Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

es wird all­mäh­lich ernst, und des­halb ver­su­che ich, die The­men der Woche heu­te etwas anders zu sor­tie­ren: als Bestands­auf­nah­me und Per­spek­ti­ve. Wo steht die Welt der Klas­sik, was läuft gut – und was weni­ger? Auf geht’s!

IN DEN STARTLÖCHERN

Wis­sen­schaft, bevor es los­geht: Aero­sol-Mes­sun­gen der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker

Wäh­rend eini­ge Musi­ker noch immer mit Not­hil­fe-For­mu­la­ren (beson­ders in Bay­ern soll die Situa­ti­on, trotz Mar­kus Söders Ankün­di­gun­gen, schwer sein) kämp­fen, Kanz­le­rin Ange­la Mer­kel Kul­tur­staats­mi­nis­te­rin Moni­ka Grüt­ters über­holt und Hil­fen für Kul­tur zur Chef­sa­che erhebt (zuvor hat­ten gro­ße Orches­ter Grüt­ters einen Brand­brief geschrie­ben) und Nie­der­ös­ter­reichs Lan­des­haupt­frau Johan­na Mikl-Leit­ner Kul­tur­staats­se­kre­tä­rin Ulri­ke Lun­acek düpiert, scheint ein gro­ßer Teil des Klas­sik-Betrie­bes nicht län­ger abwar­ten zu wol­len – die Maschi­nen sol­len lang­sam wie­der hoch­ge­fah­ren wer­den.

Groß­ar­tig, wie aktiv eini­ge Orches­ter nach Lösun­gen suchen: Die Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker woll­ten die Wis­sen­schaft ansto­ßen und haben den Luft­aus­stoß ihrer Instru­men­te ver­mes­sen. Die Ergeb­nis­se stell­ten sie Viro­lo­gen zur Ver­fü­gung. Nur einen Tag spä­ter haben Wis­sen­schaft­ler der Cha­rité mög­li­che Sze­na­ri­en für Orches­ter ver­öf­fent­licht: 1,5 Meter Abstand zwi­schen den Strei­chern, 2 Meter zwi­schen den Blä­sern. Gleich­zei­tig soll der Kul­tur­be­trieb in ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern lang­sam auf­ge­nom­men wer­den, in Hes­sen etwa vor bis zu 100 Zuschau­ern. Doch selbst die New York Times fragt, ob sozia­le Distanz gutes Thea­ter über­haupt zulässt, und Lon­dons West-End-Pro­du­zent Sir Came­ron Mack­in­tosh befürch­tet, dass die Thea­ter bis nächs­tes Jahr geschlos­sen blei­ben könn­ten.

Wie trist Musi­zie­ren in Zei­ten von Coro­na aus­se­hen kann, hat nach den Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­kern nun auch noch ein­mal die Staats­ka­pel­le Ber­lin mit Dani­el Baren­bo­im unter Beweis gestellt. Das Geis­ter­kon­zert sah ein biss­chen aus wie Mozart nach dem vier­ten Ader­lass. War­um zum Tag der Befrei­ung aus­ge­rech­net das Sieg­fried-Idyll auf dem Pro­gramm stand (Adolf Hit­ler ließ Sieg­frieds Tod zu Hin­den­burgs Beer­di­gung anstim­men), ist schlei­er­haft – oder Beweis, dass nicht mal mehr die­se Art von geplan­tem Skan­dal bei Coro­na funk­tio­niert.

