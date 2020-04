Am 6. April 2020 jährt sich der Todes­tag von Raf­fa­el zum 500. Mal. Die Aus­stel­lun­gen in Ita­li­en muss­ten lei­der abge­sagt wer­den. Die Ham­bur­ger Kunst­hal­le, die eben­falls eine Aus­stel­lung plan­te, stellt 1000 Wer­ke zu einem „Raf­fa­el-Album“ zusam­men.

Raf­fa­el zählt zu den berühm­tes­ten Malern der Hoch­re­nais­sance. Er wur­de am 6. April 1483 unter dem Namen Raf­fa­e­lo San­ti als Sohn des Malers Gio­van­ni San­ti in Urbi­no gebo­ren. Früh ver­lor er sei­ne Eltern. Nach dem Tod des Vaters nahm ihn des­sen Assis­tent Timo­teo Viti in die Leh­re. Raf­fa­el war damals 11 Jah­re alt. Kurz dar­auf kam er zu Pie­tro Perugi­no nach Perugia, dem damals ange­se­hens­ten Meis­ter Umbri­ens.

Genie und Anpassungsfähigkeit

Gilt als Raf­fa­els ers­tes wich­ti­ges Werk: „Die Ver­mäh­lung der Maria“

Von sei­nen ers­ten Bil­dern an zeig­te sich Raf­fa­els Genie und sei­ne Anpas­sungs­fä­hig­keit. Er nahm alles um sich her­um auf. Gior­gio Vasa­ri, der als einer der ers­ten Kunst­his­to­ri­ker gilt, betont, dass „sei­ne Kopi­en von den Ori­gi­nal­wer­ken nicht unter­schie­den“ wer­den kön­nen. Bei Perugi­no schuf Raf­fa­el „Die Ver­mäh­lung der Maria“, das als sein ers­tes wich­ti­ges Werk ange­se­hen wird.

In der Welt von Leonardo da Vinci und Michelangelo

1504 im Alter von 21 Jah­ren begab Raf­fa­el sich nach Flo­renz. Hier sah er sich einer neu­en künst­le­ri­schen Welt gegen­über. Er kopier­te Fres­ken und stu­dier­te Leo­nar­do da Vin­ci und Michel­an­ge­lo. Rund 15 Madon­nen mal­te er in Flo­renz.

Die Uffi­zi­en von Flo­renz beher­ber­gen Raf­fa­els Selbst­por­trät.

Raf­fa­el freun­de­te sich mit dem Maler Fra Bar­to­lom­meo an. Durch ihn wur­de er mit dem pla­to­ni­schen Chris­ten­tum und dem Domi­ni­ka­ner­mönch Girol­amo Savo­na­ro­la ver­traut.

Berufung nach Rom

Auf Vor­schlag sei­nes Lands­man­nes, des Archi­tek­ten der neu­en Peters­kir­che Dona­to Bra­man­te, wur­de Raf­fa­el 1508 von Papst Juli­us II. nach Rom beru­fen. Der Papst hat­te bereits eine Grup­pe von Künst­lern ver­sam­melt, dar­un­ter Pie­tro Perugi­no, Sodo­ma, Luca Signo­rel­li und Loren­zo Lot­to. Sie hat­ten den Auf­trag, die neu­en päpst­li­chen Gemä­cher mit Fres­ken aus­zu­schmü­cken. Juli­us II. woll­te nicht die Bor­gia-Gemä­cher Alex­an­ders IV. bewoh­nen. Nach­dem er Raf­fa­els Ent­wurf gese­hen hat­te, über­trug er ihm den gesam­ten Auf­trag.

Mit dem Fres­ko „Die Schu­le von Athen“ mit den Phi­lo­so­phen der Anti­ke schmück­te Raf­fa­el die päpst­li­chen Gemä­cher.

Raf­fa­els Arbeit begann mit den Wand- und Decken­ge­mäl­den in der Stan­za del­la Seg­na­tu­ra, dem Saal, in dem der päpst­li­che Gerichts­hof tag­te. Die The­men waren vor­ge­ge­ben. Die Aus­füh­rung aber lag in den Hän­den Raf­fa­els. An der Decke sind die Alle­go­ri­en Gerech­tig­keit, Phi­lo­so­phie, Theo­lo­gie und Poe­sie abge­bil­det. An den Wän­den ist unter ande­rem das Fres­ko der „Schu­le von Athen“ mit den Phi­lo­so­phen der Anti­ke zu sehen.

