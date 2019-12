War Beet­ho­ven Revo­lu­tio­när oder poli­ti­scher Oppor­tu­nist? – lau­tet eine der Fra­gen, denen die Aus­stel­lung „Beet­ho­ven – Welt.Bürger.Musik“ in der Bun­des­kunst­hal­le nach­geht. Kura­tiert von Agniesz­ka Lulins­ka und Julia Ron­ge, ver­or­tet sie den Künst­ler Beet­ho­ven und sei­ne Wer­ke in sei­ner Epo­che und zeigt in Koope­ra­ti­on mit dem Beet­ho­ven-Haus Bonn, in wel­chem his­to­ri­schen Umfeld Beet­ho­ven sei­ne Kom­po­si­tio­nen schuf. Dabei nimmt sie auch den kul­tur­his­to­ri­schen Kon­text sei­ner Lebens- und Wir­kungs­ge­schich­te in den Blick.

Eine Minia­tur­büh­ne mit den Figu­ren zu Beet­ho­vens Oper „Fide­lio“, wie sie in der Zeit des Bie­der­mei­ers

in Form von Aus­schnei­de­bö­gen ver­kauft wur­de

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn)

Beet­ho­ven war beim Sturm auf die Bas­til­le 18 Jah­re alt. Er begeis­ter­te sich für die Ide­en der Revo­lu­ti­on, der For­de­rung nach Gedan­ken­frei­heit, Demo­kra­tie und Auf­klä­rung. Sei­ne Mäze­ne und Gön­ner aber such­te er in den höchs­ten Adels­krei­sen. Es gelang ihm, außer­ge­wöhn­li­che Per­sön­lich­kei­ten für sich ein­zu­neh­men und ihre Unter­stüt­zung zu gewin­nen. Schon sei­ne Rei­se nach Wien 1792 wur­de von Graf Wald­stein bezahlt. Und die Emp­feh­lun­gen des Gra­fen öff­ne­ten dem 22-jäh­ri­gen Beet­ho­ven die Tore der Wie­ner Paläs­te und Palais. Beet­ho­ven wur­de in Wien der Lieb­ling der Salons.

Beet­ho­ven lieb­te die­ses Por­trät von Wil­li­brord Joseph Mäh­ler, das ihn mit der arka­di­schen Lei­er

in der Hand zeig­te. Er hat­te es bis zu sei­nem Tod bei sich.

(Foto: © Wien Muse­um)

Es leb­ten damals vie­le Rei­che und Aris­to­kra­ten in Wien. Sie kamen in die Stadt, weil sie Pri­vi­le­gi­en und Ämter vom Kai­ser woll­ten oder vor der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on flo­hen. Zu Beet­ho­vens För­de­rern gehör­ten auch Diplo­ma­ten wie Graf Anton Apponyi von Nagy-Apponyi oder Johann Georg von Brow­ne, der im Diens­te des zaris­ti­schen Russ­lands stand. Beet­ho­ven schar­te vie­le jun­ge Men­schen um sich. Ignaz Schup­pan­zigh, der Lei­ter des Quar­tetts beim Fürs­ten Karl Lich­now­sky und spä­te­re Lei­ter des Quar­tetts von Graf And­rei Kiril­lo­witsch Rasu­mow­ski, war sechs jün­ger. Auch unter Beet­ho­vens Mäze­nen befan­den sich eini­ge, die jün­ger waren als er. Fürst Franz Joseph Maxi­mi­li­an von Lob­ko­witz, der mäch­tigs­te Mäzen in Wien, war zwei Jah­re jün­ger.

Zudem war es Mode, Musi­ker oder Kom­po­nis­ten per­sön­lich zu ken­nen. So ver­an­stal­te­ten Ade­li­ge pri­va­te musi­ka­li­sche Soi­re­en. Sie enga­gier­ten Musi­ker und spiel­ten bis­wei­len sogar selbst mit. Kai­ser Franz I. etwa spiel­te bei sei­nen Strei­chern die Ers­te Gei­ge. Beet­ho­ven ver­stand es, sich die­ses Bedürf­nis nach Bil­dungs­mu­sik, die auf hohem Niveau gepflegt wur­de, zunut­ze zu machen. Er hat­te Schü­le­rIn­nen aus höchs­ten Adels­krei­sen. So erteil­te er etwa den Töch­tern von Anna Grä­fin Brunswik de Korom­pa, den Kom­tes­sen The­re­se und Jose­phi­ne, Kla­vier­un­ter­richt.