SOMMERPLANUNGEN

Coro­na lehrt uns, dass unser Han­deln von heu­te die Welt von mor­gen bestimmt. Eine Erfah­rung, die eini­ge Inten­dan­ten sich zu Her­zen neh­men soll­ten. Der­zeit scheint jeder ganz beson­de­re Medi­en-For­ma­te oder irgend­ei­ne Art „klei­nes Kon­zert“ statt sei­nes Som­mer-Fes­ti­vals zu pla­nen. Mar­kus Hin­ter­häu­ser, so ist zu hören, war­tet mit den Salz­bur­ger Fest­spie­len auf Frei­tag, wenn Kanz­ler Kurz neue Regeln bekannt gibt – Kon­zer­te mit den Wie­ner Phil­har­mo­ni­kern, gar eine Kon­zer­tan­te „Elek­tra“? Es wird geträumt oder digi­tal geplant: der MDR-Musik­som­mer ver­spricht – wie alle ande­ren Fes­ti­vals auch – eine „Son­der­aus­ga­be mit neu­en For­ma­ten“, und sicher wer­den sich auch die inzwi­schen abge­sag­ten Fest­spie­le in Vero­na noch etwas über­le­gen. Der Sinn des Gan­zen ist ver­ständ­lich: Auf­merk­sam­keit, Arbeit für die Künst­ler und ein Hauch von Nor­ma­li­tät. Es ist der­zeit sehr viel Eupho­rie im Spiel, sehr viel: „Es wird schon wer­den“. Und sehr viel: Augen zu, Haupt­sa­che irgend­was. Aber denkt irgend­je­mand auch an das Publi­kum? Wie groß wird das Inter­es­se sein, wenn aller­orts (und ich mei­ne ALLERORTS!) eini­ge weni­ge Musi­ker vor eini­gen weni­gen Zuschau­ern irgend­ei­ne abge­speck­te Musik auf­füh­ren? Wer trägt eigent­lich am Ende die Ver­ant­wor­tung, soll­te doch etwas pas­sie­ren? Die Inten­dan­ten? Die Poli­tik? Klar: es muss wei­ter gehen. Aber kann es nicht etwas klü­ger wei­ter­ge­hen, als dass alle das Beson­de­re pla­nen, um im Som­mer fest­zu­stel­len, dass das Beson­de­re eine viel­leicht nicht wirk­lich publi­kums­na­he Nor­ma­li­tät ist?

AUSGESTREAMT?

STAYATHOME – OPER II Akt / Sze­ne 4 STAYATHOME – OPERDIE FLEDERMAUS (Strauß)2. Akt / 4. Sze­neHol­ly­wood­star im Anmarsch!Nach einem Zwi­schen­s­top im Gast­haus Wor­ac­zicz­ky ist SIE end­lich da. @theoriginalhollywoodstar – bekannt und beliebt auf allen bereits erfun­de­nen Soci­al Media Kanä­len die­ses Uni­ver­sums. Gabri­el von Eisen­stein aka Mar­quis Renard ist ganz aus dem Häus­chen und fin­det die Dame TOTALLY REIZEND!Es ent­spinnt sich ein hei­ßer Flirt im Bade­zim­mer, bei dem Eisen­stein nach alt­be­währ­ter Tak­tik vor­geht, näm­lich das Herz der Dame mit Hil­fe einer Uhr zum schmel­zen zu brin­gen. Hei­ßer Flirt, nas­ser Aus­gang. Eine Pro­duk­ti­on im Rah­men des WIR SIND WIEN.FESTIVAL DER BEZIRKE der Basis­Kul­tur Wien! Gepos­tet von OPER rund um am Don­ners­tag, 30. April 2020

Wir sind treue Fans: OPER rund um geht wei­ter mit der „Fle­der­maus“

Bei den Streams sind die Ermü­dungs­er­schei­nun­gen bereits ein­ge­tre­ten. 52 Haus­kon­zer­te hat der Pia­nist Igor Levit gege­ben – und nun erst mal auf die Pau­sen­tas­te gedrückt (das hat er ver­dient!). Auf nicht ganz so vie­le Auf­trit­te, aber immer­hin auf 2,5 Mil­lio­nen Streams ist Gei­ger Dani­el Hope mit sei­nen Gäs­ten bei arte gekom­men – auch er will sein Wohn­zim­mer nun aller­dings wie­der für sich haben. An den vir­tu­el­len Büh­nen gro­ßer Häu­ser wird es ruhi­ger (immer­hin: das Ensem­ble der Mai­län­der Sca­la hat einen hüb­schen Simon Bocca­ne­gra auf You­Tube auf­ge­nom­men), und die Baye­ri­sche Staats­oper in Mün­chen emp­fängt am Mon­tag unter ande­rem Okka von der Damerau. Nach wie vor sehens­wert: Unse­re Freun­de aus den ers­ten Coro­na-Stun­den, die OPER rund um, gehen mit ihrer „Fledermaus“-Version ins Fina­le und wer­den immer aus­ge­buff­ter. Ande­re Fami­li­en wie jene des Bre­mer Kon­zert­meis­ters wol­len lie­ber real spie­len: Eltern, drei Kin­der und Aupair-Mäd­chen haben die gesam­te „Zau­ber­flö­te“ im eige­nen Fens­ter insze­niert. Bra­vo!

