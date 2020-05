Eine musi­ka­li­sche Brü­cke zwi­schen Russ­land und Deutsch­land erin­nert am 8. Mai 2020 an das Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges vor 75 Jah­ren. Die Deut­sche Wel­le (DW), der Aus­lands­rund­funk der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, sen­det ein Gedenk­kon­zert aus Russ­land und Deutsch­land. Es bringt Wer­ke rus­si­scher und deut­scher Kom­po­nis­ten, ist auf der Web­site der Deut­schen Wel­le zu sehen und wird im Fern­se­hen gezeigt.

Das Ende des Zwei­ten Welt­krie­ges brach­te „Zer­stö­run­gen und Ver­lus­te von Men­schen­le­ben in gigan­ti­schen Dimen­sio­nen mit sich“, wie der bri­ti­sche His­to­ri­ker Sir Ian Kers­haw in sei­nem Buch „Das Ende“ aus­führt. Am 3. Mai flat­ter­te auf dem Reichs­tag in Ber­lin die rote Fah­ne mit Ham­mer und Sichel. Der Krieg jedoch ging wei­ter. Die­se selbst­zer­stö­re­ri­sche Dyna­mik und die Trieb­kraft für die blin­de Gefolg­schaft war­fen für die His­to­ri­ker spä­ter vie­le Fra­gen auf. Erst am 8. Mai 1945 erfolg­te end­lich die deut­sche Kapi­tu­la­ti­on.

Geplant waren große Feierlichkeiten

Das Ensem­ble 2012 Russ­land-Deutsch­land besteht aus jun­gen Musi­kern des Mos­kau­er Kon­ser­va­to­ri­ums und den bei­den Hoch­schu­len für Musik in Ber­lin

Das 75. Geden­ken die­ses Tages, der für das Ende des Krie­ges und die Befrei­ung vom Natio­nal­so­zia­lis­mus steht, soll­te im Rah­men gro­ßer Fei­er­lich­kei­ten und Kon­zer­te erfol­gen. Unter ande­rem war die Auf­füh­rung eines sin­fo­ni­schen Kon­zer­tes mit jun­gen Musi­kern der Deutsch-Rus­si­schen Musik­Aka­de­mie und Solis­ten in Ber­lin, Mos­kau und St. Peers­burg geplant. Die Musik­Aka­de­mie wur­de von Vale­ry Ger­giev und Tat­ja­na Rex­roth, die sie mit Die­ter Rex­roth lei­tet, auf der Basis des Mari­in­ski-Thea­ters ins Leben geru­fen. Sie ist ein Pro­jekt des Kul­tur­un­ter­neh­mens RCCR Pro­jec­ts, das sich seit 2012 dem deutsch-rus­si­schen Kul­tur­aus­tausch wid­met.

Die Gei­ge­rin Ant­je Weit­haas und der Pia­nist Tho­mas Hop­pe

Die Coro­na-Pan­de­mie durch­kreuz­te die­ses Vor­ha­ben. Statt­des­sen fin­det ein Video­kon­zert statt. Musi­ker spiel­ten in der Staat­li­chen Phil­har­mo­nie Mos­kau, in den Kon­zert­sä­len des Mari­in­ski-Thea­ters in St. Peters­burg und im Kon­zert­haus am Gen­dar­men­markt in Ber­lin. Gedreht wur­de in allen drei Städ­ten. Und die Deut­sche Wel­le rich­te­te als TV-Sen­der eine musi­ka­li­sche Brü­cke zwi­schen den bei­den Län­dern ein.

Ein neues Format finden

Niko­laus Rex­roth, Pia­nist und Pro­jekt­lei­ter: „Wir dür­fen das Pro­jekt zu einem so wich­ti­gen Datum nicht ein­fach fal­len las­sen.“

„Als klar wur­de, dass das von uns geplan­te gro­ße sin­fo­ni­sche Pro­gramm unter Betei­li­gung von jun­gen Musi­kern der Aka­de­mie nicht mög­lich sein wird, wur­de uns sofort klar: Wir dür­fen das Pro­jekt zu einem so wich­ti­gen Datum nicht ein­fach fal­len las­sen. Wir müs­sen nur ein neu­es For­mat fin­den, das uns den­noch zusam­men­bringt, wenn auch nur im vir­tu­el­len Rah­men“, beton­te der Pia­nist und Pro­jekt­lei­ter Niko­laus Rex­roth. Das Pro­jekt steht unter der Schirm­herr­schaft der Außen­mi­nis­ter von Deutsch­land und Russ­land, Hei­ko Maas und Ser­gej Law­row. Bei­de Poli­ti­ker mel­de­ten sich mit Gruß­bot­schaf­ten zu Wort.

Der Pia­nist Mar­tin Helm­chen

Auf dem Pro­gramm ste­hen Wer­ke von Tschai­kow­ski, Schosta­ko­witsch, Stra­win­ski, Bach, Beet­ho­ven und Mozart sowie Qua­tu­or pour la fin du temps, das Oli­vi­er Mes­sia­en 1940 im Gefan­ge­nen­la­ger Gör­litz 1940 zur Auf­füh­rung brach­te. Zu den betei­lig­ten Künst­lern gehö­ren die Pia­nis­ten Mar­tin Helm­chen und Denis Mazu­jew sowie die Gei­ge­rin Ant­je Weit­haas.

Die Aus­strah­lun­gen im TV-Pro­gramm der Deut­schen Wel­le erfol­gen unter dem Titel „Musik­brü­cke Russ­land-Deutsch­land“ am 8. Mai 2020 um 14:45 Uhr MESZ sowie um 21:30 Uhr MESZ und am 9. Mai 2020 um 4:00 Uhr MESZ sowie um 7:30 Uhr MESZ.

Infor­ma­tio­nen dazu: www.dw.com

Web­site der Rus­sisch-Deut­schen Musik­aka­de­mie: www.rccr-projects.de