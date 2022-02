Der Regisseur Hans Neuenfels ist tot. Er starb am Sonntag in Berlin im Alter von 80 Jahren, wie mehrere Opernhäuser am Montag mitteilten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) würdigte ihn als einen der einflussreichsten Theater- und Opern-Regisseure sowie als vielseitigen Intellektuellen, Schriftsteller, Essayisten und Lyriker. „Mit seinen bildgewaltigen Inszenierungen hat er das Musiktheater in Deutschland revolutioniert.“

Hans Neuenfels (1941–2022)

1941 in Krefeld geboren, studierte Neuenfels Schauspiel und Regie am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Ab 1972 prägte er das Schauspiel Frankfurt mit. In Stuttgart, Hamburg, Berlin, München, Zürich, Paris und Wien inszenierte er fast 100 Schauspiele. Von 1986 bis 1990 war er Intendant der Freien Volksbühne Berlin.

Mit Verdis „Der Troubadour“ in Nürnberg gab Neuenfels sein Debüt als Opernregisseur. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen „Macbeth“ und „Aida“ (Frankfurt), „Rigoletto“ (Deutsche Oper Berlin), „Le prophète“ (Wiener Staatsoper), „Die Entführung aus dem Serail“ (Stuttgart) und „Lady Macbeth von Mzensk“ (Komische Oper Berlin). Neuenfels‘ „Idomeneo“-Inszenierung an der Deutschen Oper Berlin, bei der in einer Szene die abgeschlagenen Köpfe von Poseidon, Christus, Mohammed und Buddha auf vier Stühlen stehen, wurde im September 2006 aus Angst vor islamistisch motivierten Anfeindungen abgesetzt, aber nach öffentlichen Protesten und einer Entwarnung des Landeskriminalamtes drei Monate später unverändert wieder aufgeführt. Seine letzte Neuinszenierung war 2018 Tschaikowskys „Pique Dame“ bei den Salzburger Festspielen. 2020 brachte er seine Stuttgarter „Entführung aus dem Serail“ noch einmal auf die Bühne der Wiener Staatsoper.

Neuenfels war Mitglied der Akademie der Künste in Berlin und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Die Kritiker der Zeitschrift „Opernwelt“ wählten ihn 2005, 2008 und 2015 zum Regisseur des Jahres.

