Joana Mallwitz ist eine begnadete Musikerin voller Sendungsbewusstsein. Als Gastdirigentin wirkt sie an zahlreichen Häusern, seit der Spielzeit 2018/2019 feiert sie sensationelle Erfolge als Generalmusikdirektorin der Staatsphilharmonie Nürnberg. Bei den Salzburger Festspielen 2020 stand sie am Pult der Wiener Philharmoniker in Christof Loys Inszenierung von Mozarts Così fan tutte.