DER GANZ NORMALE WAHNSINN

Wenn die Lan­ge­wei­le drückt, greift er zum Tele­fon: Chris­ti­an Thie­le­mann

In den letz­ten Wochen hat sich der Wahn­sinn, den die Ver­schie­bung der all­ge­mei­nen Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie durch Coro­na her­vor­ge­ru­fen hat, beson­ders in den Füh­rungs­eta­gen der gro­ßen Häu­ser gezeigt. Um Kevin-Jus­tin, äh, Kai-Uwe Lau­fen­berg, ist es stil­ler gewor­den (immer­hin: die FAZ hat unse­re Debat­te noch mal auf­ge­nom­men), und ich bin inzwi­schen drauf und dran, wie­der dem Team Niko­laus Bach­ler bei­zu­tre­ten. Beson­ders, nach­dem Öster­reichs Alpha-Klas­sik-Kro­nen-News-ORF-Jour­na­list Heinz Sich­rovs­ky vor lau­ter Stolz nicht mehr wuss­te, wohin er schrei­en soll­te, als sein Tele­fon plötz­lich klin­gel­te und der Leib­haf­ti­ge dran war: ein gelang­weil­ter Chris­ti­an Thie­le­mann. Sich­rovs­ky ver­rät nicht, ob er sei­nen Text für „News“ im Kni­en geschrie­ben hat (auf einen Link wird an die­ser Stel­le bewusst ver­zich­tet), aber er berich­tet brüh­warm, was der Maes­tro ihm im Ver­trau­en erzählt hat, zum Bei­spiel alles über den angeb­li­chen Gesund­heits­zu­stand von Katha­ri­na Wag­ner. Thie­le­mann quatsch­te dar­über, dass er im Som­mer vor­ha­be, allein im Bay­reu­ther Orches­ter­gra­ben zu sit­zen und erklär­te, dass sei­ne aktu­el­len finan­zi­el­len Ver­lus­te „enorm“ sei­en. Am Ende wüte­te Sich­rovs­ky dann noch im vor­aus­ei­len­den Gehor­sam gegen den „Mob aus Pro­vinz­po­li­ti­kern und Schar­la­ta­nen“, die sei­nen Chris­ti­an aus Salz­burg ver­trie­ben hät­ten. Dass Thie­le­mann in Zukunft wohl auch in Bay­reuth ohne fixen Job als Musik­di­rek­tor ist, dar­über schweigt Sich­rovs­ky. Wer weiß, viel­leicht dis­po­niert Thie­le­mann sei­nen Som­mer­job in Bay­reuth ja doch noch zum Fina­le des Salz­bur­ger Impro-Fest­spiel-Som­mers um – je nach­dem, wer das in Wahr­heit das Sagen hat: die Phil­har­mo­ni­ker oder der Inten­dant …

UND NUN?

Mehr Rele­vanz – das ist das Gebot der Stun­de.

Fas­sen wir zusam­men: So rich­tig sinn­lich wer­den die Kon­zer­te, die uns erwar­ten, nicht. So rich­tig Lust auf Streams haben inzwi­schen weder Künst­ler, noch Publi­kum. Vie­le Musi­ker reden sich gera­de um Kopf und Kra­gen und bewei­sen, dass sie genau gar kein Ver­ständ­nis für die Situa­ti­on ihres Publi­kums haben – son­dern krei­sen lie­ber um sich sel­ber. Was man von Strei­te­rei­en zwi­schen ange­stell­ten und frei­en Künst­lern, Sän­gern und Diri­gen­ten im Umfeld der von Öster­reichs Fett­näpf­chen-Kul­tur-Poli­ti­ke­rin Ulri­ke Lun­acek geplan­ten Run­den Tische hört, ist eine fata­le Soap-Ope­ra! Gro­ße Orches­ter und Thea­ter fah­ren längst Mie­se ein – an der Wie­ner Staats­oper wird allein für die­se Sai­son mit über 23 Mio weni­ger Ein­nah­men gerech­net. Gleich­zei­tig sehen wir aller­orts Poli­ti­ker, die für Kul­tur nur wenig Sinn haben. Stell­ver­tre­tend für sie alle, sag­te Uwe Becker, Bür­ger­meis­ter und Käm­me­rer von Frank­furt am Main, im „heu­te-jour­nal“: „Es zäh­len für den Rot­stift die Berei­che, die nicht zwin­gend sind, und da fal­len natür­lich Berei­che wie Kul­tur, Frei­zeit und Erho­lung dar­un­ter.“

