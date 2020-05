Rafa­el Fin­ger­los hat unter dem Titel „Frem­de Hei­mat“ ein neu­es Album auf­ge­nom­men. Mit dem Pia­nis­ten Sascha El Mouis­si gibt er dar­auf der Sehn­sucht nach Hei­mat und der Erfah­rung des Fremd­seins gesang­li­chen Aus­druck. Im CRE­SCEN­DO-Gespräch erzählt er von sei­ner Kind­heit, sei­nem Leben als Künst­ler und der Bedeu­tung der Musik.

Mit sei­nem warm schwin­gen­den und kraft­vol­len Bari­ton, sei­ner musi­ka­li­schen Prä­senz und Hin­ga­be hat sich der öster­rei­chi­sche Sän­ger Rafa­el Fin­ger­los längst auf die gro­ßen Büh­nen gesun­gen. Mehr­fach wur­de der 33-Jäh­ri­ge für sei­ne Kunst aus­ge­zeich­net, seit 2016/17 ist er fes­tes Ensem­ble­mit­glied an der Wie­ner Staats­oper. Nun ist sein neu­es Album „Frem­de Hei­mat“ erschie­nen, auf dem er sich zusam­men mit sei­nem fes­ten Part­ner Sascha El Mouis­si mit der Sehn­sucht des Men­schen nach Gebor­gen­heit und Hei­mat und der Erfah­rung von Fremd­heit und Ein­sam­keit glei­cher­ma­ßen aus­ein­an­der­setzt. Eine fas­zi­nie­ren­de Klangrei­se – aktu­el­ler denn je. Ein Gespräch über Sin­gen als Hand­werks­kunst, Gefüh­le auf der Zieh­har­mo­ni­ka und den Zau­ber der Stil­le nach dem Schluss.

Die Einsamkeit, das Fremdsein, die Sehnsucht

CRESCENDO: Sie haben Ihr neu­es Album „Frem­de Hei­mat“ genannt. Ein kom­ple­xer Titel. Wie ist die Idee dazu ent­stan­den?

Rafa­el Fin­ger­los: Für mich war der Hei­mat­be­griff immer schon etwas, womit ich mich ein­mal viel­schich­tig aus­ein­an­der­set­zen woll­te. Ein Kon­zept­al­bum gibt mir als Künst­ler die Mög­lich­keit, eine Gesamt­kom­po­si­ti­on zu machen und krea­tiv tätig zu wer­den. Mich stört, wenn es nur mehr dar­um geht, dass sich Künst­ler insze­nie­ren – wenn auf CDs ein Zir­kus­stück nach dem ande­ren kommt, aber die künst­le­ri­sche Aus­sa­ge fehlt. Ich sehe uns Sän­ger weder als Musik­wis­sen­schaft­ler, noch als Sport­ler, die irgend­was bewei­sen müs­sen, son­dern als Künst­ler und Gestal­ter. Die Stü­cke für das Album haben wir schon im Juni letz­ten Jah­res auf­ge­nom­men und aus ver­schie­de­nen Grün­den hat es län­ger gedau­ert mit der Ver­öf­fent­li­chung. Jetzt passt es unglaub­lich gut zu die­ser beson­de­ren Zeit. Die Ein­sam­keit, das Fremd­sein, die Sehn­sucht – das ist etwas, was nun alle Men­schen betrifft.

Die Suche nach Heimat

Wien wur­de ihm zur Hei­mat: Rafa­el Fin­ger­los vor der Wie­ner Staats­oper



CRESCENDO: Was ver­bin­den Sie selbst mit dem Begriff „Hei­mat“?

Rafa­el Fin­ger­los: Ich kom­me aus einem klei­nen Dorf im Süden von Salz­burg und bin mit einer sehr star­ken Hei­mat­ver­bun­den­heit auf­ge­wach­sen. Dann ist mir Wien zur Hei­mat gewor­den, und irgend­wann sind es auch nicht mehr Orte, die einem Hei­mat geben, son­dern die Men­schen, von denen man umge­ben ist. Außer­dem bin ich auch in mei­ner Kunst hei­misch gewor­den. Gleich­zei­tig zieht es einen aber doch auch immer wie­der an die Orte sei­ner Kind­heit zurück. Für mich ist die Suche nach Hei­mat ein per­sön­li­ches The­ma, und ich woll­te ein berüh­ren­des, authen­ti­sches und ehr­li­ches Album machen. Aber es wäre mir zu plump gewe­sen, das Album ein­fach „Hei­mat“ zu nen­nen.

