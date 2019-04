Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

die­ses Mal wird es herr­lich poli­tisch unkor­rekt, es geht unter ande­rem um den Kampf des selbst­er­nann­ten Preu­ßen Chris­ti­an Thie­le­mann gegen die Mozart­ku­geln und um die nack­te Wahr­heit der Zah­len auf dem Plat­ten­markt.

Chris­ti­an Thie­le­mann (2.v.l.) mit sei­nem, wie er glaubt, För­de­rer: Salz­burgs Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er (r.)

BEETHOVEN AUS AFRIKA?

Was Ramm­stein kann, kann die Klas­sik schon lan­ge! Die letz­te Woche war eine Woche der poli­ti­schen Inkor­rekt­heit – den Auf­takt mach­te Elmar Kreke­ler von der Welt (ja, jener Lite­ra­tur-Kreke­ler, der in der Baren­bo­im-Debat­te bereits fand, dass ein biss­chen Stren­ge und Füh­rung einem Diri­gen­ten in unse­rer Zeit durch­aus gut anste­hen wür­den). Nun kram­te er einen Uralt-Hut her­aus und schrieb über den „Traum der Akti­vis­ten vom afro­deut­schen Beet­ho­ven“. Bei Goog­le ist noch die ursprüng­li­che Über­schrift zu lesen: „Ras­sis­mus: Lud­wig van Beet­ho­ven soll ein Schwar­zer gewe­sen sein“. Viel­leicht hat Kreke­ler sich noch an Nadi­ne Gor­di­mers 2007 erschie­ne­nen Roman Beet­ho­ven war ein Sech­zehn­tel schwarz erin­nert oder an die Debat­te, die der Guar­di­an bereits 2015 führ­te – eine Debat­te zum Abschmin­ken!

Ich war der­weil in Köln beim Game-Lab, in dem der WDR Spie­le­ent­wick­ler mit Musi­kern und Musik­wis­sen­schaft­lern zusam­men­ge­bracht hat, um für 2020 ein Beet­ho­ven-Com­pu­ter­spiel zu ent­wi­ckeln. Die Her­kunft des Kom­po­nis­ten inter­es­sier­te dort nie­man­den. Die Com­pu­ter-Leu­te stürz­ten sich eher auf den Mes­sie Beet­ho­ven und das Cha­os, aus dem her­aus sei­ne musi­ka­li­sche Neu­ord­nung der Welt ent­stand. In weni­gen Wochen wird eine Jury jenes Spiel wäh­len, das in die Ent­wick­lung gehen soll.

THIELEMANN I: PREUßENS DISZIPLIN

Poli­tisch erstaun­lich kor­rekt war Chris­ti­an Thie­le­mann noch in unse­rem Gespräch zum 60., das hier vor zwei Wochen als Pod­cast zu hören war. Da behaup­te­te er, Kul­tur und Kul­tur­schaf­fen­de soll­ten unpo­li­tisch sein. Aber jetzt hat Thie­le­mann offen­sicht­lich wie­der Lust am Pole­mi­sie­ren. Gera­de hat er dem Corps, dem Ver­bands­blatt der Köse­ner und Wein­hei­mer Corps­stu­den­ten, ein Inter­view gege­ben – eigent­lich gegen alle Regeln der Öffent­lich­keits­ar­beit. Und das, obwohl Thie­le­mann sagt: „Man fühlt sich bes­ser mit Regeln, solan­ge man nicht dar­in ver­krampft. Das Eli­tä­re gehört dazu.“ Außer­dem fin­det er, „wir alle soll­ten eigent­lich Preu­ßen sein“ und erklärt: „Men­schen aus dem Jahr 1945 wuss­ten noch, was ein Burn-out wirk­lich bedeu­tet, die hat­ten aus­ge­brann­te Städ­te.“ Dann beschwert er sich, dass er in einem deut­schen Hotel auf eng­lisch begrüßt wur­de: „Stel­len Sie sich mal vor, eine deut­sche Hotel­grup­pe wür­de in Paris eine Depan­dance eröff­nen und dann sagen die da: Guten Tach. Da wäre schnell der Teu­fel los, man möge doch bit­te Bon­jour sagen. Das ist eine Schlud­rig­keit son­der­glei­chen.“ Und Voi­là! Das sehr rech­te Blätt­chen Jun­ge Frei­heit (hier ver­zich­te ich gern auf einen Link) hievt Thie­le­mann natür­lich sofort auf sei­ne schwarz-weiß-rote Fah­ne: „Die Maß­stä­be gehen vor die Hun­de. Man muß sagen dür­fen, dass etwas Mist ist, wenn es Mist ist. Dar­in zeigt sich auch die Kri­se des Bür­ger­tums. Die Tole­ranz darf nicht so weit gehen, daß man nichts mehr schlecht fin­den darf, um nicht als alt­ba­cken zu gel­ten.“

