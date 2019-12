Andre­as Oplat­ka zeich­net in sei­ner Bio­gra­fie ein ein­fühl­sa­mes Por­trät des welt­weit erfolg­rei­chen und begehr­ten Diri­gen­ten Ádám Fischer. Er folgt dabei eben­so Fischers Wer­de­gang wie des­sen Aus­ein­an­der­set­zung mit den „Ver­än­de­run­gen, wel­che die Zeit uns auf­er­legt“, den „Ent­wick­lun­gen, die sie uns durch­ma­chen lässt“.

Die Musiker erwarteten einen „unerbittlichen Dompteur“,

aber Fischer begriff, „dass er die Macht nicht liebte und

dass es ihm widerstand, sie auszuüben“.

(Foto: © Nikolaj Lund)

Ein­drück­lich stellt er Fischers künst­le­ri­sches Stre­ben und Rin­gen dar, sich von den Erwar­tun­gen des Vaters zu befrei­en und sei­nen eige­nen Weg zu gehen. Bewe­gend ist sei­ne Schil­de­rung, wie Fischer mit sei­ner ent­ge­gen­kom­men­den Art, auf Anre­gun­gen vom Orches­ter ein­zu­ge­hen, auf Unver­ständ­nis stieß. Die Musi­ker erwar­te­ten einen „uner­bitt­li­chen Domp­teur“, aber Fischer begriff, „dass er die Macht nicht lieb­te und dass es ihm wider­stand, sie aus­zu­üben“. Die Lie­be des Berufs­mu­si­kers zu sei­ner Kunst und die Lei­den­schaft des Pri­vat­manns für das poli­ti­sche Zeit­ge­sche­hen stellt Oplat­ka als die bei­den bestim­men­den Ele­men­te von Fischers Leben und Den­ken dar. Auch wenn er Ungarn früh ver­las­sen habe, neh­me Fischer, dem Natio­na­lis­mus „ein Gräu­el“ sei, rebel­lie­rend Anstoß am poli­ti­schen Gesche­hen in sei­nem Her­kunfts­land. Wobei am Ende doch bei­de Ele­men­te zusam­men­ge­hö­ren: „Das Bild eines Chefs, der einen jeden in der von ihm geführ­ten Gemein­schaft mit Respekt behan­delt, passt zu dem des Ver­tei­di­gers der Men­schen­rech­te.“

ANZEIGE









Andre­as Oplat­ka: „Die gan­ze Welt ist ein Orches­ter. Der Diri­gent Adam Fischer“ (Zsol­nay Ver­lag)

www.amazon.de