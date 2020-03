Pio­tr Bec­zała und der Pia­nist Hel­mut Deutsch erin­nern mit Lied-Minia­tu­ren an die Kom­po­nis­ten Mie­c­zysław Karło­wicz und Sta­nisław Moni­uszko.

In Polen gehö­ren sie zu den wich­ti­gen Klein­oden der Musik. Doch inter­na­tio­nal ist fast unbe­kannt, dass dort wei­te­re wert­vol­le Kunst­lie­der neben denen Cho­pins und Szy­ma­now­skis ent­stan­den. Im Umfeld der Kopro­duk­ti­on von Moni­uszkos Hal­ka im Thea­ter an der Wien und an der Natio­nal­oper War­schau haben Pio­tr Bec­zała und Hel­mut Deutsch meh­re­re der Lied-Minia­tu­ren des Spät­ro­man­ti­kers Mie­c­zysław Karło­wicz und eine Aus­wahl aus den Roman­zen des so zu sei­nem 200. Geburts­tag geehr­ten Sta­nisław Moni­uszko ein­ge­spielt.

Macht sich mit sou­ve­rä­ner Unbe­küm­mert­heit an die ele­gi­schen Melo­di­en: Pio­tr Bec­zała

(Foto: © Johan­nes Ifko­vits)

Beglü­cken­de Über­ra­schung: Bec­zała macht sich mit sou­ve­rä­ner Unbe­küm­mert­heit an die ele­gi­schen Melo­di­en, Deutsch ist ein kon­ge­nia­ler Beglei­ter. Am Schluss erklingt die von dem Tenor berü­ckend lang­sam genom­me­ne Ver­to­nung von Goe­thes Kennst du das Land, wel­che für Polen ver­gleich­ba­re Bedeu­tung hat wie Schu­berts Lin­den­baum im deut­schen Sprach­raum. Ein­zi­ger Nach­teil: Mit nur 53 Minu­ten ist die CD viel zu kurz.

Mie­c­zysław Karło­wicz und Sta­nisław Moni­uszko: „ Pieś­ni Songs“, Pio­tr Bec­zała, Hel­mut Deutsch (Nar­odo­wy Ins­ty­tut Fry­de­ry­ka Cho­pi­na)

Zu bezie­hen auf: www.publikacje.nifc.pl