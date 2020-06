Rätselhaft

Robert Wil­son insze­nier­te Puc­ci­nis letz­te Oper Turan­dot als magi­sches Ritu­al aus Far­ben, For­men und Licht.

In tie­fes Dun­kel­rot gehüllt und hoch über der Sze­ne erscheint die chi­ne­si­sche Prin­zes­sin Turan­dot. Sie befiehlt den Tod des per­si­schen Prin­zen, der ihre Rät­sel nicht lösen konn­te. Es ist ein Bild magi­scher Leucht­kraft.

Robert Wil­son setz­te 2018 am Tea­tro Real in Madrid Puc­ci­nis letz­te Oper Turan­dot in Sze­ne. Es war sei­ne zwei­te Aus­ein­an­der­set­zung mit Puc­ci­ni, nach­dem er 1993 in Paris Madame But­ter­fly auf die Büh­ne gebracht hat­te. Sei­ne Insze­nie­rung, die jetzt auf DVD und Blu-ray Disc vor­liegt, ist eine Kopro­duk­ti­on des Tea­tro Real mit der Cana­di­an Ope­ra Com­pa­ny aus Toron­to und dem Natio­nal­thea­ter in Litau­en.

ANZEIGE









Rühren an Regionen des Unbewussten

Wil­son schafft eine bild­ne­ri­sche Wirk­lich­keit, fern der Rea­li­tät, die gera­de aus die­ser Fer­ne einen unge­ahn­ten Zugang zur Wirk­lich­keit öff­net und die­se aus einem neu­en Blick­win­kel zeigt. Sei­ne Arbei­ten las­sen das Rät­sel­haf­te, Unbe­grif­fe­ne und Hin­ter­grün­di­ge des Seins ahn­bar wer­den. Mit ihrer traum­ähn­li­chen, redu­zier­ten und sti­li­sier­ten Ges­tik rüh­ren sie an Regio­nen des Unbe­wuss­ten. Das ver­leiht Wil­sons Bil­der­thea­ter, in dem Far­ben, For­men und Licht sym­bio­tisch zusam­men­wir­ken, eine über­wäl­ti­gen­de Fas­zi­na­ti­on.

Bis ins Detail geplant

Zu den Ein­flüs­sen, die Wil­sons Arbeit präg­ten, gehört Mer­ce Cun­ning­hams Post­mo­dern Dance: „Was man sah, und was man hör­te, kon­kur­rier­te nicht mit­ein­an­der, son­dern ver­stärk­te sich gegen­sei­tig. In der Zusam­men­ar­beit von Cun­ning­ham und Cage illus­triert die Par­ti­tur nicht die Bewe­gung.“ Der Ablauf einer Insze­nie­rung ist bei Wil­son bis ins Detail geplant und voll­zieht sich wie ein Ritu­al in einer Linie von Anfang bis Ende. Zahl­rei­che Mit­ar­bei­ter sind dar­an betei­ligt.

Ein kon­ge­nia­ler Part­ner: der Diri­gent Nico­la Lui­sot­ti

(Foto: © Terence McCar­thy)

Am Anfang steht die struk­tu­rel­le Ana­ly­se. Auf die­ser Grund­la­ge ent­wi­ckelt er den dra­ma­tur­gi­schen Auf­bau sowie den zeit­li­chen Ablauf, in deren Rah­men er die visu­el­le Struk­tur fest­legt. Nico­la Lui­sot­ti, der das Orches­ter des Tea­tro Real lei­tet, ist ein kon­ge­nia­ler Part­ner für die­se Vor­ge­hens­wei­se. Denn er arbei­tet mit eben­sol­cher Prä­zi­si­on detail­ge­treu die musi­ka­li­schen Nuan­cen und Akzen­te aus der Par­ti­tur her­aus.

Kai­ser Alto­um und Turan­dot erschei­nen, um Kalaf die Fra­gen zu stel­len: Raúl Gimé­nez als Alto­um und Iré­ne Theo­rin als Turan­dot

(Foto: Video­aus­schnitt)

Ein spek­ta­ku­lä­res Bild prägt den zwei­ten Akt, wenn Raúl Gimé­nez als Kai­ser von Chi­na Alto­um in einer Schau­kel vom Him­mel her­ab­steigt und Turan­dot aus der Men­schen­men­ge auf­taucht. Iré­ne Theo­rin singt die Par­tie der Turan­dot mit ihrem groß­ar­ti­gen Wag­ner-Sopran. Sie folgt der Tra­di­ti­on von Bir­git Nils­son, die als Wag­ner-Hero­in in ihrer Zeit zur berühm­tes­ten Ver­tre­te­rin die­ser Rol­le wur­de. Auch in der Höhe kann Theo­rin sich mit ihrer Stim­me über Chor und Orches­ter erhe­ben.

Ungelöste Rätsel am Ende

Die Skla­vin Liù wird von Yolan­da Auya­net ver­kör­pert, und Kalafs Vater Timur ist Andrea Mastro­ni. Die drei Minis­ter Ping, Pang, Pong, die der Commedia dell’Arte ent­lehnt sind und auch bei Wil­son mehr Bewe­gungs­frei­heit erhal­ten, wer­den von Joan Mar­tín-Royo, Vice­nç Este­ve und Juan Anto­nio San­ab­ria gespielt.

Alles schläft, und es erklingt die berühm­te Arie: Gre­go­ry Kun­de als Kalaf

(Foto: Video­aus­schnitt)

Im drit­ten Akt singt Gre­go­ry Kun­de als Kalaf vor einem gro­ßen Geflecht tech­nisch bril­lant und wun­der­schön die berühm­te Arie Nes­sun dor­ma. Als Turan­dot am Ende den Namen des frem­den Prin­zen nennt, wird die Sze­ne in rotes Licht getaucht und ein wei­ßes Band spal­tet die Büh­ne. Wil­son wähl­te für sei­ne Insze­nie­rung, die von Fran­co Alfa­ni voll­ende­te Fas­sung mit Tos­ca­ni­nis Stri­chen. In sei­nem Ende lässt er das Publi­kum mit unge­lös­ten Rät­seln zurück.

Gia­co­mo Puc­ci­ni: „Turan­dot“, Iré­ne Theo­rin, Gre­go­ry Kun­de, Yolan­da Auya­net, Andrea Mastro­ni u.a., Robert Wil­son, Orches­ter und Chor des Tea­tro Real, Nico­la Lui­sot­ti (BelAir) Zu bezie­hen als DVD oder Blu-ray Disc u.a. bei: www.amazon.de