Im böh­mi­schen Heil­bad Teplitz bei Prag unter­nah­men Beet­ho­ven und Goe­the 1812 einen

gemein­sa­men Spa­zier­gang. Das Bild zeigt die Repro­duk­ti­on einer Radie­rung von Emi­le Pierre Pichard

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn)

Die Aus­stel­lung folgt in fünf Sta­tio­nen dem Leben Beet­ho­vens. Sie zeich­net sei­ne Lebens­si­tua­tio­nen nach und ver­schränkt sie mit dem musi­ka­li­schen Werk. 250 Expo­na­te aus der Samm­lung des Beet­ho­ven-Hau­ses und von wei­te­ren euro­päi­schen Leih­ge­bern illus­trie­ren ein­zel­ne The­men­krei­se wie „Beet­ho­vens Sicht auf sich selbst“ oder „Fre­zund­schften“. Dabei geht es den Kura­to­rin­nen vor allem dar­um, den Men­schen hin­ter dem Kom­po­nis­ten sicht­bar wer­den zu las­sen. So ist ein The­men­kreis Beet­ho­vens „Geschäft­li­chen Stra­te­gi­en“ gewid­met.

Gus­tav Leo­polds Radie­rung von Beet­ho­vens Wohn- und Musik­zim­mer im Wie­ner

Schwarz­spa­nier­haus nach einer Zeich­nung von Johann Nepo­muk Hoech­le

(Foto: © Wien Muse­um)

Beet­ho­ven leb­te als frei­schaf­fen­der Kom­po­nist in Wien. Er kom­po­nier­te unent­wegt, und es gelang ihm dank sei­ner Kon­tak­te, För­de­rer für die Ver­öf­fent­li­chung sei­ner Wer­ke zu gewin­nen. Bereits 1795 begann er, sei­ne Kom­po­si­tio­nen kon­ti­nu­ier­lich mit Opus­zah­len zu ver­se­hen. Das war wich­tig für die Ver­mark­tung sei­ner Wer­ke. Denn es ver­ein­fach­te die Iden­ti­fi­zie­rung und erschwer­te Raub­dru­cke. Beet­ho­ven hat­te einen Sinn für das, was er wert war und begrün­de­te eine neue Ein­stel­lung des Künst­lers gegen­über sich und sei­nem Werk. Sei­ne Ein­künf­te in Wien waren beträcht­lich und das Selbst­ver­trau­en, das er aus­strahl­te, war so enorm, dass Haydn ihn den „Groß­mo­gul“ nann­te.

Beet­ho­vens letz­ter Flü­gel: ein Ham­mer­kla­vier Des Kla­vier­bau­ers Con­rad Graf

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn)

Die Aus­stel­lung wid­met sich auch Beet­ho­vens Umgang mit sei­ner Ertau­bung und all sei­nen wei­te­ren Krank­hei­ten. Zu sehen gibt es dazu das Auto­graf des soge­nann­ten „Hei­li­gen­städ­ter Tes­ta­men­tes“. In jenem lan­gen Brief, den Beet­ho­ven am Ende sei­nes Kur­auf­ent­halts in Hei­li­gen­stadt 1802 an sei­ne Brü­der Kas­par Karl und Johann ver­fass­te, den er jedoch nie abschick­te, offen­bar­te er sei­ne Ertau­bung und damit die Ursa­che des­sen, was ihn so men­schen­feind­lich erschei­nen ließ.

Das Auto­graf von Beet­ho­vens Brief an Hein­rich von Struve, der 1795 als Diplo­mat

nach Russ­land abkom­man­diert wur­de

(Foto: © Beet­ho­ven-Haus Bonn)

Zum ers­ten Mal im Ori­gi­nal zu sehen ist der vom Beet­ho­ven-Haus jüngst erwor­be­ne Brief Beet­ho­vens an Hein­rich von Struve, der 1795 als Diplo­mat nach Russ­land gehen muss­te. Beet­ho­ven bemit­lei­de­te den Freund aus Bon­ner Zeit, dass er „jezt in dem Kal­ten Lan­de [sei], wo die Men­scheit noch so sehr unter ihrer Wür­de behan­delt wird“. Er frag­te sich, wann der Zeit­punkt kom­me, „wo es nur Men­schen geben wird“, zwei­fel­te jedoch dar­an, dass die­ser glück­li­che Zeit­punkt in naher Zukunft an allen Orten der Welt ein­tre­ten wer­de – „das wer­den wir nicht sehen, da wer­den wohl noch Jahr­hun­der­te vor­über­ge­hen“.

Zu sehen sind auch Auto­gra­fen der Par­ti­tu­ren, Und in einer Hör­e­cke kann man das ent­spre­chen­de Musik­stück auch anhö­ren.

