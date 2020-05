In Rhein­land-Pfalz sol­len Kul­tur­ein­rich­tun­gen ab dem 27. Mai schritt­wei­se wie­der öff­nen. Das sag­te Minis­ter­prä­si­den­tin Malu Drey­er (SPD) am Mitt­woch in Mainz. Thea­ter, Kon­zert­häu­ser, Klein­kunst­büh­nen und Kinos dürf­ten zunächst Ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 75 Per­so­nen in Innen­räu­men durch­füh­ren. Ab dem 24. Juni sei­en bis zu 150 Per­so­nen mög­lich. Im Außen­be­reich wür­den anfangs maxi­mal 100 Men­schen zuge­las­sen und ab 10. Juni bis zu 250.

Kul­tur­mi­nis­ter Kon­rad Wolf (SPD) sprach von einer „wich­ti­gen Ent­schei­dung für die rhein­land-pfäl­zi­sche Kul­tur“. Das kul­tu­rel­le Leben im Land gewin­ne wie­der an Fahrt. „Kul­tur ist für uns Teil des Mensch­seins. Kul­tur ist somit uner­läss­lich“, sag­te er. Zu der Öff­nung gehö­re in der Coro­na-Pan­de­mie aber auch das Ein­hal­ten strik­ter Hygie­ne- und Schutz­re­ge­lun­gen. Not­wen­di­ge Auf­la­gen wür­den in den nächs­ten Tagen und Wochen mit den Kul­tur­ein­rich­tun­gen ent­wi­ckelt. Dazu gehör­ten Zugangs­kon­trol­len, die Sicher­stel­lung der Nach­ver­folg­bar­keit, die Wah­rung der Abstands­re­geln, eine weit­ge­hen­de Beschrän­kung des Begeg­nungs­ver­kehrs, das Tra­gen von Mund-Nasen-Mas­ken und die Vor­la­ge von Hygi­e­nekon­zep­ten.

Groß­ver­an­stal­tun­gen wie Volks­fes­te, grö­ße­re Sport- und Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen mit Publi­kum, Fes­ti­vals und Kir­mes blei­ben in Rhein­land-Pfalz bis zum 31. August unter­sagt.

