Samu­el Mari­ño aus Cara­cas ver­fügt über eine natür­li­che Sopran­stim­me und war die größ­te Über­ra­schung bei den Hän­del-Fest­spie­len in Hal­le. Unter dem Titel „Care pupil­le“ hat er sein Debüt-Album mit Barock-Ari­en vor­ge­legt.

Die­ser schwarz­ge­lock­te jun­ge Kerl aus Vene­zue­la mit der glo­cken­hel­len Stim­me war die drit­te Über­ra­schung an einem denk­wür­di­gen Abend im Juli 2019 bei den Inter­na­tio­na­len Gluck-Fest­spie­len in Bay­reuth: Im Mark­gräf­li­chen Opern­haus waren alle im Lauf der Zeit ange­dun­kel­ten Über­ma­lun­gen ent­fernt wor­den und die fei­ne, pas­tell­far­be­ne war­me Far­big­keit über dem Holz schim­mer­te wie­der trotz aller Gebrauchs­spu­ren, die die Jahr­hun­der­te hin­ter­las­sen haben.

Die größte Überraschung

Ein veri­ta­bler Sopra­nist: Samu­el Mari­ño

(Foto und Foto oben: © Oli­vi­er All­ard)

Wie schön, dass aus­ge­rech­net in die­sem 1748 erbau­ten wun­der­ba­ren Barock­thea­ter Chris­toph Wil­li­bald Glucks Anti­go­no, urauf­ge­führt 1756 in Rom, also im Geburts­jahr Mozarts, nach über 250-jäh­ri­gem Dorn­rös­chen­schlaf zu neu­em Leben erwach­te. Doch die drit­te und viel­leicht größ­te Über­ra­schung war ein 25-jäh­ri­ger Sän­ger: Neben Valer Sabadus und Ter­ry Wey, zwei renom­mier­ten Coun­ter­te­nö­ren in Alt­la­ge, trat ein veri­ta­bler Sopra­nist auf: Samu­el Mari­ño. Der hat­te zwar schon bei den Hän­del-Fest­spie­len in Hal­le im Jahr zuvor als Ales­san­dro in Bere­ni­ce von sich reden gemacht, aber die­se deut­sche Erst­auf­füh­rung einer frü­hen Gluck-Oper mit ihm war doch etwas Beson­de­res.

Samu­el Mari­ño: »Die Par­tie des Deme­trio war viel­leicht das Kom­pli­zier­tes­te, was ich bis dahin gesun­gen hat­te.«

Samu­el Mari­ño erzählt: „Ich hab‘ mich natür­lich unglaub­lich gefreut, als der Diri­gent, Micha­el Hof­stet­ter, mich frag­te, ob ich unter all die­sen berühm­ten Sän­gern dabei sein mag, dach­te aber, na, das wird eine klei­ne Rol­le sein. Wie bin ich erschro­cken, als ich die Noten sah und wie groß und schwer die Par­tie des Deme­trio ist – viel­leicht das Kom­pli­zier­tes­te, was ich bis dahin gesun­gen hat­te. Das ist wie die Köni­gin der Nacht – aber mit fünf Ari­en und einem Duett! Als ich dann noch erfuhr, dass der Sän­ger des Deme­trio nach der Urauf­füh­rung sei­ne Stim­me ver­lor, war ich schon etwas panisch.“

Strahlend brillant in der Höhe

Doch nach anfäng­li­cher leich­ter Ner­vo­si­tät, die die hohen Töne ein wenig zu sehr vibrie­ren ließ, ging alles gut. Wie Samu­el da fili­gran see­len­voll in den lei­sen Tönen und strah­lend bril­lant in der Höhe sang, ver­zau­ber­te und ent­zück­te die Zuhö­rer alle­samt. Nur scha­de, dass das Gan­ze eine kon­zer­tan­te Auf­füh­rung war – ger­ne hät­te man Samu­el Mari­ño auch als Sing­schau­spie­ler erlebt. Zwei Ari­en aus die­sem Anti­go­no, der für den Baye­ri­schen Rund­funk mit­ge­schnit­ten wur­de, sind auf dem ful­mi­nan­ten Debüt-Album des jun­gen Vene­zo­la­ners ent­hal­ten. Dane­ben wei­te­re Ari­en aus Gluck-Opern (dar­un­ter La Coro­na und Il Tigra­ne) sowie Aus­schnit­te aus Bere­ni­ce, Armi­nio und Ata­lan­ta, die Georg Fried­rich Hän­del für den jun­gen Sopran-Kas­tra­ten Gio­ac­chi­no Con­ti kom­po­nier­te; der nann­te sich „Giz­zi­el­lo“ aus Ver­eh­rung für sei­nen Leh­rer Dome­ni­co Giz­zi.

