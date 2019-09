Mit Rosen aus dem Süden beschließt das Klang­fo­rum Wien sein drei­tä­gi­ges Gast­spiel beim Fes­ti­val Ruhr­tri­en­na­le. Es erin­nert damit an Arnold Schön­bergs Initia­ti­ve, „Künst­lern und Kunst­freun­den eine wirk­lich genaue Kennt­nis moder­ner Musik zu schaf­fen“. Um sei­nen Fonds auf­zu­fül­len, lud 1921 der Ver­ein für musi­ka­li­sche Pri­vat­auf­füh­run­gen zu einem Kon­zert mit vier Wal­zern von Johann Strauß. Außer­dem gab es eine „Lizi­ta­ti­on“ der Arran­ge­ments. Das Klang­fo­rum Wien unter der Lei­tung von Syl­va­in Cam­bre­ling spielt jene Wal­zer in der Schönberg’schen Bear­bei­tung. Ein­ge­bet­tet in die süßen Melo­di­en erklin­gen Ebe und anders, das Pier­lui­gi Bil­lo­ne dem Posau­nis­ten Andre­as Eber­le vom Klang­fo­rum gewid­met hat, D’après, in dem Cla­ra Ian­not­ta den Nach­hall von Klän­gen in der Erin­ne­rung erforscht, Archeo­lo­gia del tele­fo­no, mit dem Sal­va­to­re Sciar­ri­no die eige­ne Gegen­wart in ande­ren zeit­li­chen Zusam­men­hän­gen betrach­tet, sowie die Urauf­füh­rung einer neu­en Kom­po­si­ti­on von Mar­ti­no Tra­ver­sa. Die Ruhr­tri­en­na­le unter­sucht in ihrer Aus­ga­be 2019 Aspek­te euro­päi­scher Selbst­kri­tik und setzt sich mit der eige­nen pri­vi­le­gier­ten euro­päi­schen Exis­tenz aus­ein­an­der.

