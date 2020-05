Das West-Eas­tern Divan Orches­tra und sein künst­le­ri­scher Lei­ter Dani­el Baren­bo­im erhal­ten den Rhein­gau Musik Preis. Die mit 10.000 Euro dotier­te Aus­zeich­nung hät­te im Rah­men ihres Kon­zerts am 6. August 2020 ver­lie­hen wer­den sol­len. Wegen der Coro­na-beding­ten Absa­ge des Fes­ti­vals wer­de dies zu einem spä­te­ren Zeit­punkt nach­ge­holt. „In die­ser Kri­sen­zeit liegt es dem Fes­ti­val ganz beson­ders am Her­zen, den Preis den­noch zu ver­ge­ben“, erklär­ten die Ver­an­stal­ter am Frei­tag.

„Dani­el Baren­bo­im ist nicht nur einer der renom­mier­tes­ten Diri­gen­ten und Künst­ler­per­sön­lich­kei­ten unse­rer Zeit, son­dern auch ein gro­ßer Huma­nist, Frei­den­ker und Visio­när von unschätz­ba­rem gesell­schaft­li­chen Wert“, hieß es in der Jury-Begrün­dung. Die Mit­be­grün­dung und künst­le­ri­sche Lei­tung des West-Eas­tern Divan Orches­tra sei „ein Zeug­nis (s)eines bei­spiel­lo­sen Enga­ge­ments für Frie­den und Völ­ker­ver­stän­di­gung“. Der Klang­kör­per bie­te nicht nur musi­ka­li­sche Stern­stun­den, son­dern lie­fe­re zudem einen unschätz­ba­ren Bei­trag zur kul­tu­rel­len Bil­dung und inter­na­tio­na­len Inte­gra­ti­on. „Gera­de in unse­rer heu­ti­gen gesell­schaft­lich her­aus­for­dern­den Zeit wird deut­lich, dass es solch bedeu­ten­de Per­sön­lich­kei­ten und Pro­jek­te braucht, die mit Visi­on, Mut und Unnach­gie­big­keit fest an die Kraft der Kunst im All­ge­mei­nen und die Kraft der Musik im Beson­de­ren glau­ben und sie in die Welt tra­gen.“

Der Rhein­gau Musik Preis wird zum 27. Mal ver­ge­ben. Bis­he­ri­ge Preis­trä­ger waren unter ande­rem der let­ti­sche Gei­ger Gidon Kre­mer (1996), die Inter­na­tio­na­le Bach­aka­de­mie Stutt­gart (2000), der Winds­ba­cher Kna­ben­chor (2007), die Laut­ten Com­pa­g­ney (2012), der kana­di­sche Diri­gent Yan­nick Nézet-Ségu­in (2018) und im vori­gen Jahr die Deut­sche Kam­mer­phil­har­mo­nie Bre­men mit Chef­di­ri­gent Paa­vo Jär­vi.

