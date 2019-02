Wer verbirgt sich hinter diesem Text?

Gebo­ren wur­de ich 2637 vor Chris­tus. Zum zwei­ten Mal leb­te ich in der Zeit Alex­an­ders des Gro­ßen. Bei des­sen Beer­di­gungs­ze­re­mo­nie in Baby­lon im Jahr 323 vor Chris­tus habe ich sogar im Begräb­nis-Orches­ter mit­ge­spielt. Und zum drit­ten Mal gebo­ren bin ich im Jahr 1905 in Ligu­ri­en als ein Con­te di Aya­la Val­va. Als mir im Alter gele­gent­lich das Bein weh­tat, lag das an einer uralten Ver­let­zung, die ich vor Tau­sen­den von Jah­ren als Krie­ger erlit­ten­ha­be. Ja, ich glau­be an die Wie­der­ge­burt. Man nennt mich auch einen Meis­ter der Des­in­for­ma­ti­on, mein Leben ist ein gro­ßes Geheim­nis. Jour­na­lis­ten, die Fra­gen zu mei­ner Bio­gra­fie stel­len, mag ich grund­sätz­lich nicht.

Ab 1929 habe ich kom­po­niert, vor allem Kla­vier­stü­cke. In Rom habe ich Kon­zer­te mit zeit­ge­nös­si­scher Musik ver­an­stal­tet. Als das Mus­so­li­ni-Regime die Wer­ke Schön­bergs und ande­rer jüdi­scher Kom­po­nis­ten ver­bot, ging ich ins Aus­land. 1944 schrieb ich sein ers­tes Streich­quar­tett, ein hoch­kom­ple­xes Zwölf­ton­stück. Nach einer see­li­schen Kri­se inklu­si­ve psych­ia­tri­scher Behand­lung war ich als Kom­po­nist völ­lig ver­än­dert. Ich wur­de krank, weil ich zu viel nach­dach­te. Jetzt den­ke ich nicht mehr. Seit 1952 krei­sen die Musik­stü­cke um einen Ton, eine Ton­ach­se, ein tona­les Zen­trum. Ich war gar kein Kom­po­nist mehr, son­dern nur ein Medi­um der Klan­gener­gie. In mei­nem Nach­lass fan­den sich bei­na­he ein­tau­send bespiel­te Ton­bän­der. Erst 2010 wur­den die Archi­ve geöff­net,

die Bän­der sind inzwi­schen immer­hin digi­ta­li­siert.

Lösung: Gia­c­in­to Scel­si