THIELEMANN II: DER MEHLSPEISENKRIEG

Beim Stiegl-Fass-Anstich bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len ist Chris­ti­an Thie­le­mann der Ham­mer zer­schmet­tert (das lus­ti­ge Video hier). Den schwingt er nun auch ver­bal. Sein Corps-Inter­view schien der Anlauf für einen Fron­tal­an­griff auf Öster­reich gewe­sen zu sein: „Wir las­sen uns in Wien von den Mehl­spei­sen bela­bern, freu­en uns über die Gemüt­lich­keit. Unser Gemüt ist ein ande­res.“ Im FAZ-Gespräch mit Jür­gen Kes­ting leg­te er nun nach. Den desi­gnier­ten Fest­spiel-Inten­dan­ten Niko­laus Bach­ler wür­de Thie­le­mann noch lan­ge nicht als gesetzt akzep­tie­ren, ließ er wis­sen: „Es gibt manch­mal Ent­schei­dun­gen, die man nicht nach­voll­zie­hen kann. Die müs­sen dann eben kor­ri­giert wer­den.“ Und wei­ter: „Manch­mal haben Sie das Gefühl, dass Sie mit Men­schen zusam­men­pas­sen, und manch­mal, dass Sie nicht zusam­men­pas­sen.“ Thie­le­mann ist sicher: „Ich habe immer wie­der von der Poli­tik gehört, wie sehr sie dar­auf baut, dass wir zusam­men­blei­ben.“ Da habe ich von der Poli­tik, beson­ders von jener aus Öster­reich, aller­dings etwas ganz ande­res gehört: Sie will um jeden Preis am Lands­mann Bach­ler fest­hal­ten (viel­leicht, weil man bei öster­rei­chi­schen Fest­spie­len lie­ber „Ser­vus“ hört als „Tach auch“?). Hin­ter den Kulis­sen trom­melt Noch-Fest­spiel-Inten­dant Peter Ruzi­cka gegen Bach­ler und stellt sich auf die Sei­te sei­nes Freun­des Thie­le­mann. Sicher ist: Anders als Jür­gen Kes­ting es im FAZ-Inter­view mit Thie­le­mann nahe­legt, gab es durch­aus Rück­spra­che mit dem Diri­gen­ten und sogar ein Tref­fen zwi­schen Bach­ler und Thie­le­mann. Wir wer­den sehen, wie stark Preu­ßen in Habs­burg noch ist, oder ob die Dresd­ner in Zukunft mit einem ande­ren Diri­gen­ten in Salz­burg Hof hal­ten?

80.000 Liter Was­ser haben das Thea­ter Duis­burg geflu­tet. Quel­le: RP-Online

HAFTVERLÄNGERUNG FÜR SEREBRENNIKOW

Poli­tisch inkor­rekt ist für die Mehr­heit der Euro­pä­er der Umgang mit dem rus­si­schen Regis­seur Kirill Serebren­ni­kow. Nun wur­de er von einem Gericht in Mos­kau gera­de erneut zu drei wei­te­ren Mona­ten Haus­ar­rest ver­ur­teilt. Gleich­zei­tig erhielt der Regis­seur des Ham­bur­ger Nabuc­co am Wochen­en­de den renom­mier­ten rus­si­schen Film­preis Nika für die bes­te Regie.