Die Entwicklung eines Menschen im Laufe seines Lebens

CRESCENDO: Statt­des­sen kommt mit der „Frem­de“ ein ande­rer Aspekt dazu. Frem­de und Hei­mat im sel­ben Moment?

Rafa­el Fin­ger­los: Ja, abso­lut. Das Album hat vie­le Aspek­te. Als Künst­ler haben wir das gro­ße Pri­vi­leg, in Län­der zu rei­sen und dort will­kom­men zu sein. Vie­len Men­schen geht es nicht so, von daher war auch die Flücht­lings­the­ma­tik eine Dimen­si­on, die mich sehr berührt hat: die Fra­ge, wie Men­schen umge­hen mit dem Land, in dem sie woh­nen, wie sie davon Besitz ergrei­fen, obwohl sich die Situa­ti­on doch auch schnell ändern kann.

»Wo wir sind, ist gar nicht so wich­tig. Die Men­schen sind wich­tig.«

Ein wei­te­rer Aspekt des Albums ist das Allein­sein, das ja auch nicht immer etwas Schlim­mes ist, son­dern auch sehr schön sein kann. Letzt­lich geht es auf dem Album um die Ent­wick­lung eines Men­schen im Lau­fe sei­nes Lebens. Bei­des – die Frem­de und die Hei­mat – gehö­ren wohl in glei­chen Tei­len dazu. Die­se Suche nach Gebor­gen­heit ist etwas, was jeden von uns beglei­tet. Wir alle brau­chen Berüh­rung, das mer­ken wir ja gera­de mehr denn je. Wo wir sind, ist gar nicht so wich­tig. Die Men­schen sind wich­tig.

Etwas, das überrascht und berührt

Immer beglei­tet von einem öster­rei­chi­schen Volks­lied: Rafa­el Fin­ger­los

CRESCENDO: Beson­ders außer­ge­wöhn­lich ist auf Ihrem Album das letz­te Stück, eine eige­ne Bear­bei­tung des öster­rei­chi­schen Volks­lieds Dei­ne Händ möcht ich gspian. Wel­che Geschich­te steckt dahin­ter?

Rafa­el Fin­ger­los: Ich habe die­ses Lied als Jugend­li­cher irgend­wann mal in einem Chor im Lun­gau gesun­gen, und es hat mich damals unfass­bar berührt. Ein Volks­lied, das von Moll in Dur modu­liert, ist in der alpen­län­di­schen Volks­mu­sik sehr sel­ten. Und dann ist da die­ser sehr tie­fe Text… Das Lied hat mich immer beglei­tet, und ich wuss­te: Wenn der Zeit­punkt da ist, möch­te ich etwas dar­aus machen. Nun haben wir es als Kla­vier­lied arran­giert, nach dem Vor­bild von Johan­nes Brahms. Mir war von Anfang an klar, dass es auf das Album soll. Dass ich Brahms, Strauss und Schu­mann sin­ge, ist erwart­bar. Aber dann soll­te etwas kom­men, das die Leu­te über­rascht und berührt.

Singen als Handwerk

CRESCENDO: Wenn wir von Hei­mat spre­chen: Gibt es ein Reper­toire, in dem Sie sich beson­ders zu Hau­se füh­len?

Rafa­el Fin­ger­los: Das ist schwer zu beant­wor­ten. Ich sehe mich nicht als rei­nen Lied­sän­ger, füh­le mich in der Oper eben­so zu Hau­se wie bei Ora­to­ri­en. Frü­her war man als Sän­ger ein­fach ein Sän­ger, da ging es nicht um die ein­zel­nen Gen­res.

