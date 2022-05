Der Coun­ter­tenor Phil­ippe Jaroussky erhält den Musik­fest-Preis Bremen 2022. Mit der undo­tierten Aus­zeich­nung wür­dige man die Ver­dienste des 44-Jäh­rigen für das Fes­tival, teilten die Ver­an­stalter am Montag mit. Bei dem dies­jäh­rigen Musik­fest prä­sen­tiert der Fran­zose ein Recital, das durch 400 Jahre Liedgut ver­schie­dener Kul­turen führt.

Phil­ippe Jaroussky

„Seit seinem Musik­fest-Debüt in 2009 hat Phil­ippe Jaroussky mit seinen Fes­tival-Auf­tritten in Bremen, Olden­burg und Varel ein­drucks­voll unter­stri­chen, warum er seit zwei Jahr­zehnten einer der füh­renden Coun­ter­te­nöre in der inter­na­tio­nalen Musik­welt ist“, hieß es in der Jury­be­grün­dung. Seine glo­cken­klare, into­na­ti­ons­rein geführte Stimme fas­zi­niere durch ein sinn­li­ches Timbre, und jede Form von Vir­tuo­sität stelle der Sänger kon­ti­nu­ier­lich in den Dienst einer berüh­renden Inten­sität des Aus­drucks. „Immer schaut er dabei unter die Ober­fläche der Musik und zeigt gerade in der Fähig­keit, mit jeder Arie Situa­tionen und Figuren zu beglau­bigen, seine Meisterschaft.“

Der Musik­fest-Preis Bremen wird seit 1998 jähr­lich an bedeu­tende Solisten, Ensem­bles, Orchester und Diri­genten ver­liehen, die durch ihr her­aus­ra­gendes künst­le­ri­sches Wirken in der inter­na­tio­nalen Musik­welt eigen­stän­dige Akzente gesetzt und das Profil des Musik­fests ent­schei­dend mit­ge­prägt haben. Preis­träger der ver­gan­genen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Niko­laus Har­non­court, Sir András Schiff, Marc Min­kowski, Hélène Gri­maud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Vil­lazón und zuletzt Phil­ippe Herreweghe.

