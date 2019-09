Willkommen in der neuen Klassik-Woche,

heu­te mit einer Publi­kums­kri­tik, der Fort­set­zung der Debat­te über Mäd­chen in Kna­ben­chö­ren und aller­hand Klas­sik-Per­so­na­li­en.

WAS IST

Frank Cas­torfs Ber­li­ner Insze­nie­rung von Ver­dis La for­za del desti­no

REDEN WIR ÜBER BENEHMEN!

Die Pre­mie­re von Frank Cas­torfs La for­za del desti­no beschreibt Ulrich Amling im Tages­spie­gel als eher lang­wei­li­ge Ange­le­gen­heit. Und den­noch kam es zum Skan­dal, als auf der Büh­ne plötz­lich lite­ra­ri­sche Tex­te vor­ge­le­sen wur­den, u.a. von Hei­ner Mül­ler. „Was wäre gesche­hen“, fragt Amling, „wenn statt des schil­lern­den Exo­ten Ron­ni Maciel (der seit über zehn Jah­ren in der Stadt lebt) zum Bei­spiel der im Publi­kum sit­zen­de Ulrich Mat­thes die Mül­ler-Ver­se gespro­chen hät­te? Wäre auch er von der Büh­ne gefegt wor­den?“

Rich­tig wütend haben die Ber­li­ner Publi­kums-Reak­tio­nen auch die Sän­ge­rin Alex­an­dra Stei­ner gemacht (sie war unter ande­rem im Bay­reu­ther Cas­torf-Ring zu hören und saß an die­sem Abend im Publi­kum der Deut­schen Oper). Auf ihrer Face­book-Sei­te beschreibt Stei­ner ihre Irri­ta­ti­on und for­mu­lier­te eine durch­aus char­man­te Idee: Wie wäre es, wenn Sän­ger am Ende einer Vor­stel­lung ihr Publi­kum rezen­sier­ten? Hier ein Aus­schnitt ihrer Über­le­gun­gen: „Leu­te, wie ist es mög­lich, dass sich immer mehr Men­schen befugt sehen, ande­re oder Sach­ver­hal­te zu bewer­ten, und Ihre Beur­tei­lung in die Welt zu posau­nen? (…) Gera­de bei all den selbst- (und lei­der auch nicht selbst­er­nann­ten) Musik-Beur­tei­lern nimmt das lei­der Aus­ma­ße an, die irgend­wie abar­tig sind, par­don. (…) Ges­tern in der For­za-Pre­mie­re in Ber­lin sagt doch glatt einer in einer Pau­se wäh­rend des Stü­ckes im gesam­ten Zuschau­er­raum deut­lich hör­bar (und ich saß in der letz­ten Rei­he): „Nicht gut!“ – - – als das erneut pas­siert, gekon­tert von „Schnau­ze“ – auch nicht gera­de die fei­ne Art – Hm. Wie ein Kol­le­ge neben mir mur­mel­te: „Gelas­sen­heit“… ??! Ja, täte wohl Not. So, dann folg­te ein klei­ner Eklat, in dem auch Stim­men hoch­ka­men, die mich frös­teln liessen….denn es schie­nen Far­ben auf­zu­tau­chen, die dann sogar noch über das künst­le­ri­sche Miss­fal­len hin­aus­gin­gen. Text Büh­ne in etwa: „I want to go home (to Ame­ri­ka) – Text Publi­kum: „Ja dann geh doch“….. ähhhhhm. Bit­te: buht, jubelt (tue ich auch, Buhen nie) – aber viel­leicht NACH der Arie, dem Text und nicht WÄHREND? (…) Viel­leicht wäre es mal an der Zeit über die Qua­li­tät des Publi­kums zu spre­chen!?! Wir könn­ten nach jeder Vor­stel­lung Kom­men­ta­re ver­fas­sen wie: heu­te war das Publi­kum fan­tas­tisch, ins­be­son­de­re in der sehr schwie­ri­gen 5.Szene des drit­ten Aktes, hat mich der über­ge­wich­ti­ge Herr im karier­ten Sak­ko auf Platz 10 in der drit­ten Rei­he mit soviel posi­ti­ver Ener­gie unter­stützt, dass ich das hohe Ges so lupen­rein gesun­gen habe wie noch nie…“

MÄDCHEN IM KNABENCHOR?