Bis zum hohen C der weiblichen Soprane

Schon damals war die ganz hohe Män­ner­stim­me eine Sel­ten­heit, so ist es unter ganz ande­ren phy­si­schen Bedin­gun­gen auch heu­te. Dass Mari­ño – wie vor ihm Jörg Waschin­ski, Arno Rau­nig oder zuletzt der Korea­ner Vin­ce Yi – in so hoher Lage, die bis zum hohen C oder D der weib­li­chen Sopra­ne reicht, sin­gen kann ohne zu fal­set­tie­ren, ist bei ihm eine Lau­ne der Natur. Denn dank einer natür­li­cher­wei­se nur halb erfolg­ten Muta­ti­on hör­ten die Stimm­bän­der und der Kehl­kopf auf zu wach­sen.

Samu­el Mari­ño: »Ich lern­te mei­ne Stim­me lie­ben – in jeder Hin­sicht!«

Für einen 14-jäh­ri­gen Jun­gen in der Puber­tät, der gera­de aufs Gym­na­si­um kommt, wo alle Jungs auf ihre zuneh­mend hör­ba­re Männ­lich­keit stolz sind, war das ein Desas­ter: „Ich bin gehän­selt, ja rich­tig gemobbt wor­den wegen mei­ner super­hel­len Stim­me, und um etwas dar­an zu ändern, ging ich zu einem Fach­arzt für Pho­nia­trie. Ich woll­te ein­fach reden wie alle ande­ren. Doch hat die The­ra­pie, mit der ich tie­fer spre­chen ler­nen soll­te, ein­fach nur weh­ge­tan. Eine Ope­ra­ti­on – sozu­sa­gen das Gegen­teil einer Kas­tra­ti­on – woll­te ich aber auch nicht.“ Die­ser Arzt war dann aber auch der­je­ni­ge, der zu ihm sag­te: „Jun­ge, damit kannst Du groß­ar­tig Barock­mu­sik sin­gen!“ Samu­el war ver­blüfft und sag­te nur: „Bit­te, was ist das?“ Also erklär­te ihm der Arzt, dass im 18. Jahr­hun­dert für Kas­tra­ten wun­der­schö­ne Musik kom­po­niert wor­den war. „Nun lern­te ich mei­ne Stim­me lie­ben – in jeder Hin­sicht!“, erin­nert sich Mari­ño.

Tausende Zitronenkuchen für ein Studium in Paris

Bar­ba­ra Bon­ney wur­de sei­ne Leh­re­rin und Men­to­rin: Samu­el Mari­ño

(Foto: © Oli­vi­er All­ard)

Wie aber soll­te er den Plan, pro­fes­sio­nel­ler Sän­ger zu wer­den, ver­wirk­li­chen, so ganz ohne finan­zi­el­le Mit­tel? Da bedurf­te es erst ein­mal der Beherr­schung des Kon­di­to­ren-Hand­werks, spe­zi­ell der Ver­fer­ti­gung unwi­der­steh­li­cher Zitro­nen­ku­chen. Der Ver­kauf von meh­re­ren Tau­send davon war nötig, damit der 18-Jäh­ri­ge nach sei­nem Unter­richt in Vene­zue­la das Geld für ein Flug­ti­cket zusam­men­be­kam, um in Paris stu­die­ren zu kön­nen. Eine Leh­re­rin von der Sor­bon­ne hat­te ihn in sei­ner Hei­mat­stadt Cara­cas gehört und war über­zeugt, dass er als Sän­ger nur in Euro­pa wei­ter­kom­men wür­de. Vier Mona­te hat es gedau­ert, bis das Geld zusam­men­ge­ba­cken war, obwohl er am Ende über 40 Kuchen pro Tag in sei­ner klei­nen Küche mit nur einem Ofen her­ge­stellt und ver­kauft hat­te: „Ich muss­te jeden Mor­gen um vier Uhr auf­ste­hen, um das Pen­sum zu schaf­fen!“