ZAHLENSPIELE ZWISCHEN CD UND OPER

Til Schwei­gers Remake von Honig im Kopf für Hol­ly­wood erreich­te letz­tes Wochen­en­de nur 155 zah­len­de Zuschau­er. Immer­hin! Nach­dem wir letz­te Woche über die Bilanz der Deut­schen Gram­mo­phon berich­tet haben (sie gab kei­ne Ver­kaufs­zah­len bekannt, son­dern ledig­lich den Markt­vor­sprung zur Kon­kur­renz), wur­de mir nun eine Sta­tis­tik mit aktu­el­len Ver­kaufs­zah­len der so genann­ten Klas­sik-Chartszuge­spielt. Ohne ins Detail zu gehen: Um unter die ers­ten 10 Plät­ze zu kom­men, müs­sen nicht ein­mal 2.000 Ton­trä­ger ver­kauft wer­den. Zum Ver­gleich: Das hat die Elb­phil­har­mo­nie jeden Abend an Publi­kum! Was mit der­ar­ti­gen Ver­kaufs­zah­len am Ende des Monats zu ver­die­nen ist, lässt sich leicht aus­rech­nen. Auch die Sony, so hört man, reagiert und wird die­ses Jahr wesent­lich weni­ger Auf­nah­men ver­öf­fent­li­chen als im Vor­jahr. Sieht man die Ten­denz von Orches­tern wie etwa den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern, die längst auf ein eige­nes Label set­zen und ihre Ein­spie­lun­gen direkt ver­trei­ben, stellt sich die Fra­ge, war­um die Plat­ten­in­dus­trie noch immer glaubt, einen so gro­ßen Ein­fluss auf die Sze­ne zu haben. Aber irgend­wie bestimmt sie bis heu­te sogar das Fern­seh­pro­gramm. Neu­lich wur­de der Mar­kus Lanz am Ende sei­ner Sen­dung von einem gar nicht mehr so jun­gen Kla­vier­spie­ler beglei­tet, der fast so gut spiel­te wie der Mode­ra­tor selbst. Nach Lanz‘ Anga­ben han­del­te es sich um „den größ­ten Star der Klas­sik“. Ich zitie­re an die­ser Stel­le Mal einen Freund unse­res News­let­ters, den Gitar­ris­ten und Kom­po­nis­ten Sigi Schwab, der mir schrieb: „Auf den Prüf­stand gehört auch der Dress­sur­akt: Note auf Papier erfas­sen und die dazu asso­zier­te Taste/Saite/Klappe mög­lichst rasch drü­cken. Ich spie­le seit 65 Jah­ren pro­fes­sio­nell Musik, den­ken Sie wirk­lich, die 137. Ein­spie­lung der Mond­schein Sona­te von einem fünf­jäh­ri­gen Alt­star Eiwei Wei­ei aus Ulan Bator wäre noch der Bur­ner!?“

Wahr­lich groß dage­gen, und lei­der in der Pres­se oft unter­re­prä­sen­tiert: Die Opern­häu­ser in deut­schen Städ­ten, die nach neu­en Sta­tis­ti­ken des Deut­schen Musik­ra­tes 15.523 Beschäf­tig­te zäh­len und 11.500 Ver­an­stal­tun­gen auf die Bei­ne gestellt haben. Die meist gespiel­ten Opern der letz­ten Sai­son waren 1. Hän­sel und Gre­tel, 2. Die Zau­ber­flö­te, 3. Car­men, 4. Le noz­ze di Figa­ro, 5. Tos­ca – erst auf Rang 19 übri­gens La Tra­via­ta. Der Büh­nen-Spaß kos­tet jähr­lich 3,22 Mil­li­ar­den Euro, wovon 72,8 Pro­zent an Per­so­nal­kos­ten drauf­ge­hen, von denen wie­der­um 32,9 Pro­zent für das künst­le­ri­sche Per­so­nal. Jedes Mal aufs Neue eine ein­ma­li­ge und unver­zicht­ba­re, natio­na­le Kul­tur­leis­tung!

AUF UNSEREN BÜHNEN

Der Diri­gent Tho­mas Gug­geis ist erst 25 Jah­re alt und hat sein ers­tes Kon­zert mit der Staats­ka­pel­le Ber­lin gege­ben – beju­belt von Sybill Mahl­ke im Tages­spie­gel. +++ In Wien fei­er­te die Oper Orest von Man­fred Tro­jan mit Lau­ra Aikin und Johan­nes May­er Pre­mie­re – die Fort­set­zung der Elek­tra war für alle Dar­stel­ler gelun­ge­ne Schwerst­ar­beit, fin­det Wal­ter Gür­tel­schmied in der Pres­se. +++ In Frank­furt hat­te Franz Schrekers Oper Der Fer­ne Klang, insze­niert in mys­ti­schen Schlei­er-Wel­ten von Damia­no Michie­let­to, Pre­mie­re. Sebas­ti­an Wei­g­le lässt „ganz zar­te Strei­cher- und Har­fen­klän­ge in einer Über­kreu­zung aus dia­to­ni­scher Funk­ti­ons­har­mo­nik und Ganz­ton­lei­ter – Gestalt wer­den“, erklärt Jan Brach­mann etwas kom­pli­ziert. +++ Wil­helm Sin­ko­vicz beweint in der Pres­se das Feh­len der alten Steh­platz-Cla­queu­re in Mai­lands Manon Les­caut. „Dabei hat Maria José Siri ihr Sola, per­du­ta, abban­do­na­ta vor­züg­lich gesun­gen“ – Sin­ko­vicz sel­ber ver­reißt die Regie von David Pount­ney eben­so wie er das Diri­gat von Ric­car­do Chail­ly fei­ert – mit dem Furor von 101 Steh­platz-Rufern. +++ In Deutsch­land ist sie längst eine Grö­ße, jetzt hat sie end­gül­tig ihr Hei­mat­land erobert: Chris­ti­ne Geor­kes Wal­kü­ren-Brünn­hil­de, schrieb die New York Times (mit groß­ar­ti­gem Video), hat stimm­li­che Leben­dig­keit mit emo­tio­na­ler Gegen­wär­tig­keit ver­hei­ra­tet – mit ein­zig­ar­ti­ger Indi­vi­dua­li­tät. +++ 80.000 Liter Was­ser sind nach pro­ble­ma­ti­schen War­tungs­ar­bei­ten durch die Sprenk­ler­an­la­ge in den Büh­nen­be­reich des Duis­bur­ger Thea­ters geflos­sen – das Haus wird für Mona­te unbe­spielt­bar sein.

