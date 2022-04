Der schwedis­che Diri­gent Her­bert Blom­st­edt erhält den Rhein­gau Musik Preis. Damit werde der 94-Jährige für sein kün­st­lerisches Lebenswerk aus­geze­ich­net, teil­ten die Ver­anstal­ter am Dien­stag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis soll dem Kün­stler im Rah­men seines Konz­erts am 27. August in der Basi­li­ka von Kloster Eber­bach ver­liehen werden.

Her­bert Blomstedt

Blom­st­edt habe sich in den mehr als 60 Jahren sein­er Kar­riere den uneingeschränk­ten Respekt der musikalis­chen Welt erwor­ben und sei nach wie vor mit kün­st­lerischem Taten­drang am Pult aller führen­den inter­na­tionalen Orch­ester zu erleben, hieß es in der Begrün­dung. “Mit sein­er uneitlen sowie beschei­de­nen Art zählt er zu den erfol­gre­ich­sten und beliebtesten Diri­gen­ten unser­er Zeit.” Durch seine Lei­den­schaft für die Musik und das gemein­same Musizieren bringe Blom­st­edt Men­schen über Gen­er­a­tio­nen hin­weg zusammen.

Der Rhein­gau Musik Preis wird zum 29. Mal vergeben. Bish­erige Preisträger waren unter anderem der let­tis­che Geiger Gidon Kre­mer (1996), die Inter­na­tionale Bachakademie Stuttgart (2000), der Winds­bach­er Knaben­chor (2007), die Laut­ten Com­pag­ney (2012) und im vorigen Jahr der Posaunist Nils Landgren.

© MH — Alle Rechte vorbehalten.