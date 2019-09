Cha­ya Czer­no­win (Foto oben: © Lupi Spu­ma) hat ein neu­es Musik­thea­ter­stück geschrie­ben. Heart Cham­ber. An inqui­ry about love“ knüpft an die klas­si­sche Tra­di­ti­on der Oper an, in der es um Lie­be und lei­den­schaft­li­che Gefüh­le geht, und setzt die Lie­be einer Prü­fung aus. Zwei­fel und Zer­stö­rung pral­len auf Lie­bes­ro­man­tik. Zwei Lie­ben­de wer­den zwi­schen Anzie­hung und Zurück­wei­sung, dem Ver­lan­gen nach Ver­ei­ni­gung und dem Wunsch nach Unab­hän­gig­keit hin und her geris­sen. Aus­drucks­mit­tel die­ser wider­strei­ten­den Kräf­te ist die Stim­me. Sechs Solo­sän­ger schreibt Czer­no­win für die Lie­ben­den vor. Jeder von ihnen wird durch jeweils drei Sän­ger dar­ge­stellt. Hin­zu kom­men ein gemisch­ter Chor, ein gro­ßes Orches­ter sowie elek­tro­ni­sche Klän­ge, die Czer­no­win mit dem SWR Expe­ri­men­tal­stu­dio Frei­burg vor­pro­du­ziert und als fra­gi­le Klang­ge­bil­de durch den Raum schickt. In der Ver­bin­dung von Live-Instru­men­ten mit auf­ge­nom­me­nen Ton­spu­ren fand Czer­no­win früh ihre indi­vi­du­el­le musi­ka­li­sche Spra­che, und sie wur­de ein Kenn­zei­chen ihrer kom­po­si­to­ri­schen Arbeit. Das Orches­ter nimmt die elek­tro­ni­schen Klän­ge auf und baut mit ihnen volu­mi­nö­se Klang­wol­ken auf, die sich in einem gewal­ti­gen Klang­ge­wit­ter ent­la­den. Johan­nes Kalitz­ke über­nimmt die musi­ka­li­sche Lei­tung.

Regisseur Claus Guth (Foto: Deutsche Oper Berlin) –

ein kongenialer Partner von Chaya Czernowin,

der mit „Heart Chamber“ zum dritten Mal eine Oper

von ihr in Szene setzt.

Cha­ya Czer­no­win wur­de 1957 in Hai­fa gebo­ren. Sie war Pia­nis­tin, Kom­po­nis­tin und Sän­ge­rin in einer expe­ri­men­tel­len Rock­band, ehe sie ihr Kom­po­si­ti­ons­stu­di­um zunächst in Isra­el und ab 1983 bei Die­ter Schne­bel in Ber­lin auf­nahm. Es folg­ten wei­te­re Stu­di­en in den USA bei Bri­an Fer­ney­hough und Roger Rey­nolds, bei dem sie 1993 pro­mo­viert wur­de. 1998/1999 ent­stand ihre ers­te Oper Pni­ma… ins Inne­re. Dar­in setzt sie sich mit dem The­ma belas­ten­der Trau­ma­ta aus­ein­an­der, dem für sie als Toch­ter von Holo­caust-Über­le­ben­den beson­de­re Bedeu­tung zukommt. Die Oper Zaï­de / Ada­ma ent­stand für die Salz­bur­ger Fest­spie­le und the­ma­ti­sier­te im Mozart­jahr 2006 mit einem Gegen­stück zu Mozarts unvoll­ende­tem Sing­spiel Zaï­de das Ver­hält­nis von Ori­ent und Okzi­dent. Die Oper Infi­ni­te now nach Tex­ten von Erich Maria Remar­que, Can Xue und Sol­da­ten­brie­fen des Ers­ten Welt­kriegs aus dem Jahr 2015/2016, die den Zuschau­er ein­tau­chen lässt in das Inne­re einer Per­son, die sich in einer aus­weg­lo­sen Situa­ti­on befin­det, wur­de von Kri­ti­kern der Zeit­schrift „Opern­welt“ als „Urauf­füh­rung des Jah­res“ aus­ge­zeich­net. Ein kon­ge­nia­ler Part­ner war dabei mehr­fach Regis­seur Claus Guth, und er bringt mit Heart Cham­ber zum drit­ten Mal ein neu­es Werk von Cha­ya Czer­no­win auf die Büh­ne.

Wei­te­re Auf­füh­run­gen gibt es am 21., 26. und 30. Novem­ber sowie 6. Dezem­ber 2019.

Infor­ma­tio­nen: www.deutscheoperberlin.de