PERSONALIEN DER WOCHE

Die 4.000 Auf­füh­rung, die Pla­ci­do Dom­in­go in sei­nem Leben gesun­gen hat, war der Simon Bocca­ne­gra in Wien – danach wur­de im Restau­rant Sole gefei­ert: Aki Nure­di­ni tisch­te auf, und Domi­ni­que Mey­er ser­vier­te die Tor­te für den Tenor (für Insi­der: Lie­ber Robert, da müs­sen wir hin!). +++ Sony Clas­si­cal hat Ivo Pogo­re­lich exklu­siv ver­pflich­tet (sei­ne ers­te Auf­nah­me wid­met er Rach­ma­ni­n­ov), die Deut­sche Gram­mo­phon den Tenor Ben­ja­min Bern­heim (er wird ein Album mit Goun­od, Mas­sen­et, Doni­zet­ti und Puc­ci­ni vor­le­gen).

WAS LOHNT

Ann­ele­en Lena­erts ent­deckt den unbe­kann­ten Nino Rota.

MEINE AUFNAHME DER WOCHE…

… stel­le ich nicht ganz unvor­ein­ge­nom­men vor, da ich Teil der CD-Prä­sen­ta­ti­on war, auf der die bel­gi­sche Har­fe­nis­tin der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker, Ann­ele­en Lena­erts, ihr neu­es Album dem vor 40 Jah­ren ver­stor­be­nen Nino Rota wid­me­te. Aber ihr ist da eine wirk­lich groß­ar­ti­ge Ent­de­ckung gelun­gen. Über 150 Film­mu­si­ken hat Rota kom­po­niert, unter ande­rem zu God­fa­ther und Dol­ce Vita. Natür­lich sind auch sie auf der neu­en CD zu hören. Noch span­nen­der aber ist Rotas klas­si­sches Schaf­fen. Bereits im Alter von 13 Jah­ren hat das Wun­der­kind sein ers­tes Ora­to­ri­um kom­po­niert. Ob es spä­ter eine heim­li­che Affä­re war, die ihn eine Sara­ban­de, eine Sona­te und sogar ein Kon­zert in nur kur­zer Zeit für das Instru­ment Har­fe schrei­ben ließ, ist nicht über­lie­fert. Loh­nens­wert aber, wie zupa­ckend, schwel­ge­risch und leben­dig Lena­erts, unter ande­rem mit den Brüss­ler Phil­har­mo­ni­kern und dem Flö­tis­ten Emma­nu­el Pahud, Sound­tracks auf­stö­bert, zu denen es gar kei­ne Fil­me gibt.

Ach ja, und dann war da noch die Sache mit Anna Netreb­kos Video von der Hin­ter­büh­ne des Lon­do­ner Opern­hau­ses Covent Gar­den – das Orches­ter hat­te ihr ver­bo­ten, die 23 Sekun­den auf Insta­gram zu tei­len. Als ich eine Crowd-Fun­ding-Akti­on star­ten woll­te, lehn­te das Orches­ter eine Bezah­lung für die Rech­te eben­falls ab. Ich habe Netreb­ko inzwi­schen ange­bo­ten, den Film mit mei­ner Gei­ge nach­zu­syn­chro­ni­sie­ren. Aber die Sän­ge­rin ließ wis­sen, dass sie bereits einen ande­ren Plan in die­ser Sache ver­fol­ge…

… wir sind gespannt und hal­ten die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de