Bereits vor eini­gen Wochen haben wir an die­ser Stel­le berich­tet, dass eine Mut­ter in Ber­lin klag­te, damit ihre Toch­ter bei Kna­ben­chö­ren vor­sin­gen darf und even­tu­ell auch auf­ge­nom­men wer­den kann. Nun hat der Leip­zi­ger Tho­man­er­chor reagiert, sich dem Recht gebeugt und will das Mäd­chen vor­sin­gen las­sen. Mei­ne Mei­nung dazu habe ich in einem frü­he­ren News­let­ter bereits aus­ge­brei­tet. Damals bekam ich eine Mail der Mut­ter, der Anwäl­tin Susann Bräck­lein, – und viel­leicht ist es gut, ihren Stand­punkt hier noch ein­mal klar zu machen, um die eige­ne Mei­nungs­bil­dung zu beflü­geln (hier redet sie auch auf Klas­sik Radio). Und das schrieb sie mir: „Sehr geehr­ter Herr Brüg­ge­mann, ich bin über Ihren Bei­trag in cre­scen­do zu Mäd­chen /Staats- und Dom­chor gestol­pert. (…) Gern kann ich ver­su­chen, Ihrer Rat­lo­sig­keit abzu­hel­fen, weil ich das Ver­fah­ren betrie­ben habe. Zen­tral geht es um die gleich­be­rech­tig­te För­de­rung von Mäd­chen, was man von einer Uni­ver­si­tät viel­leicht erwar­ten kann. Es geht nicht um indi­vi­du­el­le Beset­zungs­ent­schei­dun­gen, auch wenn das Kurio­si­tä­ten­ka­bi­nett hier vor­zugs­wei­se den Ver­gleich zur Kla­ge in die Damen­um­klei­de­ka­bi­ne, das Frau­en­haus und den Frau­en­park­platz bemüht, wenn man das The­ma so anfas­sen möch­te, um Schen­kel­klop­fer zu pro­du­zie­ren oder ein Lächeln, wie Ihr Godunow-Ver­gleich nahe legt.

Es geht um kos­ten­freie Aus­bil­dung (Stimm­bil­dung, Ensem­ble­un­ter­richt), was z.B. für eine Kar­rie­re als prof. Chor­sän­ger aber auch für ande­re musi­ka­li­sche Beru­fe von Bedeu­tung ist, weil dies in der Regel im Kin­des­al­ter und nicht mit dem Abitur beginnt. Hier besteht ein gene­rel­les Ungleich­ge­wicht zum Nach­teil von Mäd­chen. Der pas­sen­de Par­al­lel­ver­gleich wäre wohl: Darf die staat­li­che Bal­lett­schu­le ein Geschlecht aus (ver­meint­lich) küns­ter­li­schen Grün­den von der Aus­bil­dung aus­schlie­ßen, nur weil die Geschlech­ter unter­schied­lich sind? Könn­te man ab mor­gen Jun­gen od. Mäd­chen aus­schlie­ßen, weil die unäs­the­tisch sind, jdfs. nach der küns­ter­li­schen Visi­on des Lei­ters?“

WAS WAR

Das Beet­ho­ven-Haus in Bonn öff­net sei­ne Tore wie­der.

ROŠČIĆS UMSTRITTENE WIEN-PLÄNE

Der desi­gnier­te Wie­ner-Staats­opern-Inten­dant und der­zei­ti­ge Schall­plat­ten-Mana­ger Bog­dan Roščić erklär­te öster­rei­chi­schen Zei­tun­gen, dass er sei­ne ers­te Sai­son zum gro­ßen Teil mit Über­nah­men von ande­ren Häu­sern bestrei­ten wol­le, unter ande­rem mit der Pari­ser Tra­via­ta-Insze­nie­rung von Simon Stone. Außer­dem soll Bar­rie Kos­ky in Zukunft eine grö­ße­re Rol­le an der Staats­oper spie­len. Kos­ky hat­te 2005 Wag­ners Lohen­grin insze­niert. „Die Erfah­rung war offen­bar so, dass Bar­rie ein lebens­lan­ges Trau­ma davon­ge­tra­gen hat“, sagt Roščić, „das wer­den wir gemein­sam auf­ar­bei­ten.“ Außer­dem soll Franz Wel­ser-Möst (der hat­te sich mit dem aktu­el­len Direk­tor Domi­ni­que Mey­er zer­strit­ten) an den Ring zurück­ge­holt wer­den, und das Opern-Orches­ter soll ver­mehrt mit Teo­dor Cur­r­ent­zis auf­tre­ten. Pikant, da die Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker sich immer wie­der gegen die Zusam­men­ar­beit mit dem grie­chi­schen Exzen­tri­ker weh­ren. Roščićs Plä­ne kamen in der Pres­se gespal­ten an – zu wenig Eige­nes, zu wenig Neu­es, zu wenig Span­nen­des. Ein biss­chen lus­tig, genau das aus den Federn jener Jour­na­lis­ten zu lesen, die gleich­zei­tig mit pro­vin­zi­el­ler Lei­den­schaft einer Ent­schei­dung bei den Salz­bur­ger Oster­fest­spie­len am 17. Sep­tem­ber ent­ge­gen­schrei­ben und alles dafür tun, dass sich das ewig Gest­ri­ge mit Chris­ti­an Thie­le­mann gegen jenen Inten­dan­ten durch­setzt, der in Mün­chen tat­säch­lich inno­va­ti­ves Opern­thea­ter gemacht hat, Niko­laus Bach­ler – aber viel­leicht muss man das alles auch gar nicht ver­ste­hen.