»Mei­ne musi­ka­li­sche Hei­mat ist das Kunst­hand­werk Gesang.«

Für mich kommt die­ses Gerücht, dass es Spar­ten­sän­ger gibt, ehr­lich gesagt immer von jenen, die die ande­ren Spar­ten nicht bedie­nen kön­nen oder wol­len. Mei­ne musi­ka­li­sche Hei­mat ist schlicht das Kunst­hand­werk Gesang – der Hand­werks­be­griff ist mir hier wich­tig. Das ist auch nichts, auf das man jetzt stolz sein muss. Ein Bäcker, der tol­le Sem­merl macht, sagt ja auch nicht, mei­ne Sem­meln sind so wun­der­bar, ich bin so toll. Ich sehe das Sin­gen wirk­lich als Hand­werk, als Gabe, die ich Gott sei Dank bekom­men habe und mit der ich im bes­ten Fal­le Men­schen Freu­de machen darf.

Stu­diert ein Lied nicht wie ein Gedicht, son­dern immer mit der Musik: Rafa­el Fin­ger­los

CRESCENDO: Beim Ein­stu­die­ren eines Stücks – wie erar­bei­ten Sie sich das Zusam­men­spiel von Text und Ton?

Rafa­el Fin­ger­los: Text und Ton sind untrenn­bar ver­bun­den. Ich hal­te über­haupt nichts davon, dass man das wie eine Gedicht­in­ter­pre­ta­ti­on anlegt – die hat ja zu einem Teil auch schon der Kom­po­nist gemacht. Ich beschäf­ti­ge mich natür­lich sehr inten­siv mit dem Text, aber wenn es um Lied­ge­sang geht, nur in direk­ter Ver­bin­dung mit der Musik. Die Auf­ga­be eines Inter­pre­ten ist es, dass man mit einer Mischung aus Demut und eige­ner Krea­ti­vi­tät die eige­ne Erfah­rung rein­bringt. Im End­ef­fekt ist nichts grö­ßer als das Stück selbst.

Gefühle ausdrücken

CRESCENDO: Um an den Anfang zurück­zu­den­ken: Wel­che Bedeu­tung hat­te in der Hei­mat Ihrer Kind­heit die Musik?

Rafa­el Fin­ger­los: Ich kom­me zum Glück aus einer sehr musi­ka­li­schen Fami­lie. Die Musik war immer ein wich­ti­ger Lebens­be­stand­teil, mein Vater war Musik­leh­rer, alle Geschwis­ter musi­zier­ten, und wir haben sehr viel Volks­mu­sik gemacht. Ich habe lan­ge und sehr inten­siv dia­to­ni­sche Zieh­har­mo­ni­ka gespielt – so, dass ich immer gesagt habe, mein gro­ßes Ziel mit dem Sin­gen sei es, dass ich mei­ne Gefüh­le irgend­wann ein­mal genau­so gut aus­drü­cken kön­ne wie mit der Zieh­har­mo­ni­ka. Mitt­ler­wei­le hat sich das ver­scho­ben. Nun muss ich wahn­sin­nig üben, um noch etwas auf der Zieh­har­mo­ni­ka zustan­de zu brin­gen. Neben dem eige­nen Musi­zie­ren hat­ten wir eine rie­si­ge Kas­set­ten­samm­lung zu Hau­se, und ich habe fast täg­lich etwas ange­hört – vie­le Opern­auf­nah­men, zum Bei­spiel von Fritz Wun­der­lich … Das habe ich geliebt.

CRESCENDO: Eine span­nen­de Mischung!

Rafa­el Fin­ger­los: Ja, auf jeden Fall. Dazu war mein Vater noch Jaz­zer, mein Bru­der hat­te eine Rock­band… Aber genau die­se Mischung hat mich geprägt. Und wenn ich heu­te ein Schu­bertlied sin­ge, hilft es mir sehr, was ich beim Musi­zie­ren in der Fami­lie gelernt habe – wenn es um den Rhyth­mus geht, um den Dri­ve, dar­um, dass alles schwingt.

Der Körper als Instrument

Sang schon als Kind in Chö­ren und woll­te eine eige­ne Rock­band haben: Rafa­el Fin­ger­los

CRESCENDO: Wann haben Sie schließ­lich das Sin­gen für sich ent­deckt?

Rafa­el Fin­ger­los: Ich habe schon als Kind sehr viel gesun­gen, spä­ter dann in Vokal­ensem­bles und in Chö­ren – bis hin zu mei­ner Idee einer eige­nen Rock­band. Nach dem Stimm­bruch habe ich dann Gesangs­stun­den genom­men, und die­se Arbeit mit dem Kör­per als Instru­ment – die­se Vor­stel­lung, dass man qua­si sein eige­nes Instru­ment baut, das hat mich unglaub­lich fas­zi­niert.