Samu­el Mari­ño: »Die Musik steht im Mit­tel­punkt, dann kom­men Aus­druck und Gefüh­le!«

Dann ging alles sehr schnell, und der nächs­te Glücks­fall trat ein, als die renom­mier­te Sopra­nis­tin Bar­ba­ra Bon­ney auf ihn auf­merk­sam und sei­ne Bera­te­rin, Leh­re­rin und Men­to­rin wur­de. Und so, wie die­se sich nach ihrer glanz­vol­len Kar­rie­re mit dem Retro-Shop „Bon­ney & Kleid“ in Salz­burg einen Traum erfüll­te, weiß Samu­el schon heu­te: „Wenn ich mal 50 bin und den Stab an die jün­ge­re Genera­ti­on über­ge­be, dann grün­de ich mein eige­nes Restau­rant!“ Aber erst ein­mal ist die Musik das Zen­trum im Leben des jun­gen Sän­gers: „Die steht im Mit­tel­punkt, dann kom­men Aus­druck und Gefüh­le, erst ganz zuletzt den­ke ich an mei­ne Stim­me. So war es auch bei den Kas­tra­ten!“

Maria Malibran als Vorbild

Hat sein nächs­tes Album schon in Pla­nung: Samu­el Mari­ño

(Foto: © Oli­vi­er All­ard)

Auch wenn er froh ist über all die Sän­ger und Sän­ge­rin­nen von Alfred Del­l­er in den 1950-ern bis Phil­ip­pe Jarouss­ky und Ceci­lia Bar­to­li, die deren Reper­toire wie­der bekannt gemacht haben, nennt er als Vor­bil­der Legen­den wie Maria Mali­bran im 19. Jahr­hun­dert oder Maria Cal­las. Nicht sel­ten wird Samu­el Mari­ños beweg­li­che, flir­rend exal­tier­te Stim­me auch mit der von Simo­ne Ker­mes ver­gli­chen. Eine Asso­zia­ti­on, die ihm gefällt, nicht nur, weil er ihre Stim­me und ihre musi­ka­li­sche Gestal­tung außer­or­dent­lich schätzt, son­dern „weil sie, glau­be ich, genau so ver­rückt ist wie ich!“ Maria Mali­bran („Die Diva des 19. Jahr­hun­derts“) und Fari­nel­li („Der ‚pri­mo uomo‘ des 18. Jahr­hun­derts“) inspi­rier­ten ihn zu sei­nem schon fest geplan­ten nächs­ten Album.

Samu­el Mari­ño: »Ich möch­te Mozart in der Tra­di­ti­on der Kas­tra­ten sin­gen.«

Ger­ne wür­de er auch bald eine der Par­tien sin­gen, die Mozart für Kas­tra­ten kom­po­nier­te, wie Ida­man­te im frü­hen Ido­me­neo und Ses­to in sei­ner letz­ten Oper La cle­men­za di Tito. Und er betont: „Ich möch­te das dann aller­dings auch in der Tra­di­ti­on der Kas­tra­ten machen, mit den ent­spre­chen­den Ver­zie­run­gen“, ver­rät aber auch mit einem Lachen: „Für die Kolo­ra­tu­ren der Arie „Tor­na­te sere­ni“ aus La Sofo­nis­ba auf der CD inspi­rier­ten mich die Dis­ney-Prin­zes­sin­nen in den alten Fil­men, die waren ja lyri­sche Kolo­ra­turs­o­pra­ne!“

Wenn alles gut­geht, singt Samu­el Mari­ño im Sep­tem­ber die Titel­par­tie in Teseo am Opern­haus in Hal­le, wo die Pro­duk­ti­on gera­de bei den dor­ti­gen Hän­del-Fest­spie­len abge­sagt wer­den muss­te. Und bei den nächs­ten Gluck-Fest­spie­len 2021 kommt die Titel­par­tie in Glucks Orfeo ed Euri­di­ce: „Da sin­ge ich dann die Ver­zie­run­gen, die von Pau­li­ne Viar­dot, der Schwes­ter von Maria Mali­bran, über­lie­fert sind!“ Man darf gespannt sein, wie auf­re­gend das klin­gen wird.

Georg Fried­rich Hän­del und Chris­toph-Wil­li­bald Gluck: „Care pupil­le“, Samu­el Mari­ño, Hän­del­fest­spiel­or­ches­ter Hal­le, Micha­el Hof­stet­ter (Orfeo)