Rechts im Fres­ko hat Raf­fa­el sich selbst gemalt.

So streng der For­men­ka­non damals auch war und so häu­fig Raf­fa­el ein­zel­ne The­men auch mal­te, expe­ri­men­tier­te er doch bei jedem Bild. Er setz­te die sti­lis­ti­schen Ele­men­te immer wie­der anders ein und erprob­te unter­schied­li­che Wege, sein The­ma zu gestal­ten. Wie­der­ho­lun­gen ver­mied er.

Vatikanischer Staatsmaler

Der Nach­fol­ger Juli­us II, Papst Leo X., ließ Raf­fa­el noch wei­te­re Säle im Vati­kan aus­schmü­cken sowie die bei­den von Bra­man­te gestal­te­ten Log­gi­en an der Fas­sa­de. Außer­dem ernann­te er ihn zum Auf­se­her über den Bau der Peters­kir­che, die anti­ken Gebäu­de in Rom sowie die Aus­gra­bun­gen.

Für die Vil­la des Ban­kiers Agosti­no Chi­gi mal­te Raf­fa­el das pracht­vol­le Fres­ko „Tri­umph der Gala­tea“.

Als vati­ka­ni­scher Staats­ma­ler wur­de Raf­fa­el von allen Sei­ten mit Auf­trä­gen über­häuft. So deko­rier­te er das Ves­ti­bül der Vil­la Far­ne­si­na des Ban­kiers Agosti­no Chi­gi mit dem pracht­vol­len Fres­ko „Tri­umph der Gala­tea“. Auch die Mosai­ke in der Grab­ka­pel­le von Chi­gi folg­ten sei­nen Ent­wür­fen.

Der Fisch­zug Petri aus dem Gobe­lin­zy­klus mit Sze­nen aus dem Leben der Apos­tel zeigt Raf­fa­els unüber­trof­fe­nes Erzähl­ver­mö­gen.

Außer­dem ent­warf er eine Gobe­l­in­se­rie mit Sze­nen aus dem Leben der Apos­tel. Die ers­ten sie­ben wur­den zu Weih­nach­ten 1519 in der unte­ren Wand­zo­ne der Six­ti­ni­schen Kapel­le auf­ge­hängt.

Bemer­kens­wert sind Musik­in­stru­men­te – Flö­ten, Becken, Tam­bou­rine, eine Tri­an­gel und ein gro­ßes Streich­in­stru­ment -, die vor der ver­zück­ten hei­li­gen Cäci­lia auf dem Boden lie­gen.

Zu den Tafel­bil­dern, die in die­sen Jah­ren ent­stan­den, gehö­ren das Gna­den­bild „Die Ver­zü­ckung der Hei­li­gen Cäci­lia“ sowie die berühm­te „Six­ti­ni­sche Madon­na“.

Eine Mutter, die ihr Kind zur Welt trägt

Sie befin­det sich in den Staat­li­chen Kunst­samm­lun­gen Dres­den. Zum 500-jäh­ri­gen Bestehen des Bil­des erhielt es einen neu­en Rah­men.

Ein Gemäl­de mit Kult­cha­rak­ter: die Six­ti­ni­sche Madon­na in den Staat­li­chen Kunst­samm­lun­gen Dres­den

Auf die Fra­ge, war­um das Bild einen so außer­ge­wöhn­li­chen Sta­tus habe, erklär­te der Kunst­his­to­ri­ker und dama­li­ge Gene­ral­di­rek­tor der Samm­lun­gen Hart­wig Fischer, man müs­se es in Ruhe betrach­ten. Dann wer­de sich einem das, was in dem Bild als Ereig­nis gesche­he, direkt mit­tei­len: „Dass näm­lich eine Mut­ter ihr Kind zur Welt trägt. Es ist die Got­tes­mut­ter, und es ist der Jesus­kna­be, und bei­de schei­nen zu wis­sen, wel­cher Zukunft sie ent­ge­gen­ge­hen“, einem har­ten Schick­sal, in dem aber zugleich die Ret­tung der Welt lie­ge.

