Das gro­ße Jubi­lä­ums­pro­gramm zum 100-jäh­ri­gen Bestehen kön­nen die Salz­bur­ger Fest­spie­le wegen der Coro­na-Pan­de­mie zwar nicht auf­bie­ten. Aber gut die Hälf­te der ursprüng­lich geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen soll doch statt­fin­den. „Ich habe kei­ne Minu­te dar­an gezwei­felt, dass wir in die­sem Som­mer spie­len wür­den“, sag­te Fest­spiel­prä­si­den­tin Hel­ga Rabl-Stad­ler am Diens­tag in Salz­burg. „In einer Zeit, in der eine gewis­se Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit herrsch­te, haben die Fest­spie­le Ent­schei­dun­gen getrof­fen, die sich im Nach­hin­ein als hof­fent­lich rich­tig her­aus­ge­stellt haben“, füg­te Inten­dant Mar­kus Hin­ter­häu­ser hin­zu.

Vor­stel­lung modi­fi­zier­te Salz­bur­ger Fest­spie­le

Das Pro­gramm umfasst nun 110 Auf­füh­run­gen zwi­schen dem 1. und 30. August. Eröff­net wird es mit dem Ein­ak­ter „Elek­tra“ von Fest­spiel-Mit­grün­der Richard Strauss, Regie führt Krzy­sz­tof War­li­kow­ski. Als zwei­te Oper insze­niert Chris­tof Loy „Così fan tut­te“ von Wolf­gang Ama­de­us Mozart – in Coro­na-Zei­ten „ohne gro­ße Büh­nen­ma­schi­ne­rie und mit einer deut­lich redu­zier­ten Pro­ben­zeit“, wie es hieß. Joana Mall­witz am Pult der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker gibt ihr Fest­spiel-Debüt und ist die ers­te Frau, die eine Oper bei den Salz­bur­ger Fest­spie­len diri­giert. Die bei­den eben­falls für die­se Jahr geplan­ten Mozart-Wer­ke „Don Gio­van­ni“ und „Die Zau­ber­flö­te“ wer­den auf 2021 ver­scho­ben.

Das Kon­zert­pro­gramm umfasst 53 Kon­zer­te. Am Pult der Wie­ner Phil­har­mo­ni­ker ste­hen Andris Nel­sons, Ric­car­do Muti, Chris­ti­an Thie­le­mann – mit Elī­na Garanča als Solis­tin – und Gus­ta­vo Duda­mel – mit Evge­ny Kis­sin am Kla­vier. Zudem sind das ORF Radio-Sym­pho­nie­or­ches­ter unter Kent Naga­no, das West-Eas­tern Divan Orches­tra mit des­sen Grün­der Dani­el Baren­bo­im und die Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker unter Chef­di­ri­gent Kirill Petren­ko zu hören. Igor Levit inter­pre­tiert zum Beet­ho­ven-Jahr an acht Aben­den die 32 Kla­vier­so­na­ten des Kom­po­nis­ten. Meh­re­re Solis­ten­kon­zer­te als Pia­nist gibt auch Dani­el Baren­bo­im, dar­un­ter am Abend sei­nes 70-jäh­ri­gen Büh­nen­ju­bi­lä­ums (19. August).

Im Schau­spiel sind unter ande­rem zwei Urauf­füh­run­gen zu sehen: „Zde­nek Ada­mec: Eine Sze­ne“ von Peter Hand­ke und „Ever­y­wo­man“ von Milo Rau. Der „Jeder­mann“ wird 14 Mal gezeigt. Zudem erin­nert eine Lesung von Dar­stel­lern der Titel­fi­gur wie Klaus Maria Bran­dau­er, Tobi­as Moret­ti und Phil­ipp Hoch­mair an die ers­te Auf­füh­rung des Dau­er­bren­ners vor 100 Jah­ren.

Von ursprüng­lich gut 240.000 Kar­ten für 200 Ver­an­stal­tun­gen hat­ten die Fest­spie­le nach eige­nen Anga­ben bis Anfang März bereits 180.000 im Gesamt­wert von 24,5 Mil­lio­nen Euro ver­kauft. Die­se Tickets wer­den nun kom­plett zurück­ge­ge­ben. Das modi­fi­zier­te Pro­gramm kön­nen nur 80.000 Zuschau­er besu­chen. Dafür soll Mit­te Juni ein neu­er Vor­ver­kauf star­ten.

