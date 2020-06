Mit Jona­than Doves Kam­mer­ver­si­on von Richard Wag­ners „Rhein­gold“ hat die Deut­sche Oper Ber­lin nach der durch Coro­na erzwun­ge­nen Pau­se ihren Spiel­be­trieb wie­der auf­ge­nom­men. Um die 200 Pre­mie­ren­be­su­cher applau­dier­ten am Frei­tag­abend den zwölf Sän­gern und 22 Musi­kern, die unter Lei­tung von Gene­ral­mu­sik­di­rek­tor Donald Run­ni­cles den ers­ten Teil der „Ring“-Tetralogie in einer halbsze­ni­schen Fas­sung prä­sen­tier­ten. Das auf 110 Minu­ten gekürz­te Werk, das gemäß den Auf­la­gen der Ber­li­ner Behör­den unter frei­em Him­mel zu erle­ben ist, wird bis zum 21. Juni noch fünf Mal auf dem Park­deck der Oper auf­ge­führt.

„Das Rhein­gold“

In gir­lie­haf­ten Glit­zer­kleid­chen, die an die Ästhe­tik der Acht­zi­ger­jah­re erin­nern, stol­zie­ren die Rhein­töch­ter über eine Trep­pe, die zu einer erhöht lie­gen­den Büh­ne führt. Über­mu­tig las­sen sie den in pop­pi­gen Schlag­ho­sen auf­tre­ten­den Zwerg Albe­rich abblit­zen, der ihnen vol­ler Gier den sagen­haf­ten Schatz ent­wen­det. Auch der Gott Wotan spe­ku­liert auf das geraub­te Rhein­gold, um sei­ne Schwä­ge­rin Freia frei­zu­kau­fen, die er den Rie­sen Faf­ner und Fasolt ver­spro­chen hat. Der sym­bo­li­sche Glanz des Gol­des kon­tras­tiert mit der Tris­tesse kah­ler Beton­mau­ern und selt­sam ver­schnür­ten Gebil­den, die wie eine Hom­mage an den jüngst ver­stor­be­nen Künst­ler Chris­to wir­ken.

Auch wenn die Akus­tik des impro­vi­sier­ten Spiel­or­tes nicht mit der des Saa­les ver­gleich­bar ist, boten die Sän­ger respek­ta­ble Leis­tun­gen. In der von Dove gemein­sam mit dem Regis­seur Gra­ham Vick erstell­ten „Pocket“-Fassung von „Rhein­gold“ wur­de Albe­rich stimm­stark von Phil­ipp Jekal ver­kör­pert. In der Neu­in­sze­nie­rung von Ste­fan Her­heim, die eigent­lich an die­sem Abend Pre­mie­re haben soll­te, war Mar­kus Brück für die Rol­le vor­ge­se­hen. Bei der Ersatz­pro­duk­ti­on, die laut Run­ni­cles erst vor zehn Tagen vom Senat geneh­migt wur­de, wird die ursprüng­li­che Beset­zung aber weit­ge­hend bei­be­hal­ten. Neben Wotan (Derek Welt­on), Fri­cka (Anni­ka Schlicht) und Freia (Flu­ri­na Stucki) über­zeug­ten Andrew Har­ris als Fasolt, Tobi­as Keh­rer als Faf­ner und vor allem Tho­mas Blon­del­le als geris­se­ner Loge.

Beson­ders beein­dru­ckend war die Leis­tung des Orches­ters, das nach den Vor­stel­lun­gen Wag­ners über 100 Musi­ker umfas­sen soll­te. Die Fas­sung von Dove und Vick, die vor 30 Jah­ren für die Bir­ming­ham Ope­ra Com­pa­ny ent­stand, sieht dage­gen eine solis­ti­sche Beset­zung vor. Die Strei­cher bei­spiels­wei­se spie­len das gewal­ti­ge Werk im Quin­tett. Der Klang blieb hier kam­mer­mu­si­ka­lisch trans­pa­rent, stei­ger­te sich im Ver­bund mit den Blä­sern aber auch zu einer hier kaum erwar­te­ten dra­ma­ti­schen Inten­si­tät. Wie der Diri­gent vor der Vor­stel­lung beton­te, wird der Klang nicht künst­lich ver­stärkt. Die Musi­ker voll­bräch­ten einen „Kraft­akt“, lob­te Run­ni­cles.

Die Zuschau­er, die auf­grund der pan­de­mie­be­ding­ten Hygie­ne­re­geln in wei­tem Abstand von­ein­an­der saßen, spen­de­ten begeis­tert Bei­fall. Auch Regis­seur Her­heim, des­sen Pro­duk­ti­on nach Anga­ben des Hau­ses sobald wie mög­lich nach­ge­holt wer­den soll, war bei der Pre­mie­re anwe­send.

