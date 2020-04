Für Glo­be­trot­ter:

Der Geburts­tag von Ravi Shankar, der Iko­ne der klas­si­schen indi­schen Musik, jährt sich am 7. April 2020 zum 100. Mal. Die Kon­zer­te rund um den Geburts­tag muss­ten lei­der abge­sagt wer­den. Aber für den Mai 2020 sind in den USA Kon­zer­te ange­kün­digt.

Anoush­ka Shankar und Norah Jones fei­ern die Erin­ne­rung an ihren Vater Rafi Shankar (Foto oben: © Caro­lyn Jones / War­ner Clas­sics), der vor 100 Jah­ren in Vara­na­si zur Welt kam.

Brückenschlag zwischen Ost und West

Mit Kom­po­si­tio­nen wie dem Con­cert Nr. 1 für Orches­ter und Sitar, das vom Lon­don Phil­har­mo­nic Orches­tra unter Zubin Meh­ta urauf­ge­führt wur­de, oder dem Stück für Sitar und Cel­lo, das Mstis­law Rostro­po­witsch zur Urauf­füh­rung brach­te, voll­zog Ravi Shankar den Brü­cken­schlag zwi­schen Ost und West. 1955 wur­de er von Yehu­di Menu­hin zu einem Kon­zert nach New York ein­ge­la­den. Im Jahr dar­auf reis­te er an. In der Fol­ge begab er sich auf eine Tour­nee durch Euro­pa, die USA und Aus­tra­li­en. Es war die spi­ri­tu­el­le Kraft sei­ner Musik, die die Men­schen begeis­ter­te.

Fei­ert die Erin­ne­rung an ihren Vater Ravi Shankar: Norah Jones

(Foto: © Clay Patrick McBri­de)

Beim Geburts­tags­kon­zert in Los Ange­les ist neben Freun­den, Schü­lern und Fami­li­en­mit­glie­dern auch der Gitar­rist Dha­ni Har­ri­son, der Sohn von Geor­ge Har­ri­son, zur Mit­wir­kung ein­ge­la­den. Als er neun Jah­re alt war, nahm sein Vater mit ihm und Ravi Shankar das Lied Ride Rajbun auf.

Der höchsten Wahrheit teilhaftig

Musik wur­de in Indi­en prak­ti­ziert, um der höchs­ten Wahr­heit teil­haf­tig zu wer­den. Das indi­sche Sys­tem der Melo­die­ty­pen, der soge­nann­ten Ragas, die von den Musi­kern immer wie­der neu inter­pre­tiert und orna­men­tiert wer­den, steht in Wech­sel­wir­kung mit der Vor­stel­lung, die der Mensch von sich und sei­nem Platz im Uni­ver­sum ent­wirft. Nicht Ori­gi­na­li­tät ist das Ziel indi­scher Musi­ker, son­dern Ver­voll­komm­nung des Aus­drucks der in den Ragas ent­hal­te­nen geis­ti­gen Bot­schaf­ten.

Wur­de von ihrem Vater in klas­si­scher indi­scher Musik aus­ge­bil­det: Anush­ka Shankar

(Foto: © Lau­ra Lewis / DG))

Anoush­ka Shankar wur­de von ihrem Vater in klas­si­scher indi­scher Musik aus­ge­bil­det. Sie ist Vir­tuo­sin auf dem Sitar, einer aus Per­si­en stam­men­den Lang­hals­lau­te, die als wich­tigs­tes Instru­ment der indi­schen Musik­tra­di­ti­on gilt. Heu­te kann sie sich als die ein­zi­ge Musi­ke­rin bezeich­nen, die ihre Aus­bil­dung voll­stän­dig von Ravi Shankar erhielt. In ihren Kom­po­si­tio­nen ver­steht sie es, das klas­si­sche Erbe wei­ter­zu­ent­wi­ckeln, sich ande­ren Ein­flüs­sen zu öff­nen und ihrer eige­nen krea­ti­ven Stim­me Aus­druck zu ver­lei­hen.

Stimmungen der Entrücktheit

Phil­ip Glass emp­fing in der Begeg­nung mit Ravi Shankar den ent­schei­den­den Impuls für sei­nen kom­po­si­to­ri­schen Weg. Nach Stu­di­en in Chi­ca­go und New York setz­te er 1963 bei Nadia Bou­lan­ger in Paris sei­ne Aus­bil­dung fort. Dort lern­te er Ravi Shankar ken­nen. Er befand sich damals auf der Suche nach Klang­er­fah­run­gen außer­halb der west­li­chen Tra­di­ti­on. Und Ravi Shankar führ­te ihn bereit­wil­lig ein in das Sys­tem der klas­si­schen indi­schen Melo­die- und Rhyth­mus­ty­pen, mit denen der Musi­ker eine bestimm­te Stim­mung, aber auch sei­ne Per­sön­lich­keit zum Aus­druck bringt.

Führ­te Phil­ip Glass in das Sys­tem der klas­si­schen indi­schen Melo­die- und Rhyth­mus­ty­pen ein: Sitar-Vir­tuo­se Ravi Shankar

(Foto: © dapd / Aijaz Rahi)

Im unend­li­chen Fluss die­ser Musik fand Glass die Inspi­ra­ti­on, musi­ka­li­sche Struk­tu­ren aus rhyth­mi­schen zu gewin­nen. Er erprob­te die Anwen­dung im eige­nen kom­po­si­to­ri­schen Schaf­fen. Anstel­le der rhyth­mi­schen Struk­tu­ren ver­wen­de­te er ein­fa­che Wie­der­ho­lungs­mus­ter, die dem Zuhö­rer eben­falls Stim­mun­gen der Ent­rückt­heit ver­mit­teln. Beim Geburts­tags­kon­zert in New York steht er gemein­sam mit Anoush­ka Shankar auf der Büh­ne.

Los Ange­les, Walt Dis­ney Con­cert Hall, 19. Mai 2020

Infor­ma­tio­nen: www.laphil.com

Chi­ca­go, Sym­pho­ny Cen­ter, 22. Mai 2020

Infor­ma­tio­nen: www.cso.org

New York, Car­ne­gie Hall, 29. Mai 2020

Infor­ma­tio­nen: www.carnegiehall.org

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www.ravishankar.org

Der Baye­ri­sche Rund­funk hat auf sei­ner Web­site eine Play­list mit Vide­os und Musik zu Ravi Shankar erstellt: www.br-klassik.de