ERÖFFNUNG DES BEETHOVEN-HAUSES

Seit vor­ges­tern ist die Dau­er­aus­stel­lung in Beet­ho­vens Geburts­haus wie­der geöff­net – ande­re Berei­che des Muse­ums wer­den noch reno­viert. Die offi­zi­el­le Wie­der­eröff­nung des Beet­ho­ven-Hau­ses ist im Rah­men eines Fest­akts am 16. Dezem­ber geplant – danach wer­den auch wei­te­re Muse­ums­räu­me für die Besu­cher zugäng­lich sein: ein Musik­zim­mer für Kon­zer­te, eine Schatz­kam­mer mit Ori­gi­nal-Manu­skrip­ten sowie ein Bereich für Wech­sel­aus­stel­lun­gen.

PERSONALIEN DER WOCHE

Dass Ste­phan Pau­ly von der Alten Oper in Frank­furt zum Wie­ner Musik­ver­ein wech­selt, war an die­ser Stel­le exklu­siv zu lesen – nun ist auch klar, wer Pau­ly in Frank­furt nach­folgt. Mar­kus Fein, der­zeit Lei­ter der Fest­spie­le Meck­len­burg-Vor­pom­mern, tritt sein neu­es Amt am 1. Sep­tem­ber 2020 an. „Zu sei­nen Auf­ga­ben wird auch gehö­ren, neue Ziel­grup­pen zu erschlie­ßen und jün­ge­re und mitt­le­re Genera­tio­nen stär­ker als bis­her ans Haus zu bin­den“, sag­te Frank­furts Ober­bür­ger­meis­ter Peter Feld­mann. +++ In einem Kon­zert in Paju, nahe der Gren­ze von Nord­ko­rea, appel­lier­te der US-Cel­list Yo-Yo Ma für Frie­den und Ver­ständ­nis. +++ Es ist schon merk­wür­dig, dass der Spie­gel eine Geschich­te über eine Sony-Mit­ar­bei­te­rin, die berich­tet, bei einer „Wet­ten dass…?“-Pro­duk­ti­on von Pláci­do Dom­in­go ange­fasst wor­den zu sein, mit dem Satz beginnt: „Har­te Bele­ge für angeb­li­che Avan­cen des Welt­stars gibt es nicht.“ Der­weil sor­gen Aus­zü­ge aus der aktu­el­len Bio­gra­fie von Bri­git­te Fass­ba­en­der im Netz für Auf­se­hen, in der sie schreibt, dass Dom­in­go eine Wert­her-Auf­füh­rung aus­ge­nutzt haben soll, um sie zu küs­sen. Die Los Ange­les Times berich­tet, dass der Sän­ger sich aus den lau­fen­den Geschäf­ten des Opern­hau­ses her­aus­hal­ten wür­de, bis die Ermitt­lun­gen abge­schlos­sen sei­en. +++ Richard Con­rad, der von Joan Suther­land als Tenor ent­deckt wur­de und eine welt­wei­te Kar­rie­re fei­er­te, starb im Alter von 84 Jah­ren.

Vie­le Debat­ten in einer kur­zen Woche – und das Schöns­te ist: All­mäh­lich beginnt auch die Kon­zert- und Opern­sai­son wie­der. Viel­leicht sehen wir uns bei die­ser oder jener Auf­füh­rung – bis dahin: hal­ten Sie die Ohren steif.

Ihr

Axel Brüg­ge­mann

brueggemann@crescendo.de