen Musik­welt eigen­ständi­ge Akzente geset­zt und das Pro­fil des Musik­fests entschei­dend mit­geprägt haben. Preisträger der ver­gan­genen Jahre waren unter anderem Jessye Nor­man, Niko­laus Harnon­court, Sir András Schiff, Marc Minkows­ki, Hélène Gri­maud, Masaa­ki Suzu­ki, Janine Jansen, Rolan­do Vil­lazón und zulet­zt Philippe Herreweghe.

