„Die Violin­stim­me erfor­dert einen Meis­ter. Bach kann­te die Mög­lich­kei­ten die­ses Instru­ments und schon­te es eben­so wenig, als er sein Cla­vier schon­te“ schrieb der Musik­for­scher Johann Niko­laus For­kel über die „Sechs Sona­ten für Vio­li­ne und Cem­ba­lo“ und wuss­te, dass sie „äußert sang­bar und cha­rak­ter­voll“ sind. Die Fran­zo­sen Ren­aud Capuçon und David Fray, bei­de Meis­ter ihres Fachs, las­sen die Kan­ti­le­nen schwe­ben, und was den Cha­rak­ter betrifft, mag man träu­mend an die hoch­klas­si­gen Eigen­schaf­ten eines Pétrus den­ken und des­sen voll­mun­dig, üppig run­de Fül­le. Die vier Duo­so­na­ten aus Bachs essen­zi­ells­tem Kam­mer­mu­sik­zy­klus, in dem das Kla­vier erst­ma­lig befreit vom blo­ßen Bas­so con­ti­nuo gleich­wer­tig mit der Vio­li­ne par­liert, bestechen durch die bril­lan­te Anschlags­dy­na­mik Frays in Har­mo­nie mit der geziel­ten Akzen­tu­ie­rung der Violin­stim­me, die Capuçon in die Schwal­ben­flug­hö­he eines himm­lisch blau­en Som­mer­abends führt. Ein roman­tisch inter­pre­tier­ter Bach, anmu­tig und atem­be­rau­bend!

Johann Sebas­ti­an Bach: „Sona­tas”, Ren­aud Capuçon, David Fray (Era­to / War­ner Clas­sics)