Der nach oben gerich­te­te Blick kaschiert das Schie­len: der Vati­kan-Sekre­tär und Freund Raf­fa­els Tom­ma­so Ing­hi­ra­mi

Außer­dem mal­te Raf­fa­el Por­träts wie etwa von sei­nem Freund, dem Diplo­ma­ten und Schrift­stel­ler Bal­das­sa­re Cas­tiglio­ne und vom Vati­kan-Sekre­tär Tom­ma­so Ing­hi­ra­mi. Des­sen Schie­len igno­rier­te er nicht, dämpf­te es jedoch durch einen sin­nen­den Blick nach oben.

Das letzte Bild

Raf­fa­els letz­tes Bild über dem er starb: „Die Ver­klä­rung Chris­ti“

Das von Kar­di­nal Giu­lio de‘ Medi­ci um 1517 bestell­te Monu­men­tal­bild „Die Ver­klä­rung Chris­ti“ war Raf­fa­els letz­tes Werk. An der Aus­füh­rung hat­ten bereits sei­ne bei­den Schü­ler Fran­ces­co Pen­ni und Giu­lio Roma­no gro­ßen Anteil. Über 50 Schü­ler hat­te Raf­fa­el nach Vasa­ri in sei­ner Werk­statt aus­ge­bil­det. Über der Voll­endung des Gemäl­des starb er im Alter von 37 Jah­ren genau an sei­nem Geburts­tag des Jah­res 1520. Die Todes­ur­sa­che könn­te Mala­ria gewe­sen sein auf­grund der Aus­gra­bun­gen, aber auch die Syphi­lis, und sogar die Pest wird genannt.

Die Natur fürchtete, von ihm übertroffen zu werden

Raf­fa­el war sehr reich gewor­den. In Rom besaß er einen Palast. Und sei­ne Güter wur­den auf 16.000 Duka­ten geschätzt. Sein Begräb­nis war prunk­voll. Leo X. beauf­trag­te Kar­di­nal Pie­tro Bembo für das Grab im Pan­the­on die latei­ni­schen Ver­se zu ver­fas­sen: „Ille hic est Rapha­el, timuit quo sos­pi­te vin­ci, rer­um magna parens et mori­en­te mori.“

Sal­va­dor Dalí ver­setz­ten Raf­fa­els Bil­der in Eksta­se

Im 19. Jahr­hun­dert war Raf­fa­el Kult. Zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts begeis­ter­ten sich zunächst die Maler der Pit­tu­ra meta­fi­si­ca für ihn. Gior­gio de Chi­ri­co kopier­te sei­ne Wer­ke und pre­dig­te die Rück­kehr zur Tra­di­ti­on einer von der Hoch­re­nais­sance gespeis­ten Male­rei. In der Fol­ge waren es Ver­tre­ter des Sur­rea­lis­mus und Phan­tas­ti­schen Rea­lis­mus, die von Raf­fa­el fas­zi­niert waren. Sal­va­dor Dalí ver­göt­ter­te Raf­fa­el. Sei­ne Bil­der ver­setz­ten ihn in Eksta­se. Er kopier­te sie und ahm­te Raf­fa­els Por­trät nach.

Das Raffael-Album

Die Ham­bur­ger Kunst­hal­le stellt zum Todes­tag ein Album mit 1000 Wer­ken zusam­men. Gezeigt wer­den sol­len Werk und Wir­kung Raf­fa­els nicht nur zur Zeit der Renais­sance, son­dern dar­über hin­aus. In Album ent­hal­ten sind Hand­zeich­nun­gen sowie Repro­duk­tio­nen von nahe­zu allen Gemäl­den und Wand­bil­dern Raf­fa­els, aber auch Foto­gra­fi­en seit den 1860er-Jah­ren. Vie­le Moti­ve Raf­fa­els wur­den im Lauf der Zeit mehr­fach durch nach­fol­gen­de Künst­ler inter­pre­tiert. So kann der Stil- und Geschmacks­wan­del über die Jahr­hun­der­te nach­voll­zo­gen wer­den.

Zum „Raf­fa­el-Album“ der Ham­bur­ger Kunst­hal­le: www.hamburger-kunsthalle.de