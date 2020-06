René Jacobs über­nahm die musi­ka­li­sche Lei­tung von Sven-Eric Bech­tolfs und Juli­an Crouchs Insze­nie­rung der dra­ma­ti­schen Pur­cell-Oper King Arthur.

Als außer­ge­wöhn­lich reich­hal­tig beschreibt René Jacobs die Musik von Hen­ry Pur­cell. „Pur­cell ist so unglaub­lich ori­gi­nell“, betont er im Gespräch mit dem Dra­ma­tur­gen der Ber­li­ner Staats­oper Det­lef Gie­se. „Es gibt wohl kei­nen Kom­po­nis­ten der Zeit, der har­mo­nisch so kühn war, der so weit in sei­ner Klang­spra­che gegan­gen ist und der zugleich so genau auf die Tex­te geach­tet hat, die er ver­ton­te.“ Ein genui­ner, genia­ler Thea­ter­kom­po­nist sei Pur­cell gewe­sen. Als musi­ka­li­scher Lei­ter der Insze­nie­rung von Pur­cells „dra­ma­tick ope­ra“ King Arthur führ­te Jacobs mit der Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin die Expres­si­vi­tät, Dyna­mik und den Far­ben­reich­tum von Pur­cells Musik vor.

Der Kampf der Briten und der Sachsen

King Arthur, des­sen Libret­to der Dich­ter John Dry­den ver­fass­te, han­delt vom Kampf der Bri­ten unter King Arthur und der Sach­sen unter König Oswald um die Vor­herr­schaft. Betei­ligt an die­sem Kampf, den King Arthur am Ende glor­reich gewinnt, sind zahl­rei­che Zau­be­rer und Fabel­we­sen. Auch eine Lie­bes­ge­schich­te um die Befrei­ung der geraub­ten schö­nen blin­den Emmeli­ne ist in die Hand­lung ver­wo­ben.

Der Jun­ge, ver­kör­pert von Fer­di­nand Kraemer, ver­misst sei­nen gefal­le­nen Vater, und der Groß­va­ter liest ihm die Sage von King Arthur vor.

(Foto: © Ruth und Mar­tin Waltz)

Für die Insze­nie­rung 2017 im Schil­ler­thea­ter, dem Aus­weich­quar­tier der Staats­oper Ber­lin, die jetzt auf DVD und Blue-ray-Disc vor­liegt, brach­te René Jacobs zusätz­li­che Musik ein. Sinn der musi­ka­li­schen Ergän­zun­gen war es, die musi­ka­li­sche Span­nung auch wäh­rend der Sprech­dia­lo­ge auf­recht­zu­er­hal­ten. Jacobs ver­wen­de­te dafür Kam­mer­mu­sik von Pur­cell wie etwa sei­ne Gam­ben­fan­ta­sien und Pava­nen. Die­se setz­te er kon­tra­punk­tisch zu den gespro­che­nen Tex­ten ein.

Traum im Traum

Sven-Eric Bech­tolf und Juli­an Crouch schu­fen eine Rah­men­hand­lung um einen klei­nen Jun­gen, der sei­nen im Zwei­ten Welt­krieg gefal­le­nen Vater ver­misst. Nach einer Geburts­tags­fei­er erscheint ihm im Traum der Vater als King Arthur. So wur­de die Oper in der Insze­nie­rung zu einem Spiel im Spiel, in dem Traum und Rea­li­tät ver­schwam­men. Mit Hil­fe sei­nes Groß­va­ters, der im Traum zum Zau­be­rer Mer­lin wird, ret­tet der Vater als King Arthur die Mut­ter in Gestalt der schö­nen Emmeli­ne aus der Gewalt des bösen Oswald.

Der Jun­ge träumt, und das Spiel nimmt sei­nen Anfang: Die Mut­ter des Jun­gen, dar­ge­stellt von Mei­ke Dros­te, wird zur schö­nen Emmeli­ne

(Foto: © Ruth und Mar­tin Waltz)

Wäh­rend die Schau­spie­ler jeweils nur eine Figur dar­stell­ten, ver­kör­per­ten die Gesangs­so­lis­ten in den fan­tas­ti­schen Kos­tü­men von Kevin Pol­lard meh­re­re der Fabel­we­sen. Mit dem Chor der Staats­oper Ber­lin for­mier­ten sie sich zu einer immer neu­en Schar von Geis­tern, Sire­nen und Zau­be­rern. So ver­kör­per­te die Sopra­nis­tin Anett Fritsch den Luft­geist Phi­li­del, eine Schä­fe­rin, eine Nym­phe, eine Sire­ne und Venus. Die Sopra­nis­tin Robin Johann­sen und der Coun­ter­te­nor Ben­no Schacht­ner san­gen die rüh­ren­de klei­ne Kan­ta­te You say ’tis love. Der Bass Johan­nes Weis­ser spiel­te den Erd­geist Grim­bald und sang die Stac­ca­to-Arie des Frost­geists.

King Arthur, gespielt von Micha­el Rot­schopf, und baro­cker Büh­nen­zau­ber

(Foto: © Ruth und Mar­tin Waltz)

Bech­tolf und Crouch brach­ten das baro­cke Werk in einer schwung­vol­len Insze­nie­rung auf die Büh­ne. Von Tanz über Pan­to­mi­me, Mas­ke­ra­de und Pup­pen­spiel boten sie das gan­ze Spek­trum der dar­stel­len­den Küns­te auf. Die raf­fi­nier­ten Ver­wand­lun­gen des von Crouch gestal­te­ten Büh­nen­bil­des lie­ßen die ein­zel­nen Sze­nen bruch­los inein­an­der über­ge­hen. Mit Mee­res­wel­len aus beweg­ten blau­en Stoff­bah­nen kam sogar baro­cker Büh­nen­zau­ber zum Ein­satz.

Hen­ry Pur­cell: „King Arthur“, Anett Fritsch, Robin Johann­sen, Ben­no Schacht­ner, Mark Mil­ho­fer, Ste­phan Rüga­mer, Johan­nes Weis­ser, Art­tu Kata­ja und Schau­spie­ler, Sven-Eric Bech­tolf und Juli­an Crouch, Staats­opern­chor, Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin, René Jacobs (BelAir)