»Wenn alles funk­tio­niert und schwingt, dann gibt es nichts Schö­ne­res, als auf der Büh­ne zu ste­hen und zu sin­gen.«

Als sen­si­bler Mensch hat man beim Sin­gen eine gro­ße Mög­lich­keit, sei­ne Gefüh­le zu über­tra­gen. Es gibt nichts dazwi­schen, kei­nen Bogen, kein Holz, kei­ne Tas­te. Da ist nur der Mensch, der zum Men­schen singt. Das macht es gleich­zei­tig natür­lich auch so schwie­rig, weil wir von unse­rer Umwelt und unse­rer Ver­fas­sung wahn­sin­nig abhän­gig sind. So man­ches Mal habe ich mir schon gedacht, ich wür­de ger­ne mit einem Gei­ger tau­schen, der jeden Tag sein per­fekt gebau­tes Instru­ment aus dem Kas­ten holt. Aber wenn alles funk­tio­niert und schwingt, dann gibt es nichts Schö­ne­res, als auf der Büh­ne zu ste­hen und zu sin­gen – und wenn sich das dann auf das Publi­kum über­trägt.

Die Stille nach einem Lied

CRESCENDO: Wie sehr feh­len Ihnen das Publi­kum und die Büh­nen­si­tua­ti­on ange­sichts der aus­ge­fal­le­nen Vor­stel­lun­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie?

Rafa­el Fin­ger­los: Gera­de jetzt, da ich nicht vor Publi­kum sin­gen darf, mer­ke ich, wie sehr mir das fehlt. Dabei geht es gar nicht dar­um, mich fei­ern zu las­sen, son­dern dar­um, dass das, was wir Musi­ker machen, am bes­ten funk­tio­niert, wenn es für Men­schen gemacht wird, die das live hören.

»Der wah­re Reich­tum einer Gesell­schaft liegt in ihrem kul­tu­rel­len Abdruck.«

Das Musi­zie­ren ist ein­fach immer ein Mit­ein­an­der – das hat man ja auch deut­lich bei Auf­füh­run­gen gemerkt, die gestreamt wur­den ohne Publi­kum: Es fehlt ein­fach etwas. Ich ver­mis­se vor allem die­se beson­de­re Stim­mung im Saal. Der Applaus ist mir eigent­lich immer eher unan­ge­nehm. Aber wenn es nach einem Lied still ist – die­se direkt geteil­te Emo­ti­on, die­se Reso­nanz, das ist unglaub­lich.

Halt und Trost

Musik ist ihm ein stän­di­ger Beglei­ter: Rafa­el Fin­ger­los

(Foto: © The­re­sa Pewal)

CRESCENDO: Kann die Musik, kann Kul­tur Ihrer Erfah­rung nach Halt geben in einer sol­chen Aus­nah­me­si­tua­ti­on?

Rafa­el Fin­ger­los: Hun­dert­pro­zen­tig! Ich bin fest davon über­zeugt, dass Musik Halt gibt und Trost spen­det. Für mich selbst ist die Musik ein stän­di­ger Beglei­ter, und die Art der Musik, die ich anhö­re, ist immer davon abhän­gig, in wel­cher Stim­mung ich gera­de bin. Und wenn man sich anschaut, was die Leu­te im Moment machen, merkt man: Sie schau­en Fil­me an, sie lesen Bücher und hören Musik. Dar­an sieht man, wie wich­tig die Kul­tur ist.

CRESCENDO: Also ist Kul­tur für Sie „sys­tem­re­le­vant“?

Rafa­el Fin­ger­los: Natür­lich! Kul­tur ist über­le­bens­not­wen­dig. Sie ist das, was uns Men­schen aus­macht – der wah­re Reich­tum einer Gesell­schaft liegt in ihrem kul­tu­rel­len Abdruck, das war schon immer so. Sys­tem­re­le­vant ist ein so har­ter Begriff. Ich wür­de eher sagen: Kul­tur ist ein essen­zi­el­ler Teil des Mensch­seins. Sie ist Nah­rung fürs Herz.