Fakt ist, dass die Zeit gekom­men ist, an die Zeit nach Coro­na zu den­ken. Einen sehr lesens­wer­ten Text dazu hat die Agen­tur-Lei­te­rin Sonia Sim­men­au­er in „Van“ ver­fasst. Sicher ist: Die finan­zi­el­len Spiel­räu­me der Kom­mu­nen, der Län­der und des Bun­des – aber auch die vie­ler Spon­so­ren – wer­den nach der Kri­se mehr als eng sein. Künst­ler, die sich der­zeit von Luft­han­sa, Mer­ce­des oder VW über­vor­teilt füh­len, soll­ten mal auf die Rück­sei­te ihrer Pro­gramm­hef­te schau­en. Auch hier gilt: Nur gemein­sam kann es wei­ter­ge­hen!

Coro­na hat die Musik-Bran­che als ers­tes getrof­fen, sie wird als letz­tes wie­der auf­ste­hen. Und ihre größ­ten Pro­ble­me wer­den erst kom­men, wenn Poli­ti­ker nach der gefühl­ten Rele­vanz der Musik fra­gen. Nicht nach der selbst­wahr­ge­nom­me­nen Rele­vanz von Musi­kern, son­dern nach dem Bild, das die Klas­sik vor Coro­na abge­ge­ben hat und dem Bild, das sie in Zei­ten von Coro­na abgibt. Die­ser Gedan­ke erlaubt nur einen Schluss: Wir sind eine ver­schwin­dend klei­ne Min­der­heit, die es sich nicht leis­ten kann, über­ein­an­der her­zu­fal­len. Mir gefällt nicht, was die­ser Kai-Uwe Lau­fen­berg da in Wies­ba­den treibt, und die Eitel­keit von Niko­laus Bach­ler ist min­des­tens so groß wie mei­ne eige­ne, viel­leicht ist ein Nicht-Diri­gier-Stau dafür ver­ant­wort­lich, dass Chris­ti­an Thie­le­mann über­schäumt, und es mag ver­wun­dern, wenn eini­ge Musi­ker das schlecht­ge­laun­te Dau­er­par­lan­do von „wir sind sys­tem­re­le­vant“ anstim­men, meckern, for­dern und ver­ges­sen zu begeis­tern. Aber: Am Ende gehö­ren eben alle zu unse­rer Min­der­heit der Klas­sik. Und unse­re Kämp­fe sind die Begleit­mu­sik. Aber viel­leicht ist es noch nicht zu spät für das kol­lek­ti­ve Mot­to: RELEVANZ STATT ARROGANZ. Wir kön­nen lei­den­schaft­lich mit­ein­an­der strei­ten, aber wenn es um die Rol­le der Klas­sik geht, müs­sen wir auch lei­den­schaft­lich mit­ein­an­der trom­meln, begeis­tern, krea­tiv wer­den und unse­re Rele­vanz ins Schau­fens­ter stel­len.

In die­sem Sin­ne: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

NACHSCHLAG OHNE CORONA

Chor­lei­ter Nor­bert Balatsch bekommt ein Ständ­chen auf der Wart­burg

Er war in mei­nen ers­ten Bay­reuth-Jah­ren omni­prä­sent, Teil jeder Auf­füh­rung: Chor­di­rek­tor Nor­bert Balatsch. Er wur­de 1928 in Wien gebo­ren, wur­de 1968 Chor­di­rek­tor der Wie­ner Staats­oper und hat­te die­se Funk­ti­on bis 1983 inne. Nun ist Balatsch im Alter von 92 Jah­ren gestor­ben. +++ Es wird ernst für den wegen sexu­el­ler Delik­te ver­ur­teil­ten Ex-Prä­si­den­ten der Münch­ner Musik­hoch­schu­le. Sieg­fried Mau­ser zöger­te den Antritt sei­ner Haft in Deutsch­land immer wie­der hin­aus – inzwi­schen hat er eine öster­rei­chi­sche Straf­voll­stre­ckung bekom­men. Das bedeu­tet: Mau­ser hat 14 Tage Zeit, sei­ne Haft von zwei Jah­ren und neun Mona­ten bezie­hungs­wei­se 1004 Tagen anzu­tre­ten. +++ Wie letz­te Woche an die­ser Stel­le exklu­siv vor­ab berich­tet, wur­de der Ver­trag von Nike Wag­ner beim Beet­ho­ven­fest in Bonn auf 2021 ver­län­gert – danach über­nimmt der jun­ge Musik­ma­na­ger Ste­ven Wal­ter.