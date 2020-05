Die Salz­bur­ger Fest­spie­le wer­den im 100. Jahr ihres Bestehens wegen der Coro­na-Pan­de­mie ver­kürzt. Vom 1. bis 30. August kön­nen 90 Vor­stel­lun­gen an höchs­tens sechs Spiel­stät­ten statt­fin­den, teil­te das Bun­des­land Salz­burg am Mon­tag mit. Ursprüng­lich waren über sechs Wochen 200 Vor­stel­lun­gen an 16 Orten geplant. Alle Pro­duk­tio­nen des Jubi­lä­ums­pro­gramms, die heu­er nicht auf­ge­führt wer­den kön­nen, sol­len 2021 gezeigt wer­den.

Direk­ti­on Salz­bur­ger Fest­spie­le und

Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er

Das Direk­to­ri­um der Fest­spie­le habe ein Kon­zept für ein ver­klei­ner­tes Som­mer-Fes­ti­val vor­ge­legt, das vom Kura­to­ri­um beschlos­sen wur­de. Dem Gre­mi­um gehö­ren Ver­tre­ter vom Bund und dem Land sowie der Lan­des­haupt­stadt und dem Salz­bur­ger Tou­ris­mus­för­de­rungs­fonds an.

Unmit­tel­bar vor der Kura­to­ri­ums­sit­zung hat­te die öster­rei­chi­sche Bun­des­re­gie­rung neue Para­me­ter für Ver­an­stal­ter fest­ge­legt. Dem­nach sind ab Frei­tag Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen mit bis zu 100 Zuschau­ern erlaubt, ab 1. August mit bis zu 1.000 Gäs­ten. Durch die Ver­ord­nung sei mehr Klar­heit geschaf­fen wor­den, erklär­te der Salz­bur­ger Lan­des­haupt­mann Wil­fried Has­lau­er. „Das macht Fest­spie­le, die künst­le­risch und wirt­schaft­lich Motor unse­rer Regi­on sind, doch mög­lich.“ Gleich­zei­tig bekä­men auch die vie­len klei­ne­ren Initia­ti­ven des Bun­des­lan­des eine Chan­ce.

„Es schmerzt mich, so vie­len Künst­le­rin­nen und Künst­lern für die­ses Jahr absa­gen zu müs­sen, mit denen wir beson­de­re Pro­gramm­kon­stel­la­tio­nen erdacht haben“, erklär­te Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser. „Den­noch freue ich mich, dass wir doch die Mög­lich­keit bekom­men, mit die­sen Fest­spie­len ein kraft­vol­les Zei­chen für die Kunst zu set­zen.“ Das modi­fi­zier­te Pro­gramm will er Anfang Juni vor­stel­len.

